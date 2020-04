Following are verdicts delivered for deaths in January that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

Brenda Gleason, 57, Drumore, Jan. 1. Manner: natural.

Elizabeth Horace, 91, Manheim, Jan. 2. Manner: natural.

Kenneth R. Rothfus, 72, Leola, Jan. 2. Manner: natural.

Sabrina Lynne Shank, 52, Elizabethtown, Jan. 2. Manner: natural.

Kenneth Spiese, 67, Columbia, Jan. 2. Manner: natural.

John D. Welk, 52, Lancaster, Jan. 2. Manner: natural.

Maynard D. Abugov, 75, Lancaster, Jan. 3. Manner: natural.

Benjamin E. Bender, 44, Mount Joy, Jan. 3. Manner: natural.

Edgar S. Funk, 97, Columbia, Jan. 3. Manner: natural.

Justin Andrew Murphy, 21, Ephrata, Jan. 3. Manner: suicide.

Cami Jo Combs, 20, Columbia, Jan. 4. Manner: accidental.

Callie Jo Flowers, 2, Columbia, Jan. 4. Manner: accidental.

Virginia S. Taylor, 88, Lancaster, Jan. 4. Manner: natural.

Dominic Rivera Blessing, infant, Lancaster, Jan. 5. Manner: natural.

Tammy M. Hudnall, 61, Elizabethtown, Jan. 5. Manner: natural.

Judith Kepiro, 73, Lancaster, Jan. 5. Manner: natural.

Betty Ann Luckenbill, 76, Lititz, Jan. 5. Manner: accidental.

Lyndon Ringler, infant, Penn Yan, N.Y., Jan, 5. Manner: natural.

Eyla R. Tolson, 81, Columbia, Jan. 5. Manner: accidental.

Henry Wentz, 98, Lancaster, Jan. 5. Manner: accidental.

Gumercinda Garcia, 84, Lancaster, Jan. 6. Manner: natural.

Stephen David Israel, 35, Lancaster, Jan. 7. Manner: accidental.

William Hoffecker, 93, Lancaster, Jan. 9. Manner: natural.

Gerald McMullen, 62, Conestoga, Jan. 9. Manner: natural.

Carl R. Zimmerman, 86, Lititz, Jan. 9. Manner: natural.

Charmaine Antonucci, 73, New Holland, Jan. 10. Manner: natural.

Robert Marshall Smith, 68, Stevens, Jan. 10. Manner: natural.

Odell Crespo, 28, Lancaster, Jan. 11. Manner: accidental.

Nadim R. Baker, 50, Lancaster, Jan. 12. Manner: accidental.

Juan Carlos Carrion Ortiz, 37, Lancaster, Jan. 13. Manner: accidental.

William G. Flory, 28, Lancaster, Jan. 13. Manner: accidental.

Barry Hershey, 73, Lancaster, Jan. 13. Manner: suicide.

Moses S. King, 63, Christiana, Jan. 13. Manner: natural.

Dennis W. Koser, 60, Elizabethtown, Jan. 13. Manner: natural.

Michael Seesholtz, 68, New Providence, Jan. 13. Manner: natural.

Ricky Ray Straub, 58, Ephrata, Jan. 13. Manner: natural.

Kevin L. Troupe, 60, Strasburg, Jan. 13. Manner: accidental.

Robert Bradley Weitzel, 71, Lancaster, Jan. 13. Manner: natural.

Judith A. Graham, 77, Wrightsville, Jan. 14. Manner: natural.

Jennifer Marie Marks, 30, Lancaster, Jan. 14. Manner: accidental.

David P. Buckwalter, 70, Lititz, Jan. 15. Manner: natural.

Brock Grant Long, 28, Mount Carmel, Jan. 15. Manner: accidental.

Olga Matos, 61, Gordonville, Jan. 15. Manner: natural.

Carol A. Keen, 75, Mount Joy, Jan. 16. Manner: natural.

Erika Schafer-Monigello, 79, Stevens, Jan. 16. Manner: natural.

Sign up for our newsletter Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

Georgetta K. Jacobs, 101, Lancaster, Jan. 17. Manner: natural.

Joan P. Mason, 85, Lancaster, Jan. 17. Manner: natural.

Barbara King, 71, Lancaster, Jan. 18. Manner: natural.

Jason Lloyd Shirk, 39, Ephrata, Jan. 19. Manner: accidental.

Thomas M. Valudes, 83, Lititz, Jan. 19. Manner: accidental.

Susan Harner, 54, Lincoln, Jan. 20. Manner: accidental.

Kierci Shirk, infant, East Earl, Jan. 20. Manner: natural.

Michael Bevard, 74, Lititz, Jan. 21. Manner: accidental.

Sadie King, infant, Honey Brook, Jan. 21. Manner: natural.

Dorothy M. Loar, 86, Elizabethtown, Jan. 21. Manner: natural.

Alonzo Lonnie Scott, 62, Lancaster, Jan. 21. Manner: natural.

Justin S. Bell, 31, Marietta, Jan. 22. Manner: suicide.

Jessica Elaine Godden, 30, Washington Boro, Jan. 22. Manner: accidental.

Gabriel Hoover, infant, Fredericksburg, Jan. 22. Manner: natural.

Reuben K. King, infant, Paradise, Jan. 22. Manner: natural.

Matthew Ivan Kinsey, 56, Willow Street, Jan. 22. Manner: accidental.

Clifford Eugene Blair, 63, Lancaster, Jan. 23. Manner: natural.

John L. Shuffelbottom, 93, Millersville, Jan. 23. Manner: natural.

Ralph Becker Wenger, 93, Lancaster, Jan. 23. Manner: natural.

Sallie J. Prokay, 73, Leola, Jan. 24. Manner: natural.

Barbara Ruby, 75, Gap, Jan. 24. Manner: accidental.

Arlene Urban, 88, Maytown, Jan. 24. Manner: natural.

Donna H. Kauffman, 69, Lancaster, Jan. 25. Manner: natural.

Mark James Triplet, 36, Mount Joy, Jan. 25. Manner: accidental.

Keary A. Baumgardt, 47, Lititz, Jan. 26. Manner: accidental.

Wiliam H. Lausch, 95, Lancaster, Jan. 27. Manner: natural.

Larry Dale Perry, 38, Landisville, Jan. 27. Manner: suicide.

Raymond Brown, 58, Kirkwood, Jan. 28. Manner: accidental.

Kevin A. Dube, 27, Pequea, Jan. 28. Manner: suicide.

Xavier Wayne Massenberg, 48, Lancaster, Jan. 28. Manner: accidental.

Robert W. Milley, 71, Marietta, Jan. 28. Manner: natural.

Salvatore Crowther, 24, Mohnton, Jan. 29. Manner: accidental.

Ernie Lemar McClain, 41, Lancaster, Jan. 29. Manner: natural.

Terry L. Rhinier, 53, Lancaster, Jan. 29. Manner: natural.

Brian Keith Benton, 48, Ronks, Jan. 30. Manner: natural.

Richard C. Saurbaugh, 79, East Petersburg, Jan. 30. Manner: natural.

Ronald Gene Deater, 70, Lancaster, Jan. 31. Manner: natural.

Carter Hoffman, infant, Lancaster, Jan. 31. Manner: natural.

Janet Marie Keith, 81, Millersville, Jan. 31. Manner: natural.

Related articles