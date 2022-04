Following are verdicts delivered for deaths in February that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

FEB. 1

BAILEY, Sharon, 62, Lancaster. Manner: natural.

DENISON, Rae, 46, Manheim. Manner: natural.

GROFF, Kenneth, 68, Lancaster. Manner: natural.

KAUFFMAN, James, 79, Lancaster.

KIRTLEY, John Garrett, 54, Manheim. Manner: natural.

MARTIN, Nelson Z., 62, Ephrata. Manner: natural.

NEUENSCHWANDER, Robert, 86, Lititz. Manner: natural.

SIMPSON, Noa Cove, infant, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 2

EBERLY, Miriam, 85, Lititz. Manner: accidental.

HEMING, James, 48, Narvon. Manner: natural.

OYOLA, William, 40, Marietta. Manner: natural.

REFFORD, Minnie P., 89, Honey Brook. Manner: natural.

STALLINGS, Diana M., 73, Lancaster. Manner: natural.

WERTZ, Thomas, 83, Gap. Manner: natural.

FEB. 3

BURDZY-KLAUS, Philip J., 34, Lititz. Manner: accidental.

CHALFANT, David J., 93, Millersville. Manner: natural.

FENNINGER, Darlene, 86, Lititz. Manner: natural.

GOOD, John, 79, Elizabethtown. Manner: natural.

HERNANDEZ CARDONA, Amy, 33, Lancaster. Manner: natural.

KIRKLAND, Katie, 54, Lancaster. Manner: accidental.

MEHL, Louis Guy, 87, Lancaster. Manner: accidental.

RHINIER, James N., 55, Lititz. Manner: accidental.

RIVERA, Carlos, 73, Lancaster. Manner: natural.

SHIRK, Elsie Martin, 45, Ephrata. Manner: natural.

FEB. 4

KAISER, Michael George, 69, Lititz. Manner: natural.

KIRCHNER, Kerick, 57, Lancaster. Manner: natural.

MORANT, Gerald, 53, Lancaster. Manner: accidental.

FEB. 5

DEOL, Gurcharan, 93, Lancaster. Manner: natural.

REARDON, Paul William, 35, Lancaster. Manner: suicide.

RIEHL, Menno S., 80, Leola. Manner: natural.

FEB. 6

LOUCKS, John A., 90, Lancaster. Manner: natural.

ROOP, Donald G., 83, Lancaster.

SHERMAN, Beryl, 92, Lancaster. Manner: natural.

STEHMAN, Linda, 86, Manheim. Manner: natural.

FEB. 7

ANDERSON, Dennis Richard, 58, Columbia. Manner: natural.

GRIMM, Joanne B., 79, Lancaster. Manner: natural.

KARR, Richard, 86, Willow Street. Manner: accidental.

MORALES ROSADO, Nereida, 62, Lancaster. Manner: natural.

VICKERS, Sharon, 59, Pequea. Manner: natural.

FEB. 8

BOYER, Barry, 78, Lancaster. Manner: natural.

CHOMA, John Anthony, 66, Ronks. Manner: natural.

GARDNER, Betty, 91, Quarryville. Manner: natural.

KAUFFMAN, Garry L., infant, Wrightsville. Manner: natural.

METZ, Carl C., 82, Ephrata. Manner: natural.

MOORE, Luther R., 84, Lititz. Manner: natural.

PERRY, Scott, 50, Pensacola. Manner: natural.

SMUCKER, Joseph, 84, Narvon. Manner: natural.

FEB. 9

FISHER, Gloria Ann, 83, Elizabethtown. Manner: natural.

GUTAI, Barbara, 83, Willow Street. Manner: accidental.

HIMELWRIGHT, Lou Ann, 62, Manheim. Manner: natural.

KRISTITCH, Juniper Josephine, infant, Lancaster. Manner: natural.

MILLER, Libby, 10, Lititz. Manner: accidental.

MITCHELL, Edward, 60, Willow Street. Manner: natural.

WEAVER, Charles Irvin, 90, Ephrata. Manner: natural.

ZELLERS, Mary, 95, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 10

GASKILL, Kenneth G., 69, Denver. Manner: natural.

HAGY, Nancy J., 60, Conestoga. Manner: natural.

HELLINGER, William I., 79, Ephrata. Manner: natural.

MASENGARB, Paul, 81, Lancaster. Manner: natural.

MUMMAU, J. Eugene, 84, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 11

BOWMAN, P Wilmer, 85, Denver. Manner: natural.

HARTMAN, Frances, 85, Ephrata. Manner: natural.

SACKAL, Kathleen M., 75, Mountville. Manner: natural.

WEAVER, James D., 91, Manheim. Manner: natural.

ZAPF, Elizabeth M.,52, Steelton. Manner: natural.

FEB. 12

HOLLAND, Mary Lou, 79, Columbia. Manner: natural.

ROBLEDO-PEREZ, Radames N., 50, Lancaster. Manner: natural.

STIFFLER, Tammy, 62, Lancaster. Manner: natural.

YOUSRY, George, infant, Columbia. Manner: natural.

FEB. 13

LINTON, Karen J., 68, Lancaster. Manner: natural.

WANCE, Edward, 103, Ephrata. Manner: natural.

FEB. 14

BENTON, Carville Frederick, 72, Lancaster. Manner: accidental.

GRUMBLING, Marilyn, 74, Leola. Manner: natural.

ROBINSON, Harold T., 83, Gordonville. Manner: natural.

FEB. 15

RIMERT, Lorraine, 96, Elizabethtown. Manner: natural.

FEB. 16

BAILEY, Corbin W., 16, Parkesburg. Manner: natural.

HAMER, Geoffrey, 59, Ephrata. Manner: natural.

NUGENT, Norman, 79, New Providence. Manner: natural.

SANCHEZ, John F., 52, Manheim. Manner: accidental.

SCHWEITZER, Avery Rose, infant, Reinholds. Manner: natural.

VITA, John, 78, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 17

BRICKER, Lawrence K., 85, Manheim. Manner: natural.

COLON-RIVERA, Milton, 55, Lancaster. Manner: natural.

PRICE, Johnny D., 49, Kinzers. Manner: accidental.

REISINGER, Dennis, 67, Manheim. Manner: natural.

SNYDER, Paul, 88, New Holland. Manner: natural.

WHITMER, James, 87, Lancaster. Manner: natural.

ZIDOR, Nathan, infant, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 18

FOREMAN, William E., 85, Lititz. Manner: accidental.

JALBERT, Joseph Normand Raymond, 61, Ephrata. Manner: natural.

WHITESELL, Anita, 57, Mount Joy. Manner: natural.

FEB. 19

BLERLY, Meade G., 78, Elizabethtown. Manner: natural.

GOOD, Reba J., 89, New Holland. Manner: accidental.

KEYS, Tiffany N., 31, Peach Bottom. Manner: accidental.

ORTIZ, John, 20, East Stroudsburg. Manner: suicide.

WITTLE, James, 75, Mountville. Manner: natural.

FEB. 20

CLARK, Christopher, 39, West Chester. Manner: accidental.

COLE, Edward V., 85, Elizabethtown. Manner: natural.

DAY, Clifford, 75, New Holland. Manner: natural.

REDDIG, Trey, 27, Lancaster. Manner: accidental.

STEHR, Sadie E., 96, New Holland. Manner: natural.

TAYLOR, Anna, infant, York. Manner: natural.

WILBUR, Lawrence, 71, Ephrata. Manner: natural.

FEB. 21

GANTZ, Russell, 86, Lancaster. Manner: natural.

KNAUER, George, 89, Denver. Manner: natural.

LU, Jiang, 32, Lancaster. Manner: suicide.

SPONAGULE, Sheila W., 83, Lancaster. Manner: natural.

WARRINGER, Barbara Elaine, 74, Lititz. Manner: natural.

FEB. 22

BUCKEL, Eileen, 93, Willow Street. Manner: accidental.

KRZANOWSKY, Edward, 70, Lancaster. Manner: natural.

MARTINEZ-ROMAN, Steven, 70, Lancaster.

RIEHL, Lydia, 82, Leola. Manner: natural.

FEB. 23

ENGLE, Shirley, 93, Elizabethtown. Manner: natural.

LAKE, Daniel K., 91, Willow Street. Manner: natural.

FEB. 24

CHANDLER, Heien Evans, 77, Paradise. Manner: natural.

HASSEL, Jere M., 83, New Providence. Manner: natural.

HELLMANN, Matthew Spence, 33, Lancaster. Manner: natural.

MOCK, Terri J., 60, Manheim. Manner: natural.

FEB. 25

BURKHOLDER, Ezra, 90, Washington Boro. Manner: natural.

FRY, John, 79, Ephrata. Manner: natural.

MELO, David J, 42, Haverhill. Manner: natural.

TORKACHO, Dianne, 75, Manheim. Manner: natural.

FEB. 26

CONNOR, June, 100, Oxford. Manner: accidental.

IMBER, Eric, 68, Lititz. Manner: natural.

FEB. 27

LIPKA, Patricia, 80, Quarryville. Manner; natural.

LOY, Jeffrey, 70, Lancaster. Manner: accidental.

MARTIN, Jeanne E., 91, Ephrata. Manner: natural.

SEPULVEDA, Johnny M., 24, Mountville. Manner: accidental.

SHERINSKI, Leonard F., 89, Lancaster. Manner: natural.

FEB. 28

CORCINO PARRILLA, Olga, 63, Lancaster. Manner: natural.