Following are verdicts delivered for deaths in February that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

Andrew W. Hirko, 81, Lancaster, Feb. 1. Manner: natural.

Charles J. Lefever, 83, Lancaster, Feb. 1. Manner: accidental.

Audelee Rivera Mercado, 29, Columbia, Feb. 1. Manner: accidental.

Kathleen Cameron, 56, Lancaster, Feb. 2. Manner: accidental.

Jessie Frey, 94, Millersville, Feb. 2. Manner: natural.

Jancie Gustafson, 87, Lititz, Feb. 2. Manner: accidental.

Terrence L. Horst, 49, Morgantown, Feb. 2. Manner: suicide.

Ezra Stegeman, infant, Lititz, Feb. 3. Manner: natural.

Melissa Ann Hook, 48, Willow Street, Feb. 3. Manner: natural.

George Pletz, 50, Elizabethtown, Feb. 3. Manner: natural.

Jenny Walker, 78, Akron, Feb. 3. Manner: natural.

David G. Miller, 78, Lancaster, Feb. 4. Manner: natural.

Larry R. Pfautz, 74, Ephrata, Feb. 5. Manner: natural.

Michael Canfield, 43, Holtwood, Feb. 6. Manner: accidental.

Anna Horvath, 48, Leola, Feb. 7. Manner: accidental.

Jeanne Rittle, 61, Annville, Feb. 7. Manner: natural.

Patricia A. Lungren, 80, Mountville, Feb. 8. Manner: accidental.

Andre Jermaine Smith, 31, Lancaster, Feb. 8. Manner: suicide.

Eduardo Burgos Lopez, 30, San Juan, Puerto Rico, Feb. 9. Manner: accidental.

Kevin Scott Icenhour, 50, Kirkwood, Feb. 9. Manner: accidental.

Timothy Halloran, 56, Lancaster, Feb. 10. Manner: suicide.

Thomas Allen Harner, 70, Lancaster, Feb. 10. Manner: natural.

Betty Houck, 76, Marietta, Feb. 10. Manner: natural.

Thomaseen Misel, 65, Columbia, Feb. 10. Manner: natural.

Joseph D. Venuto, 59, Paradise, Feb. 10. Manner: natural.

Samuel Scott Walton, 26, Lancaster, Feb. 10. Manner: accidental.

Shirley J. Loraw, 70, Holtwood, Feb. 11. Manner: natural.

Feder T. Politica, 91, Lancaster, Feb. 12. Manner: natural.

Donald Summers, 78, Lititz, Feb. 12. Manner: accidental.

James Louis Fiora, 59, Lancaster, Feb. 13. Manner: suicide.

James Kauffman, 71, Gap, Feb. 13. Manner: natural.

Cheryl Jean Dunkle, 38, Lancaster, Feb. 14. Manner: suicide.

Robert Thomas Brullo, 73, Ephrata, Feb. 15. Manner: natural.

Charles W. Rehm, 56, Quarryville, Feb. 15. Manner: natural.

Theodore Christian Stoltzfus, infant, Lancaster, Feb. 15. Manner: natural.

James Osborne Watson, 79, Lancaster, Feb. 15. Manner: natural.

Halo June Fisher, infant, Narvon, Feb. 16. Manner: natural.

Harry E. Flawd, 92, Lancaster, Feb. 16. Manner: natural.

John T. Grumm, 67, Lancaster, Feb. 16. Manner: natural.

Pierce Lesher, 94, Adamstown, Feb. 16. Manner: natural.

Lewis J. Cleveland, 62, Manheim, Feb. 17. Manner: accidental.

Josephine Mary Misal, 88, Columbia, Feb. 17. Manner: natural.

Kelsey Paige Sheilds, 26, Elizabethtown, Feb. 17. Manner: accidental.

Patricia Ann Sigman, 81, New Providence, Feb. 17. Manner: natural.

Darla Annette Smith, 51, Oxford, Feb. 17. Manner: natural.

Russel William Baughman, 51, Elizabethtown, Feb. 18. Manner: natural.

Adriaan Reuling, 90, Strasburg, Feb. 18. Manner: natural.

Huong So, 24, Millersville, Feb. 18. Manner: suicide.

Ada Musser Bard, 84, Peach Bottom, Feb. 20. Manner: natural.

Joseph Breneman, 88, Lancaster, Feb. 20. Manner: accidental.

Robert E. Crone, 53, Mountville, Feb. 20. Manner: accidental.

Carolyn Jean Griess, 48, Mount Joy, Feb. 20. Manner: natural.

Tami Lynn Scherrer, 58, Columbia, Feb. 20. Manner: accidental.

Ellen McCoy, 58, Lancaster, Feb. 21, Manner: natural.

John Thomas Cavanaugh, 67, Springtown, Feb. 22. Manner: natural.

Lorelei Page Chaney, 21, Bainbridge, Feb. 22. Manner: accidental.

Andrew Paris Gill, 26, Lancaster, Feb. 22. Manner: accidental.

Eugene Greenawalt, 86, Lancaster, Feb. 22. Manner: natural.

Timothy Kreider, 60, Lititz, Feb. 22. Manner: suicide.

James H. Minnich, 75, Lititz, Feb. 22. Manner: natural.

Tyler A. Smollen, 26, Annapolis, Maryland, Feb. 22. Manner: accidental.

Velma Andrews, 93, Mount Joy, Feb. 23. Manner: accidental.

Geraldine Dicrcocco, 79, Lancaster, Feb. 23. Manner: accidental.

Alyssa E. Hehnly, 30, Ephrata, Feb. 24. Manner: accidental.

Florence Patterson, 89, Lancaster, Feb. 26. Manner: natural.

Richard M. Schmidt, 73, East Earl, Feb. 26. Manner: accidental.

Robert F. Counts, 55, Mount Joy, Feb. 28. Manner: natural.

Pablo Garcia, 56, Bechtelsville, Feb. 28. Manner: natural.

Jane D. Huntoon, 89, Quarryville, Feb. 28. Manner: accidental.

Jay’vion Amell Rivera, infant, Lancaster, Feb. 29. Manner: natural.

