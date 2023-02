Following are verdicts delivered for deaths in December that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

DEC. 1

BUFFENMEYER, Elva, infant, Lancaster. Manner: natural.

FASNACHT, Lloyd, 65, Reinholds. Manner: natural.

GURNEE, James Ross, 64, Ephrata. Manner: natural.

PARRISH POOLE, Karen, 74, Lancaster. Manner: natural.

USNER, Peggy Anne, 73, Ephrata. Manner: natural.

WAGNER, Hidi A., 53, Elizabethtown. Manner: natural.

DEC. 2

SOUDER, Lori Elizabeth, 48, Lancaster. Manner: natural.

TRIPLETT, Zayvin, infant, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 3

HASTINGS, Michael, 62, Holtwood. Manner: natural.

RAPP, Chad Daniel, 41, Columbia. Manner: accidental.

DEC. 4

BEAMENDERFER, Robert Charles, 93, Elizabethtown. Manner: natural.

CLARK-DUNCAN, Anne, 71, Willow Street. Manner: natural.

HUBBERT, Erin K., 63, Quarryville. Manner: natural.

MCFARLAND, Mike W., 74, Lititz. Manner: natural.

DEC. 5

CARVELL, Hope, 45, Lititz. Manner: natural.

DEC. 6

LONG, Miley Ann, infant, Lititz. Manner: natural.

MCCARTHY, Tracy, 66, Lititz. Manner: natural.

REGAN, Dana, 42, Paradise. Manner: natural.

RUE, Renee, 53, Columbia. Manner: suicide.

WEAVER, Miriam M., 81, Palmyra. Manner: accidental.

DEC. 7

CLARK, Todd, 44, Lancaster. Manner: natural.

KILLINGER, Carl Jay, 57, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 8

BERNAT, William D., 48, Lancaster. Manner: accidental.

HECK, Courtney, 39, Lancaster. Manner: accidental.

LAUSCH, Gary, 88, Lititz. Manner: natural.

NEWMAN, Ethel, 105, Ephrata. Manner: natural.

QUINN, Abigail Ann, infant, Landisville. Manner: natural.

VIGO, Christopher, 37, Newark. Manner: accidental.

DEC. 9

DOUGHERTY, Fred, 84, Ephrata. Manner: accidental.

REPSHER, Terese M., 93, Willow Street. Manner: natural.

DEC. 10

CHANDLER, Nadir Naim, 31, Lancaster. Manner: accidental.

DIGGS, James Jeffrey, 30, Lititz. Manner: homicide.

GOCHENAUER, Donna, 64, Mount Joy. Manner: natural.

SENSENIG, Patricia, 82, Lititz. Manner: natural.

VANNOY, Lyle Dane, 26, Buck. Manner: suicide.

DEC. 11

REED, Mandy Louise, 38, Leola. Manner: accidental.

DEC. 12

COOPER, Courtney D., 35, Lancaster. Manner: homicide.

GALARZA LASPINA, Abdiel, 20, Lancaster. Manner: natural.

IBACH, Benjamin, 83, Columbia. Manner: natural.

KOCH, Andrew, 101, Lancaster. Manner: natural.

STEWART, Derek L., 36, Lancaster. Manner: suicide.

DEC. 13

BURNS, Daniel Lee, 60, Mountville. Manner: natural.

MAGUIRE, Elmina, 90, New Holland. Manner: natural.

PIZARRO-COLON, Valentin, 82, Lancaster. Manner: natural.

SIMMONS, Patricia, 78, Lancaster. Manner: natural.

TOMLINSON, John F., 94, Manheim. Manner: accidental.

VASKO, Marc, 43, Manheim. Manner: accidental.

DEC. 14

COHEN, Stephanie, 61, East Earl. Manner: natural.

CURRAN, Thomas, 93, Ephrata. Manner: natural.

PATTERSON, Alexander S., 37, Lancaster. Manner: suicide.

DEC. 15

BAIR, Georgianne, 97, Lancaster. Manner: natural.

KACZYK, Christa, 77, Whiting. Manner: natural.

KAUFFMAN, Robert Hart, 77, Pequea. Manner: natural.

WOLFE, Tracy M., 52, Lititz. Manner: natural.

ZWERKO, Kathryn, 69, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 16

FINNEGAN, Brian Keith, 57, Millersville. Manner: suicide.

LEWIS, Dorothy J., 86, Kirkwood. Manner: accidental.

DEC. 17

CHARLES, Joseph, 89, Lancaster. Manner: natural.

TAMANG, Suk, 76, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 18

BRYANT, Monique, 30, Lancaster. Manner: natural.

PEREZ-HOPKINS, Jessica, 43, Lancaster. Manner: accidental.

DEC. 19

BAEZ, Jaime, 49, Willow Street. Manner: natural.

GINGRICH, Kyle., 31, Elizabethtown. Manner: suicide.

GLACKIN, Glenn M., 70, Lancaster. Manner: natural.

GUNZENHOUSER, Jack Radford, 30, Lancaster. Manner: accidental.

HINES, Fern, 97, Landisville. Manner: natural.

MARTIN, Theodore, 83, Denver. Manner: natural.

RODRIGUEZ, Kennedy A., 58, Mechanicsburg. Manner: natural.

DEC. 20

DICOSTANZO, John, 87, Columbia. Manner: natural.

GLICK, Lydia, infant, Paradise. Manner: natural.

KENNEDY, Douglas, 73, Lancaster. Manner: accidental.

LIBHART, Helen, 94, Elizabethtown. Manner: natural.

POLYNONE, Jeffrey Paul, 64, Myerstown. Manner: accidental.

REDMONE, Viola P., 40, Lancaster. Manner: natural.

SMITH, John, 83, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 21

ZUBALSKY, Marie, 90, Lancaster. Manner: accidental.

DEC. 22

GERHART, Lester S., 73, Lititz. Manner: natural.

GETZ, Tony, 61, Ephrata. Manner: natural.

HINTON, Kameika, 41, Mount Joy. Manner: natural.

HURST, David Russell, 53, East Earl. Manner: accidental.

LONG, Lisa Angst, 85, Nottingham. Manner: natural.

ROLLMAN, Irene M., 84, Lititz. Manner: natural.

SMITH, Nathaniel, 38, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 23

DIEM, Theodore, 95, Ephrata. Manner: natural.

HANNIS, Noor, infant, Lititz. Manner: natural.

HESLINK, Karen, 73, Lancaster. Manner: natural.

LLIVIPUMA, Nubia, 45, Upper Darby. Manner: accidental.

LLIVIPUMA, Mariana Lilliana, 39, Upper Darby. Manner: accidental.

MOHLER, John W., 85, Lancaster. Manner: accidental.

YOHN, Dorothy C., 96, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 24

GENTRY, Masson Russell, 18, Lititz. Manner: accidental.

HUGHES, Janice, 58, Lancaster. Manner: natural.

SAUDER, Wanda L., 64, Holtwood. Manner: natural.

DEC. 25

DONNELLY, Paul, 39, Ephrata. Manner: accidental.

NEGRON, Adrian Cosme, 74, Kissimmee. Manner: natural.

SIMMONS, Judith, 76, Lititz. Manner: natural.

DEC. 26

FELGLEY, Gail A., 75, Lancaster. Manner: accidental.

HURLBURT, Robert M., 55, Lancaster. Manner: natural.

MARTIN, Amos L., 94, East Earl. Manner: natural.

MYERS, Robert Arthur, 69, Elizabethtown. Manner: natural.

SMITH, Robert W., 92, New Holland. Manner: natural.

DEC. 27

BELLANGE, Namilla, 86, Lancaster. Manner: natural.

FLAUD, Charles, 69, Gap. Manner: natural.

KRAFT, Betty, 91, Columbia. Manner: natural.

NANAZIROVA, Elvira K., 40, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 28

DALE, Judith Lynn, 51, Leola. Manner: natural.

DRUMM, Beatrice, 92, Mount Joy. Manner: accidental.

HARVEY, Richard E., 85, Kirkwood. Manner: accidental.

KOLB, James, 76, Lancaster. Manner: natural.

METZGER, Minerva W., 92, Millersville. Manner: natural.

PITT, Nancy B., 91, Lancaster. Manner: natural.

SPANGENBERG, Arthur, 78, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 29

SPIKER, Milly G., 88, Lititz. Manner: natural.

STOCKDALE, Carole, 63, Lititz. Manner: accidental.

DEC. 30

KERHIN, Dylan, 32, Reading. Manner: accidental.

RODRIGUEZ, Miguel A., 68, Lititz. Manner: suicide.

SOMMERFIELD, Martin, 60, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 31

HARTMAN, Dorothea, 85, Columbia. Manner: natural.

LEAVITT, Anna M., 18, Lancaster. Manner: accidental.

TIERNEY, Michael, 57, Quarryville. Manner: natural.