Following are verdicts delivered for deaths in December that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

DEC. 1

BERST, Daniel, 79, Mount Joy. Manner: natural.

CUMMINGS, Marvin, 81, Paradise. Manner: natural.

DETOMMASO, Pasquale R., 66, Bel Air. Manner: natural.

EBERSOLE, Kenneth, 70, Elizabethtown. Manner: natural.

STEWART, Colt, 26, New Holland. Manner: accidental.

ZAKHAROV, Aleksandr, 49, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 2

CARR, Bailey Renee, 22, Lancaster. Manner: suicide.

HOOVER, J. Aaron, 74, Denver. Manner: natural.

MATTHEWS, Jason, 38, Lancaster. Manner: natural.

MINDER, Samuel, 70, Manheim. Manner: natural.

WEAVER, Myron, 67, Reinholds. Manner: natural.

WILKER, Donald Lee, 78, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 3

ADAMS, Christopher Taylor, 30, Ephrata. Manner: natural.

GETZ, Kara Renee, 47, Lititz. Manner: natural.

KRESSIER, Suzette, 58, Gap. Manner: natural.

LIAGUNO, Vincent, 82, Lancaster. Manner: accidental.

MILLER, Bernice, 66, Mount Joy. Manner: natural.

MONTGOMERY, Rebecca, 69, Manheim. Manner: natural.

RIVERA, Gustavo, 76, Lancaster. Manner: natural.

RUTH, Thomas, 73, Stevens. Manner: natural.

SWEIGART, Jean Mardell, 87, Stevens. Manner: natural.

WELSHANS, John, 72, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 4

ABRAMS, Richard, 60, Lancaster. Manner: natural.

BLANK, Sarah, 91, Narvon. Manner: natural.

BLUMESHINE, Barbara A., 75, Lancaster. Manner: accidental.

ELLMAKER, Donald, 81, Manheim. Manner: natural.

MELASECCA, Aaron Joseph, 42, Gap. Manner: accidental.

STABINSKI, Robert, 76, Millersville. Manner: natural.

DEC. 5

GROFF, James, 69, Manheim. Manner: natural.

KAUFFMAN, Jeffrey L., 63, Lancaster. Manner: natural.

ROSADO, Jay, 54, Reading. Manner: accidental.

SEIBERT, Kenneth L., 79, Lititz. Manner: natural.

DEC. 6

ARCHIBALD, Naraly, 19, Ephrata. Manner: homicide.

CUNNINGHAM, Delmas L., 56, Mount Joy. Manner: natural.

DALMOLIN, Juan, 61, Ephrata. Manner: suicide.

GEARHART, Damon J., 25, Lancaster. Manner: accidental.

KEEBLER, Glenn, 76, Stevens. Manner: natural.

KIELY, Timothy J., 71, Lancaster. Manner: natural.

MILLAN, Janeth, 55, Lancaster. Manner: natural.

MORRIS, Tyeanna Monae, 24, Philadelphia. Manner: accidental.

RODRIGUEZ, Esther, 70, New Holland. Manner: natural.

YOUNDT, Dale, 68, Denver. Manner: natural.

DEC. 7

CREEK, Virginia, 78, Columbia. Manner: natural.

MCMULLEN, Eleanor, 86, Lancaster. Manner: accidental.

SHULER, William, 78, Lancaster. Manner: natural.

STIEFEL, Herbert, 93, Manheim. Manner: natural.

WALRATH, Robert J., 66, Strasburg. Manner: natural.

YUILL, Jeffrey, 41, East Petersburg. Manner: natural.

DEC. 8

DIETRICH, Bernice, 96, Ephrata. Manner: natural.

HERMAN, Joseph, 49, Akron. Manner: natural.

NATALE, Mildred S., 86, Willow Street. Manner: accidental.

PALECKI, Walter F., 72, Mount Joy. Manner: natural.

SWISHER, Lamar, 87, Columbia. Manner: natural.

THOMPSON, Gerald, 68, Lancaster. Manner: natural.

WEISNECK, June, 79, Quarryville. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Kevin, 64, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 9

KEPHART, Jill, 51, Marietta. Manner: natural.

LEED, Thelma, 74, Lancaster. Manner: natural.

MOORE, Gladys, 88, Columbia. Manner: natural.

PENA, Orlando, 64, Lancaster. Manner: natural.

VANDYUK, Yeugeniy P., 57, Terre Hill. Manner: natural.

DEC. 10

AMENT, Brian, 59, Lancaster. Manner: natural.

BARNES, Eugene, 91, Akron. Manner: natural.

KOSER, Steven I., 62, East Earl. Manner: natural.

MAY, Brittany M., 29, Ephrata. Manner: natural.

MILLER, Roger, 57, Manheim. Manner: natural.

PATEL, Kapilaben, 88, Lancaster. Manner: natural.

WARLUFT, Leslie, 66, Akron. Manner: natural.

WILSON, Charles Steven, 81, Stevens. Manner: natural.

ZIMMERMAN, Jireh Hope, infant, Lititz. Manner: natural.

DEC. 11

ATKINS, Jewel, 60, Mountville. Manner: natural.

LEBOON, Linda, 73, Lancaster. Manner: natural.

SCHLICHER, Richard, 87, Lititz. Manner: natural.

STEVENS, Phillip H., 83, Willow Street. Manner: accidental.

STOLTZFUS, Esther S., infant, Kinzers. Manner: natural.

DEC. 12

FOX, Gregory P., 60, Ephrata. Manner: natural.

GEIB, Donna, 62, Manheim. Manner: natural.

JOHNSON, Stephanie, 49, Lancaster. Manner: natural.

SANTIAGO, Lillian, 52, Holtwood. Manner: natural.

DEC. 13

KURTZ, Russell Eugene, 71, Narvon. Manner: natural.

MANLEY, Joyce, 86, Mountville. Manner: natural.

PEREZ, Jorge, 60, Narvon. Manner: natural.

SODAK, John J., 57, Lancaster. Manner: natural.

WAVER, Nelson, 66, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 14

BERNSTEIN, Dennis, 72, Lancaster. Manner: natural.

FENSTERMAKER, Jerry, 78, Conestoga. Manner: suicide.

FUNK, Lisa A., 74, Honey Brook. Manner: natural.

HEADLES, Stephen Daniel, 61, Gap. Manner: accidental.

KOPPELMAN, Frederick T., 87, Lancaster. Manner: natural.

LAUKHUFF, George A., 79, Quarryville. Manner: accidental.

MYER, Cynthia J., 60, Lititz. Manner: natural.

NELSON, Cecil D., 70, Lancaster. Manner: natural.

NOLT, Samuel, 74, Leola. Manner: natural.

PRICE, Georgia V., 82, Washington Boro. Manner: natural.

STEVENS, Anne C., 82, Leola. Manner: accidental.

WELLS, Christine M., 92, Elizabethtown. Manner: natural.

DEC. 15

BOWER, Ryan Michael, 38, Holtwood. Manner: suicide.

BRUNNER, Thomas Lee, 68, Ephrata. Manner: natural.

CRANFORD, Frances, 94, Marietta. Manner: natural.

HUGHES, Janice, 50, Quarryville. Manner: natural.

SCHLOSSMAN, Sandra Lee, 59, Conestoga. Manner: natural.

STOLTZFUS, Jacob, 72, Quarryville. Manner: natural.

DEC. 16

FARLOW, Blaise, infant, Lancaster. Manner: natural.

FISHER, Scott, 61, Lancaster. Manner: natural.

FREY, Susan, 54, Lancaster. Manner: natural.

GERZ, Robert, 70, East Petersburg. Manner: natural.

GRINER, Nancy A., 74, Lancaster. Manner: natural.

HELTON, Winifred, 72, Lancaster. Manner: natural.

HERNANDEZ, Alexis, 24, Columbia. Manner: accidental.

MARTIN, Lois E., 68, Waynesboro. Manner: natural.

NELSON, William R., 67, Lancaster. Manner: natural.

STOKES, Brian, 26, Leola. Manner: natural.

DEC. 17

CARMEN, Joann M., 76, Narvon. Manner: natural.

COX, Linda, 79, Holtwood. Manner: natural.

CUMMINGS, Michael A., 56, Paradise. Manner: natural.

GROSS, Steven H., 75, Manchester. Manner: natural.

HANNAH, Heather, 49, Wrightsville. Manner: natural.

MARTIN, Robert, 89, Lititz. Manner: natural.

MERTZ, David H., 69, Ephrata. Manner: natural.

SPANG, Edith M., 94, Bainbridge. Manner: natural.

STEFANSKI, Chad E., 40, Lancaster. Manner: accidental.

DEC. 18

HERNANDEZ, Frankie, 32, Lancaster. Manner: accidental.

KEISER, Keith T., 65, Lancaster. Manner: natural.

WILSON, Thomas, 77, Honey Brook. Manner: accidental.

YOHE, Donald S., 88, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 19

BISHOP, Denise 66, Marietta. Manner: natural.

FINK, Walter V., 76, Denver. Manner: natural.

GRABEL, Robert Mark, 65, Ephrata. Manner: suicide.

HAYES, Deborah, 74, Lancaster. Manner: natural.

MCCARDELL, Jane M., 82, Manheim. Manner: natural.

MCMULLEN, Charles, 92, Lancaster. Manner: natural.

NUNEZ, Nancy, 63, Lancaster. Manner: natural.

SCHMID, Marsha, 72, Manheim. Manner: natural.

ZBUDOVSKAYA, Anna P., 75, Ephrata. Manner: natural.

DEC. 20

BIEBER FREULER, Evelyn, 86, Lititz. Manner: natural.

BRYAN, Kay L., 65, Ephrata. Manner: natural.

COTA, Pauline Ruth, 83, Ephrata. Manner: natural.

GEIB, Kenneth, 98, Lititz. Manner: accidental.

KELLER, Glenn, 89, Columbia. Manner: natural.

MOTT, David J., 69, Pequea. Manner: natural.

TSHUDY, Karen, 68, Elizabethtown. Manner: natural.

DEC. 21

ADAMS, Joseph, 42, Lancaster. Manner: accidental.

DAVIS, Carolyn R., 89, Honey Brook. Manner: natural.

KURTZ, Claude, 73, Lancaster. Manner: natural.

MCGUIGAN, Karl, 56, Peach Bottom. Manner: natural.

NUON, Soeng, 55, Lancaster. Manner: natural.

SHELLY, Bernita, 82, Mount Joy. Manner: natural.

SWARTZ, Roy, 82, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 22

AMANUEL, Yeabsra, infant, Lancaster. Manner: natural.

BARTHOLD, Crystal A., 40, Ephrata. Manner: accidental.

BROOMELL, Edward, 83, Oxford. Manner: natural.

CASSEL, Bernice, 83, Manheim. Manner: natural.

CRUZ, Jose, 89, Lancaster. Manner: natural.

KING, Christian, 72, Christiana. Manner: natural.

KREIDER, Carl, 88, Lancaster. Manner: natural.

LEAMAN, Duane, 47, New Holland. Manner: natural.

MCCAIN, Shirley, 85, Lancaster. Manner: natural.

PAINTER, Robert R., 76, Elizabethtown. Manner: natural.

SNYDER, Lisa, 54, Manheim. Manner: natural.

WARNER, Kevin L., 58, Lancaster. Manner: suicide.

DEC. 23

DANZ, Vivian, 83, New Providence. Manner: natural.

HAUS, Penelope Marie, infant, Ephrata. Manner: natural.

KOPANSKI, Cole, 24, Mount Joy. Manner: suicide.

RUHL, Robert, 83, Lititz. Manner: natural.

SCOOP, Russell, 91, Lancaster. Manner: natural.

SHENK, Donald, 78, Marticville. Manner: natural.

WILSON, Woodrow, 78, Leola. Manner: natural.

ZIPP, Ashley, 40, Elizabethtown. Manner: natural.

DEC. 24

BAHN, Carlton, 57, Lancaster. Manner: natural.

EDER, Charles, 74, Wernersville. Manner: natural.

HIGH, John, 66, Lititz. Manner: natural.

HOSTETTER, Dennis, 64, Stevens. Manner: natural.

MCNEILS, Mary, 93, Lancaster. Manner: natural.

PHILLIPS, Darlene, 78, Landisville. Manner: natural.

TORRES ROSARIO, Joselito, 54, Lancaster. Manner: natural.

WAGG, Harry, 94, Lancaster. Manner: natural.

WALL, Ethel, 85, Millersville. Manner: natural.

DEC. 25

BOLLINGER, Sidney, 82, Stevens. Manner: natural.

DOYLE, Alan, 69, Lititz. Manner: natural.

GROFF, Paul, 72, Stevens. Manner: natural.

ZINK, James, 79, Quarryville. Manner: natural.

DEC. 26

ECKERT, David A., 65, Marietta. Manner: accidental.

STRAUSS, Janet, 87, Ephrata. Manner: natural.

SWEIGART, Melvin, 78, Lancaster. Manner: natural.

DEC. 27

ALBERT, Annamarie, 38, Lancaster. Manner: natural.

ESHLEMAN, Dawn M., 49, Lancaster. Manner: natural.

HEIMBACH, Francis, 79, Denver. Manner: natural.

KOTTMEYER, Richard, 87, Mount Joy. Manner: accidental.

SENSENIG, David, 60, Reinholds. Manner: natural.

SHENK, Joan, 85, Manheim. Manner: natural.

SMOKER, Rebecca S., 95, Kinzers. Manner: natural.

DEC. 28

BOONE, Heather L., 46, Elizabethtown. Manner: natural.

BREWBAKER, Douglas, 66, Ephrata. Manner: natural.

FARMER, Richard, 66, Elizabethtown. Manner: natural.

SIEGRIST, Pearl, 86 Ronks. Manner: natural.

DEC. 29

BARNINGER, Alan, 64, Columbia. Manner: natural.

CHARLES, Mahlon, 80, Marietta. Manner: natural.

EVANS, Bruce, 71, Millersville. Manner: natural

GEIBEL, Elizabeth, 85, Landisville. Manner: natural.

GERHART, Jay, 63, Ephrata. Manner: natural.

KELLEY, James, 48, Strasburg. Manner: natural.

KISE, Garlan, 84, Bainbridge. Manner: natural.

DEC. 30

JACKSON, Thomas, 87, Elizabethtown. Manner: natural.

MLAMBO, Barbara, 65, Lititz. Manner: natural.

DEC. 31

BICKING, David, 78, Gap. Manner: natural.

JONES, Robert Singleton, 65, Lancaster. Manner: accidental.

LANZ, George, 93, Reading. Manner: natural.

MELLINGER, Jesse, 89, Lancaster. Manner: natural.

REAM, Thomas Allen, 63, Lancaster. Manner: natural.

SCHLEGEL, Uriah, infant, Ephrata. Manner: natural.

STYER, Jerry, 61, Salunga. Manner: natural.