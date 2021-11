Following are verdicts delivered for deaths in August that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

AUG. 1

CORDERO PACHECO, Manuel, 70, Lancaster. Manner: natural.

DANCER, Michael Dwain, 60, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 2

GROFF, Raymond, 81, Lititz. Manner: natural.

HALL, Andrew C., 23, Millersville. Manner: accidental.

HERR, Daniel, 35, Akron. Manner: suicide.

PATCHES, Ruth, 93, Manheim. Manner: natural.

AUG. 3

NORRIS, Paul, 62, Manheim. Manner: natural.

AUG. 4

BRANSTETTER, Matthew, 52, Landisville. Manner: natural.

AUG. 5

AYERS, Ellie Michelle, infant, Christiana. Manner: natural.

COLLINS, Robert, 72, Ephrata. Manner: natural.

YOUNG, Raymond, 83, Bellefonte. Manner: accidental.

AUG. 6

JACKSON, Louise Roberta, 77, Willow Street. Manner: natural.

KAY, Sophie, 71, New Holland. Manner: natural.

NUNEZ, Gabriel Esteban, 34, Mountville. Manner: accidental.

ROTH, Joan, 80, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 7

PLANK, Robert E., 94, Lancaster. Manner: natural.

TROTTER, Shirley, 72, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 8

GREGG, Guilene A., 61, Lancaster. Manner: natural.

LEMBLE, Ronda Sue, 53, Manheim. Manner: natural.

ROBERTS, John, 50, Narvon. Manner: natural.

AUG. 9

CORNELIUS, Edward D., 78, Columbia. Manner: natural.

AUG. 10

BOEHME, Paul Thomas, 78, Lancaster. Manner: natural.

JACKSON, Tyler James, 26, Leola. Manner: accidental.

YOUNG, Robin Marie, 65, Mountville. Manner: natural.

AUG. 11

COWART, Charles, 69, Manheim. Manner: natural.

MESHEY, Donald L., 67, Lancaster. Manner: homicide.

AUG. 12

BOWDEN, Matthew, 28, Mount Joy. Manner: accidental.

PIZZOLO, Pamela, 58, Columbia. Manner: suicide.

SPAYD, Jaime Lee, 42, Columbia. Manner: natural.

AUG. 13

BISH, Wilbert L., 96, Columbia. Manner: natural.

GORDON, Kathy L., 68, Elizabethtown. Manner: natural.

REIFSNYDER, Janice, 81, Landisville. Manner: natural.

ROJAS-DOMINGUEZ, Diego, infant, Lebanon. Manner: natural.

SHENK, Patricia, 69, Landisville. Manner: natural.

SLAUGH, Gregory, 58, Pequea. Manner: suicide.

AUG. 14

GOGUEN, Dorothy, 89, Mount Joy. Manner: natural.

WILSON, Christina, 41, Lancaster. Manner: accidental.

AUG. 15

KEITER, Arlene, 98, Rothsville. Manner: natural.

AUG. 16

DIAZ, Walbert, 52, Lancaster. Manner: natural.

DIMAGGIO, Ippolito, 73, Lancaster. Manner: natural.

NUSE, Reese, 74, Kinzers. Manner: natural.

AUG. 17

BOOKAMER, Donald Wesley, 92, Akron. Manner: natural.

HEISTAND, Stephen G., 68, Mount Joy. Manner: accidental.

HULSE, Franklin, 34, Columbia. Manner: suicide.

MARTIN, John R., 64, Lancaster. Manner: natural.

SZOBOCSAN, Steve L., 62, Manheim. Manner: natural.

AUG. 18

FEHR, Douglas R., 50, Denver. Manner: accidental.

MILBURN, Margie M., 85, Peach Bottom. Manner: natural.

AUG. 19

FRACKMAN, Harry W., 89, Paradise. Manner: suicide.

LAWLER, Billy Joe, 67, Mount Joy. Manner: accidental.

SAAD, Abdallah Khaled, 21, Adamstown. Manner: suicide.

TAYLOR, Lesa, 50, Manheim. Manner: accidental.

AUG. 20

ALMESTICA, Jomar, 26, York. Manner: homicide.

BOOKAMER, Dorothy I., 92, Akron. Manner: natural.

DELP, Cody M., 35, New Holland. Manner: accidental.

KRADY, John M., 65, Millersville. Manner: suicide.

AUG. 21

MILLER, James R., 75, Elizabethtown. Manner: natural.

YOST, Wilmer, 80, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 22

BRAY, John M., 66, Stevens. Manner: accidental.

INGRAM, Matthew T., 44, Columbia. Manner: accidental.

NACE, Dorothy, 46, Columbia. Manner: natural.

SMITH, Gary M., 57, Lancaster. Manner: natural.

WITMER, Dona, 66, Conestoga. Manner: natural.

AUG. 23

KLINE, Barbara J., 72, Elizabethtown. Manner: natural.

SHULTZ, Steve, 59, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 24

CALIX-ALVARADO, Kevin J., 31, Lancaster. Manner: accidental.

DICKINSON, Philip, 46, Lancaster. Manner: accidental.

FULTINEER, Shirley Y., 85, Lancaster. Manner: natural.

HAMER, Eric, 58, Lancaster. Manner: accidental.

RICKETTS, Ann K., 74, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 25

BARNHART, Donald T., 90, Lititz. Manner: accidental.

PARILIS, Michael, 38, Lancaster. Manner: accidental.

WILDT, Charles Henry, 70, Jefferson City. Manner: natural.

AUG. 26

GRAY, Charles F., 92, Willow Street. Manner: natural.

KOLLER, Robert H., 84, Elizabethtown. Manner: natural.

LAPP, Susan, 72, Gordonville. Manner: natural.

TORRES, Juan Torres, 46, Lancaster. Manner: accidental.

WILMONT, Terry L., 57, Gordonville. Manner: natural.

AUG. 27

HOSHAUER, Connie Sue, 59, Mohnton. Manner: natural.

OBERHOLZER, Nan, 67, Goodville. Manner: natural.

RIVERA, Rolando Nazir, 23, Lancaster. Manner: homicide.

STRAWLEY, Gary, 77, Lancaster. Manner: accidental.

AUG. 28

BROOKS, Richard Paul, 63, Philadelphia. Manner: natural.

MINDLER, Matthew J., 19, Hellertown. Manner: suicide.

ROLAND, Oleta R., 54, Peach Bottom. Manner: natural.

SOUZA, Stephen, 77, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 29

BAILEY, Elizabeth, 50, Marietta. Manner: natural.

HARMON, Romin C., 5, Bainbridge. Manner: accidental.

HESS, Kathleen, 77, Lancaster. Manner: natural.

JOHNS, Robert E., 64, Lititz. Manner: natural.

MINNICK, Marie E., 96, Lancaster. Manner: natural.

NEIL, Janice, 64, Lititz. Manner: natural.

AUG. 31

BRENNER, Charles, 87, Lancaster. Manner: natural.

BLACK, Gloria, 77, Elizabethtown. Manner: natural.

GOSHERT, Naomi W., 92, Ephrata. Manner: accidental.

NEIDERMEYER, Donald L., 73, Lititz. Manner: natural.

OBERHOLTZER, Roma, 97, Stevens. Manner: natural.

ZAHN, Joseph, 83, Lititz. Manner: natural.