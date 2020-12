Following are verdicts delivered for deaths in August that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

AUG. 1

GENTRY, Shane Michael, 25, Manheim. Manner: accidental.

STOLTZFUS, Daniel, 93, Ephrata. Manner: natural.

WEAVER, Jennifer Ann, 40, York. Manner: suicide.

AUG. 2

SMITH, Herbert, 67, Ephrata. Manner: natural.

AUG. 3

JOHNSON, Shane O’Neil, 30, Narvon. Manner: accidental.

MOREL, Jassminda, 41, Columbia. Manner: natural.

WETZLER, Robert C., 70, Manheim. Manner: natural.

AUG. 4

BAYMAN, Chad, 37, Columbia. Manner: accidental.

BROWN, Ann, 94, Lancaster. Manner: natural.

HERR, Ira L., 93, Ephrata. Manner: natural.

SENSENIG, Roseine, 87, Ephrata. Manner: natural.

SHREINER, Robert, 70, Ephrata. Manner: natural.

AUG. 5

BEILER, Sharon, 68, New Holland. Manner: natural.

EABY, George D., 86, Ephrata. Manner: natural.

KRAK, Ronald Vincent, 62, Lititz. Manner: accidental.

WEIDNER, Arline, 93, Ephrata. Manner: natural.

WHITEHEAD, Michael, 57, Gap. Manner: undetermined.

AUG. 6

COOK, Lisa, 53, Lancaster. Manner: undetermined.

EBERLY, Amos, 90, Ephrata. Manner: natural.

KELLER, Samantha Drew, 24, Willow Street. Manner: natural.

AUG. 7

ARMSTRONG, Steve, 60, Christiana. Manner: natural.

CALDWELL, Raymond, 95, Millersville. Manner: accidental.

NOLAN, Patricia A., 82, Millersville. Manner: natural.

SHEEHAN, Jean, 86, Willow Street. Manner: natural.

SMIDGA, Nancy R., 73, Lancaster. Manner: natural.

WALKER, Charles, 92, Willow Street. Manner: natural.

AUG. 8

BELTRAN, Jose Joaking, 29, Lancaster. Manner: accidental.

GOOD, Barbara, 90, Ephrata. Manner: natural.

HATFIELD, Charles E., 90, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 9

GROFF, Natalie, 82, Ephrata. Manner: natural.

SORENSON, Duane O., 78, Lancaster. Manner: natural.

TAGLIERI, Terry A., 57, Pequea. Manner: natural.

WALKER, Steven, 68, Wilmington, Del. Manner: homicide.

AUG. 10

NEMATALLA, Adam, 7, Lancaster. Manner: accidental.

AUG. 11

BONNEAU, Malana, infant, Ephrata. Manner: natural.

BEYERS, Arthur, 88, Ronks. Manner: natural.

ORTOLANO, Edna, 87, Willow Street. Manner: natural.

RUTT, Anna Mary, 81, Ephrata. Manner: natural.

TRIBIT, Elizabeth Tribit, 45, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 12

BOLICK, Shirley, 90, Lancaster. Manner: natural.

GEBHARD, Almeda May, 87, Elizabethtown. Manner: natural.

HOLLOPETER, Barbara, 71, Conestoga. Manner: natural.

PENWELL, Irene, 82, Maytown. Manner: natural.

PFEIFER, William E., 74, East Earl. Manner: natural.

SHARPE, Stephen, 59, Lancaster. Manner: natural.

STUDENROTH, Brian E., 69, Columbia. Manner: suicide.

VEGA-QUINONES, Julio, 49, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 13

DAVIS, James Richard, 62, Drumore. Manner: suicide.

MARTIN, Anna Mae, 81, Terre Hill. Manner: natural.

MILLER, Mark, 61, Akron. Manner: natural.

MORROW, Vinarajacqua, 76, Millersville. Manner: natural.

O’CONNELL, Norma M., 91, Lancaster. Manner: natural.

ROSENFELD, Laycene R., 53, Millersville. Manner: accidental.

AUG. 14

CARR, Richard, 77, Lancaster. Manner: natural.

RHINEER, William J., 57, Quarryville. Manner: natural.

SANTIAGO, Carlos David, 47, Lancaster. Manner: accidental.

TORRES, Minerva P., 74, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 15

JONES, Jennifer, 38, New Holland. Manner: accidental.

LONGENECKER, Alana B., 74, Ephrata. Manner: natural.

UMBLE, Brad Jason, 49, Quarryville. Manner: accidental.

AUG. 16

BARNES, Gordon B., 75, New Holland. Manner: natural.

BARNES, Persia A., 13, Lancaster. Manner: natural.

BROWN, Thomas William, 76, Columbia. Manner: natural.

HESS, Blakelynn Raine Malulani, infant, Lancaster. Manner: natural.

JEFFRIES, Michael, 58, Denver. Manner: natural.

MERO, Anthony, 36, Mount Joy. Manner: accidental.

MILLER, Charles, 80, Lancaster. Manner: natural.

PROCTOR, Alan Michael, 27, Kennett Square. Manner: accidental.

AUG. 17

AYNEDIJAN, Grace, 87, Lancaster. Manner: accidental.

AUG. 18

FUNK, John G., 69, Lancaster. Manner: natural.

SINGH, Varinder Jeet, 43, Lancaster. Manner: suicide.

STEININGER, David C., 67, Ephrata. Manner: natural.

AUG. 20

BLUME, Clifton, 93, Landisville. Manner: natural.

HARRISON, Benjamin David, 34, Lancaster. Manner: suicide.

TROUT, Robert L. Trout, 79, East Petersburg. Manner: accidental.

AUG. 21

BLAZER, Linda Rhea, 82, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 22

BICKLE, Robert P., 73, Annville. Manner: accidental.

HART, William Allen, 57, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 23

BROWN, Chester S., 67, Holtwood. Manner: natural.

KOCHEL, Lee, 87, Ephrata. Manner: natural.

AUG. 24

KOCH, Robert John, 60, Leola. Manner: natural.

MARTIN, Verna, 51, Stevens. Manner: natural.

MURPHY, Brandon, 38, Quarryville. Manner: accidental.

AUG. 25

AHERN, Richard, 73, Landisville. Manner: accidental.

BLACCHI, Joseph, 65, Ephrata. Manner: natural.

HAMILL, Travis Ray, 36, Marietta. Manner: accidental.

MANCUSO, Phillip, 35, Lancaster. Manner: natural.

MILLER, Warren G., 89, Lititz. Manner: accidental.

WEAVER, Melvin R., 87, Lititz. Manner: natural.

AUG. 26

HOLLIS, Ashley Elizabeth, 20, Carlisle. Manner: suicide.

AUG. 27

COOKE, Patricia, 83 Landisville. Manner: natural.

MAITLAND, William Todd, 40, Coatesville. Manner: accidental.

POTTS, David, 65, Akron. Manner: natural.

RASHIDOV, Isrofil, 69, Lancaster. Manner: natural.

AUG. 28

CERZA, Callie, infant, Lancaster. Manner: natural.

MAUPHIN, Norman Gregory, 35, Philadelphia. Manner: undetermined.

MEYER, Arthur J., 74, New Holland. Manner: natural.

RHINIER, Bonnie M., 64, Elizabethtown. Manner: natural.

SMITH, George Sellers, 89, Narvon. Manner: natural.

AUG. 29

BAILEY, Dorothy Ann, 76, Kinzers. Manner: natural.

LAPP, Samuel, 16, Peach Bottom. Manner: accidental.

AUG. 30

ARMSTRONG, Loretta, 83, Reading. Manner: natural.

DANG, Toa Vu, 76, Mountville. Manner: natural.

HESS, William, 89, Lancaster. Manner: natural.

KOPP, Doris J., 82, Reinholds. Manner: natural.

MOORE, Barbara, 85, Landisville. Manner: natural.

WRAY, Mary, 85, Selinsgrove. Manner: accidental.

AUG. 31

GERLITZKI, Ethan Marcus, infant, Mount Joy. Manner: natural.

GRAINER, Helen, 91, Lebanon. Manner: natural.

MEASE, Alma, 94, Landisville. Manner: natural.

NICHOLSON, Joan, 86, Lancaster. Manner: natural.

VAZQUEZ, Jose, 80, Lancaster. Manner: natural.

WENTZEL, Harry George, 78, Stevens. Manner: natural.