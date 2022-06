Following are verdicts delivered for deaths in April that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

APRIL 1

KREIDER, Shirley R., 92, Lancaster: Manner: natural.

RICHARDSON, Randy, 66, Mountville. Manner: natural.

WILLIAMS, Poncheatta, 75, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 2

RICCO, Sister Marie Clare, 87, Columbia. Manner: accidental.

APRIL 4

KELLY, Michael J., 62, Ronks. Manner: natural.

SANTIAGO, Hector J., 62, Lancaster. Manner: natural.

WHISLER, Alicia Gail, 32, Mohnton. Manner: accidental.

APRIL 5

HESS, Denise, 69, Ephrata. Manner: accidental.

APRIL 6

FLANAGAN, Diane L., 62, Marietta. Manner: natural.

KEIFFER, Christine Lee, 41, Washington Boro. Manner: natural.

LEFFLER, Walter S., 90, Lancaster. Manner: accidental.

MORRIS, Shelton, 62, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 7

BILDER, Joseph, 26, Lancaster. Manner: accidental.

FRYBERGER, Robert Claude, 85, East Petersburg. Manner: natural.

APRIL 8

CELIA, Nicholas G., 62, Lancaster. Manner: suicide.

COUTAIN, Job, infant, Reinholds. Manner: natural.

TRIMBLE, John B., 88, Columbia. Manner: natural.

APRIL 10

DAVILA, Rafael E., 28, Christiana. Manner: accidental.

ENGLISH, Carol Lee, 83, Elizabethtown. Manner: natural.

APRIL 13

HOSTETTER, Ralph, 92, Lititz. Manner: natural.

NISSLEY, Charlotte, infant, Lancaster. Manner: natural.

RANCK, Rodney, 79, Lititz. Manner: natural.

APRIL 14

FISHER, Nancy, 91, Lancaster. Manner: natural.

MIHALIAK, Teresa J., 96, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 15

BALDWIN, Jerry, 83, Lancaster. Manner: natural.

MORGAN, Eleanore V., 98, Lititz. Manner: accidental.

ZIMMERMAN, Kim, 62, Lititz. Manner: accidental.

APRIL 16

COLDREN, Russell C., 83, Conestoga. Manner: natural.

CORNIEL, Azay, infant, Mountville. Manner: natural.

APRIL 17

ARNOLD, Charlotte S., 99, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 18

KROUT, Sedina, 33, Lancaster. Manner: accidental.

PETERS, Robin, 64, New Providence. Manner: natural.

APRIL 19

HAY, Jay D., 66, Mount Joy. Manner: natural.

LAPP, Jacob, 76, Gap. Manner: natural.

SANTIANA, Cheryl, 64, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 20

ADAMS, Patrick, 54, Elizabethtown. Manner: natural.

MORGAN, James, 67, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 21

BROWN, Lynn Iris, 73, Conestoga. Manner: natural.

HANNA, Declan Greyson, infant, Lancaster. Manner: natural.

MCIVOR, Christopher, 47, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 22

LEBRON, Lucy Maria, infant, Lancaster. Manner: natural.

MAXSON, Herbert Meredith, 71, Ephrata. Manner: natural.

MILLER, Thomas, 72, Peach Bottom. Manner: natural.

APRIL 23

FISHER, John, 16, Quarryville. Manner: accidental.

MORELOCK, G. Edward, 95, Elizabethtown. Manner: accidental.

REYNOLDS, Carter Raymond, infant, Elizabethtown. Manner: natural.

RODRIGUEZ, David C., 56, Cedar Hill. Manner: accidental.

WATSONHARRINGTON, Alexis, 26, Lancaster. Manner: natural.

WEDGE, Haywood Henry, 70, Bainbridge. Manner: suicide.

APRIL 24

HERSH, Thomas L., 72, Paradise. Manner: accidental.

JOHNSON, Kenneth Philip, 59, Quarryville. Manner: natural.

LLOYD, Davina, 51, Lancaster. Manner: natural.

WALLICK, Kenneth M., 95, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 25

AYCOCK, Edwin Norton, 92, Camp Hill. Manner: accidental.

BUECHE, James, 88, Willow Street. Manner: natural.

CARTER, Thomas T., 65, Lancaster. Manner: natural.

HALL, David, 65, Lancaster. Manner: accidental.

LACKEY, Richard Earl, 76, Lancaster. Manner: accidental.

SMOKER, Levi F., 87, Stevens. Manner: accidental.

APRIL 26

BISHOP, Robert L., 65, Mount Joy. Manner: natural.

HINKLE, Clint, 48, Mount Joy. Manner: suicide.

REDCAY, Rose, 90, Columbia. Manner: natural.

SHOEMAKER, Edward, 65, Ephrata. Manner: natural.

APRIL 27

BLANTZ, Tyler Ray, 29, Lancaster. Manner: accidental.

KING, Samuel S., 43, Lancaster. Manner: accidental.

LEVINE, Elizabeth, 43, Honey Brook. Manner: accidental.

NEWSWANGER, Dale, infant, Morgantown. Manner: natural.

APRIL 28

AGNEW, Joanne, 69, Cochranville. Manner: accidental.

KANE, Howard, 88, Elizabethtown. Manner: natural.

MCMICHAEL, Barry, 71, Quarryville. Manner: suicide.

APRIL 29

CHURCH, Diane, 58, Peach Bottom. Manner: natural.

YODER, Shirley, 64, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 30

ALMODOVAR, Anthony Bruce, 46, Lancaster. Manner: accidental.

CILLO, Adolph E., 61, Williamsport. Manner: natural.

EVANS, Chad, 49, Lancaster. Manner: natural.