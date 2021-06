Following are verdicts delivered for deaths in April that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

APRIL 1

- BEASLEY, Tiffany S., 42, Lancaster. Manner: accidental.

- ESHLEMAN, Jed K., 65, Ephrata. Manner: natural.

- MAST, Jeanne, 76, Kinzers. Manner: natural.

- PIRKLE, Darrin, 59, Gordonville. Manner: natural.

- SHOWALTER, Deborah Ann, 58, Lancaster. Manner: natural.

- SMELTZ, Lenora M., 87, Lititz. Manner: natural.

- WEEKS, Wilson Edward, 63, New Providence. Manner: natural.

- WILLIAMS, Kaden, infant, New Providence. Manner: natural.

APRIL 2

- PEACOCK, Dorothy H., 96, Malvern. Manner: accidental.

- TEXTER, Linda, 73, Denver. Manner: natural.

APRIL 3

- MILLER, Wren, infant, Manheim. Manner: natural.

- SWEIGERT, Dale A., 67, Denver. Manner: natural.

APRIL 4

- CLAYTON, William, 84, Pequea. Manner: accidental.

- METHANI, Sohail, 24, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 5

- HUCK, Charles E., 68, Lititz. Manner: natural.

- QUINN, Donna Jean, 67, Lancaster. Manner: natural.

- SHYVER, Doris, 79, Lancaster. Manner: natural.

- THEIMER, Joel, 80, Manheim. Manner: natural.

APRIL 6

- HESS, Glenn S., 87, Quarryville. Manner: suicide.

APRIL 7

- ARMSTRONG, Clayton, 76, Lancaster. Manner: natural.

- SHIFFER, Gene E., 86, Ephrata. Manner: accidental.

APRIL 8

- RESSLER, Lee C., 81, Conestoga. Manner: natural.

- SCHWANGER, David, 82, Lititz. Manner: natural.

APRIL 9

- BLACK, Margaret, 98, Peach Bottom. Manner: natural.

- DECKER, Michelle, 51, Ephrata. Manner: accidental.

- SADOWSKI, Donald A., 55, Elizabethtown. Manner: natural.

APRIL 10

- BOWERS, Dale Eugene, 72, Lancaster. Manner: natural.

- BUSALACCHI, Deborah, 42, Dallas. Manner: accidental.

- DEL ROSARIO, Isaias, 26, Lancaster. Manner: natural.

- GATLIN, Carlton Ray, 73, Lancaster. Manner: natural.

- MARCH, Ali Louise, 24, Ephrata. Manner: natural.

APRIL 11

- BENEDICT, Patricia Lyn, 43, Ephrata. Manner: accidental.

- BREEN, Timothy, 32, Lancaster. Manner; accidental.

- HOLLINGSWORTH, Charles, 84, Columbia. Manner: natural.

- MARSHALL, Pollyanna Droz, 54, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 12

- HOUN, Chea, 66, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 13

- GARCIA, Reimond Ross, 53, Mountville. Manner: accidental.

- HAMILTON, Carrie A., 26, Lancaster. Manner: accidental.

- HELLAND, Bruce B., 93, Manheim. Manner: natural.

APRIL 14

- BOMBERGER, Dwight, 77, Manheim. Manner: natural.

- JOHNSON, Richard E., 68, Narvon. Manner: natural.

- PERALES, Mildred, 47, Lancaster. Manner: natural.

- SMITH, Rebecca L., 42, Oxford. Manner: natural.

- WALL, Haregua E., 38, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 15

- BOOTH, Dorothy, 85, Lancaster. Manner: natural.

- ENGLE, Richard E., 67, East Earl. Manner: natural.

- KRATZERT, Elizabeth, 83, Lancaster. Manner: natural.

- MARTIN, William, 67, Ephrata. Manner: natural.

- TROAST, Henry F., 89, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 16

- ADAMS, Karen E., 66, AIrville. Manner: accidental.

- WILLIAMS, Richard Eric, 35, Mountville. Manner: homicide.

APRIL 17

- COLE, Tyler Mark, infant, Lancaster. Manner: natural.

- JOHNSON, Larry Robert, 64, Lancaster. Manner: natural.

- KLINE, Renny Joel, 21, Lititz. Manner: accidental.

- USNER, Cheri, 61, New Holland. Manner: natural.

- YORK, Joseph, 69, Lancaster. Manner: natural.

APRIL 18

- RIEKER, Thomas P., 61, Mountville. Manner: natural

APRIL 19

- CHENG, Kim S., 56, Leola. Manner: natural.

- EBERLY, Titus, 52, Manheim. Manner: natural.

- LANDIS, Mary, 74, Millersville. Manner: natural.

- NIECZYPORUK, Jacob, 89, Lancaster. Manner: natural.

- SCHEINGRABER, Karen, 57, Lancaster. Manner: natural.

- WEAVER, Ruth B., 96, Landisville. Manner: natural.

APRIL 20

- MANNING, Sarah J., 74, East Earl. Manner: natural.

- ZABAIOLO, Iosif, 92, Ephrata. Manner: natural.

APRIL 21

- CHAN, Vonn, 82, Lancaster. Manner: natural.

- CORCORAN, Ren Michael, infant, Middletown. Manner: natural.

- DORWART, Edward Charles, 83, Lancaster. Manner: natural.

- STOLTZFOOS, Linda Sue, 19, Bird-in-Hand. Manner: homicide.

- STOLTZFUS, Dustan, 39, Gap. Manner: suicide.

APRIL 22

- BRENNER, Leonard Frank, 76, Lancaster. Manner: natural.

- BURGESS, Anthony, 57, Lancaster. Manner: natural.

- GONZALEZ, Zulema, 38, Lancaster. Manner: natural.

- KLEINFELTER, Elsie, 90, Elizabethtown. Manner: natural.

- MATTSON, Mark, 44, Lancaster. Manner: accidental.

- MOONSAMMY, Trevor, 62, Columbia. Manner: natural.

- RUTTER, Edward, 82, Lititz. Manner: natural.

- TORRES, Mikai Anthony, 100, Wrightsville. Manner: natural.

APRIL 23

- CHATFIELD, David, 69, Lebanon. Manner: natural.

- GUNSELMAN, Jenna, 29, Mount Joy. Manner: accidental.

- MORRISON, Robert, 81, Street. Manner: natural.

- STAFFIERI, Brian, 60, Lancaster. Manner: natural.

- VALLE, Jesus Francisco, 35, Lancaster. Manner: accidental.

APRIL 24

- RICHARDSON, Sharon M., 59, Lancaster. Manner: natural.

- SLAYMAKER, Sophia Stephanie, infant, Millersville. Manner: natural.

APRIL 25

- CAVAGNERO, Mary, 73, Rochester, N.Y. Manner: natural.

- DOYLE, Lyle Scott, 49, Manheim. Manner: accidental.

- HARGROVE, Wesley A., 60, Lancaster. Manner: natural.

- STONECYPHER, Ayja Renee, 33, Lancaster. Manner: accidental.

- SWEIGART, Walter Adam, 49, Denver. Manner: natural.

APRIL 26

- WELLER, Larry, 72, Narvon. Manner: natural.

APRIL 27

- WELSH, James P., 69, Columbia. Manner: natural.

APRIL 28

- BAIR, Richard, 67, New Holland. Manner: natural.

- NDUNGU, Patrick Kiratu, 29, Lancaster. Manner: accidental.

- NORTON, John H., 57, Paradise. Manner: natural.

- SMITH, Diana, 55, Gilbertsville. Manner: suicide.

- STAUFFER, Anna, 95, New Holland. Manner: natural.

- WAGNER, Linda, 75, Millersville. Manner: natural.

- WILSON, Richard W., 73, Elizabethtown. Manner: natural.

APRIL 29

- CHAPIN, Oliver, 4, Reading. Manner: accidental.

- HORETSKY, Rick, 59, Bainbridge, Manner: suicide.

APRIL 30

- GRAHAM, Harold, 76, Honey Brook. Manner: natural.

- MUMMA, Ezekiel David, 17, Lititz. Manner: natural.

- SMALLS, Roy H., 42, Lancaster. Manner: accidental.

- ZIMMERMAN, Carson, infant, Lititz. Manner: natural.