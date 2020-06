Following are verdicts delivered for deaths in April that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Stephen Diamantoni:

Ruth Althea Jones, 63, Lancaster, April 1. Manner: natural.

Claude W. Reynolds, 79, Honey Brook, April 1. Manner: natural.

Samuel Stoltzfus, 90, New Holland, April 1. Manner: natural.

Richard A. Weitkamp, 82, Lancaster, April 1. Manner: natural.

Mohammad Bashir, 74, Lancaster, April 2. Manner: accidental.

Brenda Bitner, 66, Lancaster, April 2. Manner: natural.

Paul Flood, 74, Lancaster, April 2. Manner: suicide.

Michael C. Grant, 27, Lancaster, April 2. Manner: accidental.

Claudia Stuber, 68, New Holland, April 2. Manner: natural.

Richard Brickley, 78, Lancaster, April 3. Manner: natural.

Alexander A. Mackenzie, 92, West Bradford, April 3. Manner: natural.

Sydney Parry, 80, Lancaster, April 3. Manner: natural.

Terrence Lee Schaffer, 62, Lancaster, April 3. Manner: natural.

Thomas Davis, 92, Lancaster, April 4. Manner: natural.

Gilbert Hamilton, 92, Lancaster, April 4. Manner: natural.

James Herrold, 89, Lancaster, April 4. Manner: natural.

Walter Hess, 82, Lancaster, April 4. Manner: natural.

John R. Hussar, 84, Lancaster, April 4. Manner: natural.

Kody Weaver, 24, Denver, April 4. Manner: accidental.

Jeane B. Williams, 88, Lancaster, April 4. Manner: natural.

Diane Hanna, 60, Lancaster, April 5. Manner: natural.

Bie L. Leung, 63, Lancaster, April 5. Manner: natural.

David Mark, 92, Lancaster, April 5. Manner: natural.

Regina A. Miller, 88, Lancaster, April 5. Manner: natural.

Colleen L. Rea, 65, Lancaster, April 5. Manner: natural.

Ralph Sanderson, 59, Columbia, April 5. Manner: accidental.

Mary Stauffer, 92, Ephrata, April 5. Manner: natural.

Amy Z. Weaver, 91, Lancaster, April 5. Manner: natural.

Ronald Delvisco, 60, Leola, April 6. Manner: natural.

George H. Fryberger, 80, Christiana, April 6. Manner: natural.

Doris McGurl, 84, Denver, April 6. Manner: natural.

Awilda Sanchez, 69, Lancaster, April 6. Manner: natural.

Jill Stoe, 57, Lancaster, April 6. Manner: natural.

Mark Edward Stout, 68, Columbia, April 6. Manner: natural.

Reyes Vazquez, 73, Lancaster, April 6. Manner: natural.

Martha A. Armbrecht, 98, Lititz, April 7. Manner: natural.

Catherine Barrow, 95, Lancaster, April 7. Manner: natural.

Maria Chavez, 73, Lancaster, April 7. Manner: natural.

Deborah Maser, 69, Lancaster, April 7. Manner: natural.

Marc Prezioso, 28, Columbia, April 7. Manner: accidental.

Samuel A. Rice, 74, Lancaster, April 7. Manner: natural.

Richard S. Riker, 88, Willow Street, April 7. Manner: natural.

Guy H. Stauffer, 96, Manheim, April 7. Manner: natural.

Gerald Wert, 84, Ephrata, April 7. Manner: accidental.

David Ashworth, 89, Washington Boro, April 8. Manner: natural.

William Baumgardner, 74, New Holland, April 8. Manner: suicide.

Arthur L. Brubaker, 90, Manheim, April 8. Manner: natural.

Scott Roy Hess, 60, Conestoga, April 8. Manner: natural.

Robert J. Powers, 80, Denver, April 8. Manner: natural.

Betty Lou Weaver, 74, Lancaster, April 8. Manner: natural.

Todd Michael Groff, 44, Marietta, April 9. Manner: accidental.

Pearl Morrell, 83, Lancaster, April 9. Manner: natural.

Harlan B. Zimmerman, 87, Lancaster, April 9. Manner: natural.

Marcella Rohrer Brubaker, 88, Lancaster, April 10. Manner: natural.

Robert P. Cox, 81, Lancaster, April 10. Manner: natural.

Rosemary Gramola, 83, Lancaster, April 10. Manner: natural.

Geraldine D. Kilgore, 92, Lancaster, April 10. Manner: natural.

Brittney Rae Lamperez, 28, Lancaster, April 10. Manner: accidental.

Calvin Woodrow Clarke, 72, Lancaster, April 11. Manner: natural.

Ruth King Esh, 25, Ronks, April 11. Manner: natural.

Robert E. Groff, 92, Millersville, April 11. Manner: natural.

Nicolas S. Henry, 21, Lancaster, April 11. Manner: suicide.

Mary Ellen Longenecker, 80, Millersville, April 11. Manner: natural.

Timothy B. Marshall, 65, Lancaster, April 11. Manner: natural.

Jeanette H. Weaver, 90, Stevens, April 11. Manner: accidental.

Alexis Zervanos, 85, Lancaster, April 11. Manner: natural.

Gordon Deatrick, 68, Lancaster, April 12. Manner: accidental.

John G. Hudzik, 68, Christiana, April 12. Manner: natural.

Sara Hoover, 82, Lancaster, April 12. Manner: natural.

Margaret Johnson, 83, Lancaster, April 12. Manner: natural.

Kathryn Martin, 80, Lancaster, April 12. Manner: natural.

Suzanne Metzler, 81, Lancaster, April 12. Manner: natural.

Mark Smith, 67, Manheim, April 12. Manner: natural.

Theresa Christine Tys, 83, Lancaster, April 12. Manner: natural.

Ray Beach, 91, Lancaster, April 13. Manner: natural.

Frank Brown, 66, New Providence, April 13. Manner: natural.

Landis Burkholder, 88, Millersville, April 13. Manner: natural.

Dennis Dick, 59, Lancaster, April 13. Manner: natural.

Shawn Robert Fisher, 31, Brownstown, April 13. Manner: suicide.

Galen Graham, 96, Lititz, April 13. Manner: natural.

Gloria Myers, 96, Lancaster, April 13. Manner: natural.

Donna Ressler, 68, Columbia, April 13. Manner: natural.

Shirley A. Rineer, 86, Lancaster, April 13. Manner: natural.

Gloria Weiler, 86, Lancaster, April 13. Manner: natural.

John Whitton, 83, Lancaster, April 13. Manner: natural.

Rose Yervelli, 91, Christiana, April 13. Manner: natural.

Manuel A. Dominguez, 97, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Maurice Duong, 84, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Alice Graybill, 100, Christiana, April 14. Manner: natural.

Ruth Lawn, 86, Christiana, April 14. Manner: natural.

Sandra Martin, 72, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Raymond Miller, 90, Mohnton, April 14. Manner: natural.

Fern A. Schriver, 92, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Bernice G. Shaeffer, 85, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Herbert Spiese, 88, Lancaster, April 14. Manner: natural.

Grace E. Booke, 96, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Deandra E. Brown, 76, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Pura Curel, 86, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Maynard Engel, 85, Christiana, April 15. Manner: natural.

Charles Lehner, 77, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Barbara Reese, 75, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Rene D. Rheault, 95, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Thomas Stirling, 81, Lancaster, April 15. Manner: natural.

Stella Valanty, 86, Manheim, April 15. Manner: natural.

Kim Wickenheiser, 62, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Edith Brodis, 86, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Margaret Bruner, 82, Ephrata, April 16. Manner: natural.

Nancy Fitzkee, 90, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Thomas Hayrick, 80, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Robert D. Lehman, 88, Manheim, April 16. Manner: natural.

Helen Marouchoc, 90, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Luke W. Martin, 87, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Charles F. McNeal, 87, Christiana, April 16. Manner: natural.

Harold Miller, 93, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Daniel Rambler, 85, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Mary E. Siegrist, 93, Lancaster, April 16. Manner: natural.

Maurice J. Sullivan, 76, Manheim, April 16. Manner: natural.

Jay W. Weaver, 87, Lancaster, April 16. Manner: natural.

William Brill, 88, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Joyce Derstler, 86, Lititz, April 17. Manner: natural.

Fannie Eckman, 89, Columbia, April 17. Manner: natural.

Mary Elizabeth Goodwin, 104, Christiana, April 17. Manner: natural.

Grace J. Hershey, 76, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Patricia McClenaghan, 71, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Madeleine McVey, 97, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Everly Nagy, infant, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Jean Swisher, 85, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Barbara Anne Teter, 54, Lancaster, April 17. Manner: natural.

Dorothy E. Benson, 99, Lititz, April 18. Manner: natural.

Richard Bowers, 83, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Lois J. Brubaker, 84, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Millie Dalauro, 99, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Joanne Deery, 84, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Jodie DeMain, 53, Lancaster, April 18. Manner: accidental.

Charlotte Fitzpatrick, 92, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Hong T. Hoang, 87, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Merv R. Keagy, 54, Washington Boro, April 18. Manner: natural.

Norma Jean Pidcock, 91, Christiana, April 18. Manner: natural.

Giuseppe Procopio, 91, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Earl Veit, 67, Lancaster, April 18. Manner: natural.

Matthew Berger, 48, Manheim, April 19. Manner: natural.

William Blain, 80, Christiana, April 19. Manner: natural.

Nancy J. Bull, 78, Lancaster, April 19. Manner: natural.

Dianne Louise Deforrest, 64, Stevens, April 19. Manner: natural.

Mary Etnoyer, 77, Lancaster, April 19. Manner: natural.

Jacob Graeff, 88, Lancaster, April 19. Manner: natural.

Victoria Plasterer, 83, Columbia, April 19. Manner: natural.

Ivan Salcedo-Perea, 45, Lancaster, April 19. Manner: accidental.

Justina States, 81, Lancaster, April 19. Manner: natural.

Donald Stock, 94, Lancaster, April 19. Manner: natural.

Sherry M. Wickensham, 48, Conestoga, April 19. Manner: natural.

Florance Marks, 96, Lancaster, April 20. Manner: natural.

Melani Raffensperger, 61, Lancaster, April 20. Manner: natural.

Lana Taylor, 70, Christiana, April 20. Manner: natural.

Curtis Alphason Thompson, 70, Lancaster, April 20. Manner: natural.

Michael Eichorst, 35, East Petersburg, April 21. Manner: accidental.

Patricia Fasig, 77, Lancaster, April 21. Manner: natural.

Philip Hurst, 43, Denver, April 21. Manner: suicide.

Amanda Marvin, 40, Quarryville, April 21. Manner: natural.

Arnold Edwards, 68, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Julia Gottschall, 92, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Tyrus Keeney, 93, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Ralph Martin, 87, Manheim, April 22. Manner: natural.

Janice Meisinger, 84, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Brandon Mummert, 34, Harrisburg, April 22. Manner: accidental.

Joseph Norton, 87, Lititz, April 22. Manner: natural.

Pauline Ocker, 92, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Barbara Rodriguez, 91, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Yvonne H. Routly, 74, Lancaster, April 22. Manner: natural.

James Seyfried, 83, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Joseph Stetina, 93, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Claire Taylor, 81, Manheim, April 22. Manner: natural.

Shirley Thomas, 92, Lancaster, April 22. Manner: natural.

Robert Thompson, 83, Lititz, April 22. Manner: natural.

Jay Trout, 80, Ronks, April 22. Manner: natural.

Micah Zimmerman, infant, Ephrata, April 22. Manner: natural.

Mae Ault, 82, Lancaster, April 23. Manner: natural.

Naomi Bagnoli, 93, Lancaster, April 23. Manner: natural.

John Benner, 63, Lancaster, April 23. Manner: natural.

Joyce Bowden, 78, Lancaster, April 23. Manner: natural.

Frances Elliott, 90, Lancaster, April 23. Manner: natural.

William Hatfiel, 78, Lancaster, April 23. Manner: natural.

Esther Obermeier, 86, Lancaster, April 23. Manner: natural.

Leroy A. Denlinger, 91, Lititz, April 24. Manner: natural.

Geraldine Gibbs, 91, Lancaster, April 24. Manner: natural.

Gretchen Allison Heim, 37, Columbia, April 24. Manner: natural.

Emily Horne, 96, Lancaster, April 24. Manner: natural.

Dorothy E. Work, 97, Lancaster, April 24. Manner: natural.

Elsie Davis, 96, Denver, April 35. Manner: natural.

Joan Siderio Diller, 80, Lititz, April 25. Manner: natural.

David Dilts, 70, Lancaster, April 25. Manner: natural.

Donna Marie Geiger, 53, Lancaster, April 25. Manner: natural.

Luis Quintero, 78, Lancaster, April 25. Manner: natural.

Thomas P. Rearich, 87, Lancaster, April 25. Manner: natural.

Lillian M. Rochford, 90, Lancaster, April 25. Manner: natural.

Keith Kronen, 66, Lancaster, April 26. Manner: natural.

Elizabeth A. Martin, 88, New Holland, April 26. Manner: natural.

Marcelino Padro, 73, Lancaster, April 26. Manner: natural.

Arlene Newswanger Peters, 79, Stevens, April 26. Manner: natural.

Avelino Rivera, 75, Lancaster, April 26. Manner: natural.

William H. Stein, 89, Lancaster, April 26. Manner: natural.

Edna Trostle, 99, Lititz, April 26. Manner: natural.

Aden A. Wingard, 94, Lancaster, April 26. Manner: natural.

Linda L. Adams, 73, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Robert L. Corder, 98, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Albert Geier, 92, Mount Joy, April 27. Manner: accidental.

Jane Hall, 78, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Robert Heaps, 93, Lititz, April 27. Manner: natural.

Doris Kane, 86, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Robert M. Landis, 96, Lancaster, April 27. Manner: natural.

John L. Rhoads, 80, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Richard Stoy, 88, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Theodore Allen Traister, 60, Conestoga, April 27. Manner: natural.

Lacie Tshudy, 72, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Rhoda M. Wagner, 94, Manheim, April 27. Manner: natural.

Mary Warrick, 93, Quarryville, April 27. Manner: natural.

Wayne Wolford, 95, Lancaster, April 27. Manner: natural.

Amy Elizabeth Bawell, 38, Mount Joy, April 28. Manner: accidental.

Juana Cespedes, 74, Columbia, April 28. Manner: natural.

June Diffenderfer, 68, Lancaster, April 28. Manner: natural.

Willie V. Helton, 91, Neffsville, April 28. Manner: natural.

Joyce Klinestever, 58, Columbia, April 28. Manner: natural.

Lois Z. Martin, 88, Lititz, April 28. Manner: natural.

Wellington Edward Pederson, 92, Lititz, April 28. Manner: natural.

John Pfautz, 72, Lancaster, April 28. Manner: natural.

Jason Sensenig, 63, Ephrata, April 28. Manner: natural.

Doris J. Bowman, 83, Lancaster, April 29. Manner: natural.

Louise Hemphill Kurtz, 95, Lititz, April 29. Manner: natural.

Harry R. Bitzer, 74, Manheim, April 30. Manner: natural.

Harry Good, 81, Denver, April 30. Manner: natural.

William Koons, 77, Lancaster, April 30. Manner: natural.

Mabel Umble, 92, Lititz, April 30. Manner: natural.

William Paul Wise, 56, Ephrata, April 30. Manner: natural.