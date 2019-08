Following are verdicts delivered for deaths in May that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

- John Michael Baxter, 60, Manheim, May 1. Manner: natural.

- Michael Schultz, 75, Lancaster, May 1. Manner: natural.

- William Trite, 75, York, May 1. Manner: accidental.

- Andrew Christopher Darling, 27, Latrobe, May 2. Manner: accidental.

- Donald L. Hostetter, 74, Lancaster, May 3. Manner: natural.

- Arashae M. Braddy, 23, Lancaster, May 4. Manner: accidental.

- Omar S. Fisher, 77, Ronks, May 4. Manner: accidental.

- Carlos M. Vaddy-Zayas, 53, Lancaster, May 4. Manner: accidental.

- Michael Joseph Dowd, 53. Pequea, May 5. Manner: accidental.

Paul Ortega, 65, Manheim, May 5. Manner: natural.

- Lucy C. Downs, 90, Drumore, May 6. Manner: natural.

- Roger Ocal Roseberry, 75, York, May 6. Manner: natural.

- Earl Chester Schlotthauer, 72, Columbia, May 6. Manner: natural.

- Robert F. Maile, 93, Lancaster, May 7. Manner: natural.

- Charles C. Walton, 93, Lititz, May 7. Manner: accidental.

- Jeffrey R. Eisenbise, 53, Willow Street, May 8. Manner: suicide.

- Richard E. King, 58, Lancaster, May 8. Manner: accidental.

- Justin Oberholtzer Martin, infant, Bethel, May 8. Manner: natural.

- Daniel Raymond Somerfield, 61, Elizabethtown, May 8. Manner: natural.

- Bernard A. Thome, 81, Lititz, May 8. Manner: natural.

- Kenneth D. Moultrie, 58, Lancaster, May 9. Manner: accidental.

- George Richard Proffitt, 20, Lancaster, May 9. Manner: accidental.

- Nora J. Brown, 69, Quarryville, May 10. Manner: natural.

- Joseph J. Pahira, 64, Schuylkill Haven, May 10. Manner: natural.

- Lucy F. Fernandez, 64, Lancaster, May 11. Manner: natural.

- Brendon Lamont Eshleman, infant, Lancaster, May 12. Manner: natural.

- Charles R. Garman, 79, Denver, May 12. Manner: natural.

- Kevin Scott Kauffman, 41, Philadelphia, May 12. Manner: accidental.

- Miguel Roque-Nieves, 52, Lancaster, May 12. Manner: accidental.

- Janis G. Hines, 87, Lancaster, May 13. Manner: natural.

- Betty Mae Lindenmuth, 71, Elizabethtown, May 13. Manner: natural.

- Siena C. Beck, 58, Lancaster, May 14. Manner: natural.

- Harry Brown, 80, Millersville, May 15. Manner: natural.

- Joshua Chad Austin Coulter, 27, Willow Street, May 15, Manner: accidental.

- Yill Kurshumllu, infant, Lancaster, May 15. Manner: natural.

- Julia M. Mowery, 70, Salunga, May 15. Manner: natural.

- James W. Peters, 70, Wrightsville, May 15. Manner: accidental.

- Wendell L. Buckwalter, 55, Elizabethtown, May 16. Manner: natural.

- Michael D. Graybill, 45, Lancaster, May 16. Manner: accidental.

- Sandra L. Myers, 72, Elizabethtown, May 16. Manner: suicide.

- Bryce N. Romer, 42, Lancaster, May 16. Manner: accidental.

- Amos Smucker, infant, Gap, May 16. Manner: natural.

- Samuel Temple, infant, Mountville, May 16. Manner: natural.

- Vickie D. Getz, 57, Manheim, May 17. Manner: accidental.

- Anna Ruth Hahn, 88, Denver, May 17. Manner: natural.

- David Israel, 68, Lancaster, May 17. Manner: natural.

- James K. Myers, 65, Ephrata, May 17. Manner: suicide.

- Patricia Ann Onley, 71, Lancaster, May 17. Manner: accidental.

- Wendy Michelle Realmuto, 47, Columbia, May 17. Manner: accidental.

- Larry M. Wise, 68, New Providence, May 18. Manner: suicide.

- Robert Fink, 86, Columbia, May 19. Manner: natural.

- Monserrate Garcia-Velazquez, 78, Lancaster, May 19. Manner: natural.

- Hazel Houser, 92, Lancaster, May 19. Manner: natural.

Sign up for our newsletter Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

- Achilles Martinez Pacheco, infant, Lancaster, May 19. Manner: natural.

- Pamela K. McFarland, 59, Lancaster, May 19. Manner: natural.

- Glenn Mull, 60, Mount Joy, May 19. Manner: natural.

- Andrew Thomas Pete, 27, Middletown, May 19. Manner: accidental.

- Padam Lal Rizal, 49, Harrisburg, May 19. Manner: suicide.

- Layla Elisse Carmen Colon-Hernandez, infant, Leola, May 20. Manner: natural.

- Bryce Chay Hammons-Crawford, 27, Mountville, May 21. Manner: accidental.

- Antonio Pinero-Melendez, 81, Newmanstown, May 22. Manner: natural.

- Harry E. Wade, 74, Willow Street, May 22. Manner: natural.

- Emory F. Lewis, 69, Lancaster, May 26. Manner: natural.

- George J. Draus, 70, Trappe, May 27. Manner: natural.

- Charles Edward Duncan, 71, Columbia, May 27. Manner: natural.

- Judith K. Scott, 77, Marietta, May 27. Manner: natural.

- Susanna C. Gipe, 47, Elizabethtown, May 28. Manner: natural.

- Franklin Hess McKonly, 55, Mount Joy, May 28. Manner: suicide.

- Betty V. Sweitzer, 89, New Holland, May 28. Manner: accidental.

- Radford A. Frimd, 73, Lancaster, May 29. Manner: natural.

- Roy C. Long, 79, Bainbridge, May 29. Manner: natural.

- Tyreek Shyheim Gardner, 22, Lancaster, May 30. Manner: homicide.

- Tarry L. Higgins, 62, Columbia, May 30. Manner: accidental.

- Gregory M. Shaeffer, 45, Lancaster, May 30. Manner: accidental.

- Pamela Strawser, 61, Lancaster, May 30. Manner: accidental.

- Sherri Lynn Becker, 61, Lancaster, May 31. Manner: natural.

- Donna Garcia, 54, Lancaster, May 31. Manner: natural.

- Margie R. Nauman, 87, Manheim, May 31. Manner: natural.

- Kayden Schuler, infant, Lancaster, May 31. Manner: natural.