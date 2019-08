Following are verdicts delivered for deaths in June that were under the jurisdiction of Lancaster County Coroner Dr. Stephen Diamantoni:

Roy R. Fite, 46, Lancaster, June 1. Manner: natural.

Randy Lee Barnett, 54, Willow Street, June 2. Manner: natural.

Betty Mae Combs, 74, Kirkwood, June 3. Manner: natural.

Jaylon Esh, infant, New Holland, June 4. Manner: natural.

Eric Marquette Pitt, 52, Lancaster, June 4. Manner: accidental.

Clyde J. Rehm, 77, Lancaster, June 4. Manner: accidental.

James VanAulen, 68, Lancaster, June 5. Manner: natural.

Berniece Dougherty, 90, Willow Street, June 6. Manner: accidental.

Denzel L. Hadden, 64, Manheim, June 6. Manner: natural.

Loukianos Evanggelos Hionis, 25, Christiana, June 6. Manner: accidental.

Betty L. Salm, 92, Lititz, June 7. Manner: accidental.

Allene T. Lovell, 59, Elizabethtown, June 8. Manner: natural.

Charles A. Beaverson, 91, York, June 9. Manner: accidental.

Steven K. Hershberger, 66, Akron, June 9. Manner: natural.

Jamal Malick McCaskell, 21, Millersville, June 9. Manner: natural.

Joanne Tessmer, 68, Stevens, June 9. Manner: natural.

Rodney L. Kring, 53, Bowmansville, June 10. Manner: accidental.

Elise Schmidt, 29, Akron, June 10. Manner: accidental.

Fredrick H. Geruldsen, 76, Lititz, June 11. Manner: accidental.

William D. Grissiner, 64, Bainbridge, June 11. Manner: natural.

Wallace Ray Oleweiler, 72, Columbia, June 11. Manner: natural.

Bienvenido Salas, 60, Lancaster, June 11. Manner: natural.

Clinton D. Chapman, 70, Nottingham, June 12. Manner: accidental.

John Rice, 73, Marietta, June 12. Manner: natural.

Dean Zaplitny, 65, Lancaster, June 12. Manner: natural.

Elizabeth Jo Farmer, 52, Holtwod, June 13. Manner: natural.

Margie A. Gottshall, 90, Parkesburg, June 13. Manner: accidental.

Benjamin O. Ramos, 16, Lancaster, June 13. Manner: homicide.

Ricky L. Relder, 56, Morgantown, June 13. Manner: natural.

Zaidyn William Gardner, infant, Lititz, June 13. Manner: natural.

Candida Arce, 87, Smoketown, June 14. Manner: natural.

Abner Fisher, 49, Strasburg, June 14. Manner: accidental.

Bartosz Ruzyllo, 42, Manheim, June 14. Manner: accidental.

Faith Amania, infant, Ephrata, June 16. Manner: natural.

Wilmer R. Ebersol, 55, Leola, June 16. Manner: accidental.

Louise E. Gilgore, 80, Stevens, June 16. Manner: accidental.

Anthony Lee Marshall, 44, Harrisburg, June 16. Manner: homicide.

Gavin John Maser, 31, Lancaster, June 16. Manner: accidental.

Brian Andrew Kelly, 22, Lancaster, June 17. Manner: suicide.

Cynthia Reese, 57, Lancaster, June 17. Manner: natural.

John Sico, 77, Lancaster, June 17. Manner: natural.

Judy Mae Beiler, 53, Lancaster, June 18. Manner: natural.

Isaac W. Gehman, 72, New Holland, June 18. Manner: accidental.

Robert Garcia, 63, Gap, June 19. Manner: natural.

Rhonda Lynn Narewski, 59, Paradise, June 20. Manner: accidental.

Alvin M. Brandt, 80, Lititz, June 21. Manner: natural.

Michael A. Drury, 28, Lancaster, June 21. Manner: accidental.

Jennifer Hollinger, 42, Lancaster, June 21. Manner: natural.

David Michael Milhouse, 57, Columbia, June 22. Manner: natural.

Brianna Kaitlyn Logue, 22, Bensalem, June 22. Manner: accidental.

Patrick Paul O’Reilly, 56, Columbia, June 22. Manner: natural.

Glenda L. Vazquez, 44, Lancaster, June 22. Manner: accidental.

Richard Boas, 100, Lancaster, June 23. Manner: natural.

Robert Steven Keiper, 67, Lancaster, June 24. Manner: suicide.

Evelyn F. Nazario, 57, Reading, June 24. Manner: accidental.

Harold S. Vogelmann, 59, Lancaster, June 24. Manner: natural.

Yinet A. Diaz, 32, Lititz, June 25. Manner: natural.

Michael Gallagher, 56, Lancaster, June 25. Manner: natural.

Francis Collier March, 55, Elizabethtown, June 25. Manner: accidental.

Robert G. Martin, 81, Lititz, June 25. Manner: natural.

Samuel Joseph Weaver, 38, Lancaster, June 25. Manner: accidental.

Tyler Kenneth Bird, 31, Conestoga, June 26. Manner: accidental.

Thaddeus Leigh Eshleman, 24, Millersville, June 26. Manner: accidental.

Stephen Eugene Lewis, 55, Lancaster, June 26. Manner: natural.

Lois R. Theophel, 96, Lancaster, June 27. Manner: accidental.

Everly Rose Viechnicki, infant, Lancaster, June 27. Manner: natural.

Margaret D. Cassidy, 86, Lancaster, June 28. Manner: natural.

Marlon Williams, 95, Willow Street, June 28. Manner: natural.

Carol Lee Hoffmeier, 74, Mountville, June 29. Manner: natural.

Katherine Perez Cotto, 24, Coatesville, June 29. Manner: accidental.

Bryan Ascione, 37, Lancaster, June 30. Manner: accidental.

Pedro Rodriguez Rolon, 72, Millersville, June 30. Manner: natural.

Davion David Santiago, infant, June 30. Manner: natural.

Gary Lee Tunsky, 59, Palm Beach Gardens, Florida, June 30. Manner: natural.