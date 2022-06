Lancaster County Christian School held its commencement ceremony June 4.

The graduates are: Carter William Cameron, Payton Anthony Gehman, Joshua Aaron Glessner, Troy A. Hillard, Chelsie M. Huber, Rachel K. Lapp, Abby S. McCardell, Luke David Miklas, Amber Danielle Millen, Felicity Grace Privitera, Michael Richard Rhineer, Jadyn Marie Richardson, Arella Ruby Shea, Harley Dean Snyder, Qi Wang and Brady Michael Wiggins.

Lancaster County Christian School’s valedictorian is Amber Millen, and the salutatorian is Brady Wiggins.