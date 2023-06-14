Lancaster Catholic High School held its commencement June 1 in the high school’s Crusaders Stadium.
The graduates are: Abigail Irene Amaya, Caius Christopher Baker, Joshua Timothy Bertz, Stefanos Peter Billis, Adorn Joseph Binoy, Gina Manaseh Boyle, Marina Lynn Brazzo, Alison Grace Brewer, Caidence Isabella Brock, Camryn Marie Brommer, Christopher Thomas Cavender, Allison Marie Cellucci, Kimberly Maria Cerda, Anthony Patrick Charbonneaux, Rebekah Noel Citsay, Travis Thomas Cleveland, Keelyn Elaine Covey, Sean Patrick Cox, William Everette Cranford, Nicholas Arthur Cropper, Maximillian Alexander Dajnowicz, Jingzhe Dang, Chase Patrick Danielson, Mariana Alejandra DeJesus, Kaden Michael DiBattista, Liam Matejicka Dougherty, Michael Patrick Dougherty, Edward William Dresch, Anna Eileen Dvorchak, Matthew Augustine Fertal, Lydia Grace Fuhrman, Ava Paradise Gallucci, Diego Ivan Garcia Gomez, Jackson Alan Gates, Benjamin Andrew Giles, Ethan Michael Greth, Daryk Jadyn Groff, Ian Mitchell Hackman, Levi Adams Hackman, Ilyse Angéle Hall, Megan Bella Hayostek, Hudson Colby Hess, Ella Joelle Hinchey, Emma Elisabeth Hinchey, Jansen Walker Hoffard, Nathan Jozef Hummer, Paige Kathleen Husted, Sarah Elizabeth Ives, Dawon Jeong, James Thomas Johnson, Aiden Robert Jones, Gary Hinga Karoki, Kathryn Helen Kelly, Annabelle Marie Kiefer, Wesley Warren Kopcho, John Christian Kroener Jr., Caidyn Grace Leed, Alexis Catherine Lenhart and Amelia Elizabeth Loney.
Also, Maddalena Elizabeth Masciale-Walmer, Matthew James Mercer, Anna Faith Millen, Claire Louise Miller, Tyler James Miller, Madison Elizabeth Minney, Mason Michael Misel, Xavier Alejandro Molina, Kaitlyn Elise Mongiovi, Daniel Daniel Paul Morris, Ethan Albert Munoz, Kellan Patrick Murphy, Anthony Albert Newlin, Nghi Ngoc Khang Nguyen, Declan Perry Nicodemus, Cory James Olsen, Jaevon Lee Parker, Vesa Grace Pema, Alexa Hope Perozich, Ngan Thu Phan, Caleb Dean Pletcher, Owen Todd Postlethwait, Grace Alexandra Powell, Danna Nicole Ramos, Benjamin Adam Reigner, Carliz Marie Reyes, Emily Grace Robuccio, Evan Robert Rodgers, Sabina Clare Russoniello, Bruce Emerson Ryan, Rachel Christine Sahd, Abraham Santos Santiago, Molly Aurora Schaeffer, Madeline Grace Schuyler, Lucy Ann Schwartz, William Eric Scott, Gloria Binu Sebastian, Emily Grace Shank, Adrianna Marie Skonberg, Maria Hope Smith, Zachary Thomas Snyder, Jillian Elizabeth Starr, Griffin James Stefanow, Tuong Tran Cat Thai, Daniel James Titi, Gavin Michael Tregea, Reese Walter Van Scoten, Kyle Jonathan Wassell, Stella Andrew Weiss, Kyra Ann White, Ah’mir Linsley Williams, Nathan Michael Wingenroth, Molly McKechnie Wolownik, Lawrence Edward Wolpert, Virginia Rose Yost and Noah William Zimmerman.