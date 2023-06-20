Lampeter-Strasburg High School held its commencement June 3.
The graduates are: Gracie Alexis Albright, Leif Isaac Anderson, Joseph Angel Gomez, William Alfred Bailey, Wyatt Andrew Bailey, Madison Grace Baker, Chase David Barber, Hunter James Barker, Anthony Joseph Barone, Mikayla Rose Barr, Bethany Noelle Barrall, Breigh Madison Bauer, Ian Jeffrey Bender, Noah Michael Berrios, Kathryn Elizabeth Berry, Jeremy Nathan Bitler, Angelia Marie Bixler, Aidan Christopher Black, Kaden Tyler Bledsoe, Riley Scott Bonholtzer, Emily Dale Book, Shaniqua Jay Boots, Jackson Taylor Brazzle, Karli Alexis Brenneman, Luke Todd Brenneman, Hayden Harris Brinkman, Avery Olivia Brown, Elly Louise Bruner, Grace Carrington Burdge, Landen Carl Buser, Lance Ludwig Callithen, Maya Elizabeth Carl, Grace Ellen Carson, Braylon Amaree Carter, Marco Carlo Caruso, Rylin Ora Cirrincione, Rocco Elliot Coates, Logan Ryan Coder, George Mason Coe, Lauren Elizabeth Cogan, Mia Nicole Comly, Austin Douglas Conrad, Bryan Frederick Conrad, Hannah Arlene Cooper, Lincoln Mallery Cope, Landon Ethan Coronado, Andrew Sean Cramer, Brody Carson Crandall, Abigail Joanne Crump, Moriah Faith Crutchfield, Emma Grace Curry, Benjamin Joseph Devine, Carlos O Diaz-Rivera, Hannah Church Dice, Zoe Ira-Jean Dilling, Nicholas Paul DiPace, Ian Wallace Donaldson, Lana Marie Dyer, Ashley Joy Echternach, Chase Jordan Eckman, Tanner Matthew Emmerling, and Conner Christopher James Erb.
Also, Analise Joanne Beatrice Faulds, Leo Anthony Faust, Kaitlyn Mae Finn, Sophia Joy Fiorello, Emily Renee Flook, Pearce Anthony-Russell Flory, Jessica Lauren Ford, Valeria Allyson Franco, Abigail Grace Freedland, Jack Benjamin Frego, Kira Raylee Fritz, Kayla Anne Fuller, Elizabeth Lauren Geiter, Richard Neil Gibson, Tanner James Groff, John Carter Groff, Jimmy Guo, Jenna Grace Guyer, Georgia Lundin Harnish, Peyton Griffith Harsh, Rylie Eryn Harsh, Aidan Kale Havey, Olivia Marie Heiser, Victoria Grace Heiserman, Richard Joshua Heisey, Katherine Marie Helm, Hunter Bo Hildenbrand, Micah Johnathan Hilliker, Luke Michael Hines, Blake Douglas Hoffer, Timothy Rourke Holmes, Jenna Marie Hoover, Isaac Steven Horst, Cora Mae Hudson, Nicholas James Immel, Lily Claire Izquieta, Makayla Mae Jeandell, Haley Rose Jenkins, Joshua Caleb Jenkins, Harakh Ashish Joshi, Emma Remesnik Juba, Dilyn Wade Kemp, Nora Grace Kerchner, Isabella Grace Kilby, Rowan Paige Kimmel, Joshua Thomas Klein, Ashton Daniel Knarr, Leah Elizabeth Knarr, Owen Todd Knutsen, Nathan Henry Koerner, Nathaniel Scott Kortright, Zoe Noel Krout, Zachary Tyler Labrecque, Krista Jenae Lambert, Owen James Lapp, Laura Elisabeth Leaman, Denver Dale Leaman, Rachael Grace Lee, Preston River Lehman, Mackenzie Lin Lien, Matthew Sterling Logan and Jason Matthew Long.
Also, Aubrey Elyse Magagna, Jaden Dakota Maldonado, Daniel Timothy Ahava Marcroft, Skylar Sue Marzean, Hayden Keith McBride, Madison Nicole McClune, Camryn Grace McComsey, Olivia Ann McKinney, Myles Richard McQueen, Tyler Andrew Mease, Adrian James Medina, Nathaniel Paul Messier, Ian Christopher-Matthew Meyer, Madison Trinity Miller, Anthony Jeremiah Miller-Baum, Sierra Nicole Mitchell, Eleanor Brooke Moyer, Emily Rae Mullin, Zachary Anderson Mulron, Elijah Todd Myers, Jenna Elizabeth Nauman, Vitalii Aaron Nebel, Eleanor Alethea Newell, Jaiden Isaiah Newton, Jina Lisa Newton, Chloe Anna Nolt, Broden Michael Olinger, Danielle Rene Ouellette, Avaya Elisabeth Parmer, Brooklyn Rebekah Parmer, Alexander Gregory Pawlson, Thomas James Phipps, Loriana Picone, Logan Charles Plantholt, Jonathan Elias Pleites, Ethan Merrick Poley, Kyle Nathaniel Pope, Ashley Taylor Prouse, Marissa Beth Puleo, Katelyn Ann Ranck, Ally Janelle Raub, Jeremy Joseph Reed, Devon Anthony Reynolds, Sophia Corrine Rhodes, Landon Scott Rice, Hazber Argell Rios Zepeda, Angelique Ibelis Rivera, Samahdi Enid Rodriguez, Jonuel Rodriguez Lozada, Alexis Nicole Rohrer, Gabriel Amadeo Romero and Juliet Frances Ella Roth.
Also, Skylar Elise Sadaphal, Jessica Lauren Salgado, Isabella Michelle Salinas, Omar Anthony Salinas, Anthony Marco Salinas, Noah Michael Sanderson, Holden Michael Sangrey, Jayden Lolilta Sanya, Emma Kate Sauder, Megan Jean Sauer, Gwenevere Brie Schaefer, Evangeline Monet Schaefer, Kyle Daniel Scheurich, Casey Edward Schock, Grace Olivia Schonour, Tyler Robert Schroeder, Isabel Soleil Schwebel, Kara Mackenzie Scranton, David Melchizedek Morris Selassie, Trinity Nicole Shirey, Tristen Charles Showers, Sachi Singh, Ryan Jeffrey Smecker, Morgan Charles Smith, Lucy Leigh Smucker, Treson John-Hammil Spahr, Kyle Bishop Spaulding, Whitney Nicole Stanton, Payton Suzanne Stief, Ava Joy Stoltzfus, Colin Francis Sullivan, Hagen Renee Supeck, Emma Mae Swanton, Maggie Joy Swarr, James Andrew Swarr, Cassidy Grace Tancrell, Justin Jose Taveras, Ryan Richard Taveras, Aidan Richard Taylor, Bryce Charles Thomas, Maelee Jade Thompson, Sara Elizabeth Tobler, Catherine Marie Torres, Emma Rose Tribuzio, Seth Michael Trostle, Emily Katherine Tryon, Niobe Valarezo, Cameron James Walck, Lyndi Elizabeth Wall, Eden Grace Walrath, Hailey Marie Weaver, Braden George Weese, Madison Joy Weichler, Abigail Leigh Welchans, Caitlin Noel Wennerholt, Renee Elizabeth Wentz, Benjamin Charles Wert, Taylor Catherine Westerlund, Justin Cole White, Aidan John Wiley, Benjamin Whitaker Wilson, Alexander Adam Winebarger, Joshua Lesane Winters, Trinity Elizabeth Wise, Abigail Katherine Wolff, Harry Jay Wolgemuth, Dustin Santino Woodworth, Gianna Rose Yarnell, Olivia Grace Zaepfel, Dylan Michael Zook and Brooke Morgan Zuber.