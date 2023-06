The La Academia Partnership Charter School held its commencement May 31 at the DoubleTree Resort in Willow Street.

The graduates are: Haniel Alejandro Alvarez Rodriguez, Kevin Y. Alvarez, Zenahya Anexie Caraballo, Juan Davilla-Ortiz-Schley, Eliyah Gantt, Luis Gomez Hernandez, Jose Gonzalez III, Semaj Handy, Jireh Jimenez Richardson, Darlenys Jorge Pichardo, Autumn Rhayne Grace Laughman, Luis Marinez, Ashanti Delis Medina, Jonathan A. Orr, Xiarra Nevaeh Ortiz, Keziah Elana Peete, Juan Ignacio Pena Jr., Neisha Lizel Quintero, Iriana Marie Ramirez, Alan Jacob Richardson, Genesis Rojas Cespedes, Jerryelis M. Santana Ayala, Jo'Anthony Tirado, Marco Antonio Torres Cuccolo, Luis Joaquin Vazquez, Omayris Vazquez-Rosado and Hasan Williams.