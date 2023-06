Hempfield High School held its commencement June 6.

The graduates are: Nikita Karina Ables, Quinn Timothy Adams, Angelique Marie Adorno, Mariana Asimina Agadis, Marcus Carmelo Almodovar-Cora, Sean Russell Aloguin, Nicholas Anthony Aloisi, Benjamin Bage Ammon, Brent Richard Andrew, Emileigh Elizabeth Antesberger, Zachary Matthew Antesberger, Justin Andrew Arias, Oliver Mark Arment, Alexis Johnecca Arnold, Larimar Natacha Arroyo Martinez, Colin Robert Atkinson, Jack Henry Aukamp, Mackenzie Renee Aviles-Mendez, Julie Hope Baldauff, Christopher Forrest Baranowski, Haven Janay Barley, Sawyer Louis Barmore, Kyler John Barto, Ellyse Katharine Baughman, Chad Michael Bayman, Nicholas Garrett Beck, Annika Nicole Beelen, Aiden Isaac Beiler, Kayla Ann Bell, Kurt Mowrer Bemesderfer, Christian Cesar Bencosme, Gabriel Alexander Benjamin, Krista Elizabeth Bervinchak, Olivia Kay Bigham, Deegan Kyle Binkley, Cannon Steven Biscoe, Janea Jo Black, Marin Alexis Blaettler, Manaika Bonzile, Evan Rhys Booth, Rebecca Catherine Box, Julia Maria Breniser, Paige Camille Brillhart, Erik Daniel Brubaker, Jade Madison Bruce, Piper Nicole Brugmann, Madison Rae Burke, Evan Michael Bush, Taijaya Latice Byrd, Taijmir Unique Byrd, Allyson Steele Caddick, Chase Peter Calabretta, Aidan John Campbell, Cody Lawrence Campbell, Erick Carela Morfa, Candace Lynn Carr, Joscar Castro Martinez, Gavin Lee Chamberlain, Devon Joel Chevalier, Lucas Abram Cheyney, Aadhyant Chhetri, Aaron Jichang Choi, Frank Aloysius Christoffel, Lily Arlene Clinton, Jase Andrew Colino, Diosmerie Collazo, Angelina Colon, Samuel Guy Contino, Autumn Kerrie Cook, Cora Jordyn Cook, Alaijah Kapryce Cordova-Umachi, Elizabeth Anne Corrigan, Alexander Cortez, Noah Bradley Costa, Kevin Joel Cotto Rivera, Sylas Corson Cox, Lincoln Carl Craddock, Elowyn Grace Crescenzi, Molly Grace Crumbling, Antonio Wilfredo Cruz, Carlos Yandel Cruz, Abigail Lillian Cuebas, Amelia Helen Cuebas, Matthew Scott Cupernall, Marissa Nicole Dagen, Dillon Jacob Daisy, Ryan Joseph Daisy, Vaughn James Dankers, Robert Zook Dart, Caroline Marie Davillier, Grant Matthew Decker, Jonah Luke Dengler, Tanner Cole Dennis, Eve Che Detter, Neha Dhakal, Julia Diaz-Faes, Kailey Lynn DiPaolo, Justin Alexander Dishman, Nikolas Janos Divenyi, Collin Michael Donnan, Dennis Joseph Dougherty, Gavin Stephen Dougherty, Logan Marie Douglas, James Dennis Douvarjo, Gavin John Doyle, Luke Richard Drager, Anish Dulal, Alexis Audrianna Dulay, Brayden Alexander Dulio, Emily Nicole Duncan, Ryder Jakob Durrett, Ethan William Earhart, Conor Douglas Eby, Kenneth James Edmonds, Braden Ross Edwards, Quinn Michael Edwards, Sarah Mae Eichelberger, Leah Gene Eidemiller, Na Asiah Rosemarie Ennis, Amanda Nicole Ernst, Ella Grace Eshleman, Jihzaiah Renee Everett, Carol Madeline Fabian, Joseph Liam Fahrney, Lillian Claire Farmer, Cody Michael Fatta, Nathan William Fawber, Braydon Adam Felsinger, Crystal Alyssa Ferchalk, Liam Newton Fetzer, Kamron Clayton Fickes, Nycere Hurricane Fields, Nyshawn David Fields, Samuel Armstrong Fields, Mickenzie Michael Finegan, Peter Lee Fiore, Peyton Morgan Fischer, Allison Elisabeth Fitzgerald, Ethan Henry Fitzkee, Johnathan Logan Flood, Sullivan Beckett Fogel, Juan Orlando Fontanez-Martinez, Julia Renee Franck, Tony Leon Fryberger and Sean Timothy Funk.

Also, Bridget Bailey Gallagher, Cari Katherine Gappa, Andrew Charles Garber, Andy Antonio Garcia, Destiny Anastasia Garcia, Kole Robert Garman, Angelina Rose Gaud, Cody Scott Gehres, Jonah Janis Gelbart, Abigail Kaitlin George, Landon Bryce German, Brodie Rylan Gerold, Kayrona Albertha Gibson, Mikayla Rose Gillespie, Julia Marie Glass, Rebekah Lyn Glassmyer, Dylan Aaron Gochenaur, Ashlee Monick Gonzalez, Ninayshka Paola Gonzalez Reyes, Kalani Deived Gonzalez-Padilla, Mareliz Yaliz Gonzalez-Rivera, Nicholas Joseph Graybill, Sydney Lynn Graybill, Alexander Francis Green, Ethan Charles Green, Mitchell Evan Greenawalt, Keith Bruster Greer, Mya Rose Grove, Riley Grace Gruber, Harley Kay Hackman, Madeline Irene Hafer, Pearson Warner Haines, Tyler David Haines, Jordan Richelle Hamilton, Aidan Nathaniel Harnish, Hope Elizabeth Harper, Angelina Elizabeth Harrison, Ava Simone Hartman, David Michael Hartman, Autumn Elizabeth Haugen, Devlyn Andrew Helm, Elijah Blake Helvey, Jeniel Leonel Henriquez Almonte, Alexis Brooke Henry, Gabriel Edward Henry-Boring, Vincent Andres Hernandez, Whitney Jolene Hershey, Alec Steven Hess, Olivia Katrine Hess, Sarah Ashley Hess, Michael William Hester, Aiden Gabriel Hildebrand, Anna Marie Hilgert, Tahlia Alicia Hill, Kanya Unique Hines, Jayden Joseph Hinkledire, Ian David Hinnenkamp, Aidan John Hodge, Isaiah James Hollinger, Logan Memphis Hollinger, Grant Michael Hoover, Gianna Camilla Hopper, Riley James Hornberger, Kristina Alexis Hostetter, Jada Nicolle Hottenstein, Amber Lynn Howard, Morgan Claire Huber, Daniel Chan Hufnagle, Mikayla Shea Hughes, David Boston Hulstine, Preston Reese Humphreville, Mia Roslyn Hutchinson, Gretchen Robin Huynh, Nickolas Michael Hyson, Nilynn Elise Hyson, Alexa Rose Iandolo, Amar Babiker Ishag Ibrahim, Ethan Avery Inthaphone, Cole David Jackson, Blythe Polly Jacobs, Elizabeth Amara Jacobs, Hayden Mat Jacobs, Mohammad Salim Jafari, Alexia Jade Jahic, Elijah Alan James, Darius Jimenez, Jordan Ivan-Jesse Jones, Liam Fitzmaurice Jones, Sophia Ellese Jones, Eric William Jordan, Daphkar Alissa Joseph, Walemswka Joseph, Nicole Kylie Kambouroglos, Jacob Lawton Karkoska, Michael Kane Karpathios, Stephen Eric Katch, Dominic Tyler Keenan, Brogan Patrick Kepple, Lillian Kate Kesser, Brandon Karl Ketterer, Biak Tin Kham, Arsenti Vasilyevich Khomenko, Jayden Thomas Kieffer-Sholly, Adrian Michael Kiernan, Lee Kim, Brady Kenneth King, Joel Michael Kline, Austin Richard Klinger, Ansel Owen Kneier, Anna Gabrielle Koger, Korina Koser, Joey Alexander Kowal, Jakob William Kreibick, Patrick Edward Kreibick, Parker Lewis Kubatov, Dawson Lee Kuhn and Lexxus Ann Kurtz.

Also, Camryn Lynn Larry, Kamyn Diamonte Lawrence, Jordan Charles Leas, Courtney Sierra Jade LeBlanc, Sydney Nicole Leese, Ward Alexander LeMasters, Angel Gabriel Leon, Berlyn Ann Levan, Nyalise Soliel Lewis, Carson Everett Lieberman, Avery Nathaniel Like, Ethan Lin, Anna Maeve Colgan Long, Diego Lopez, Jaylah Marie Lopez, John Paul Lopez, Carelys Kiamille Lopez Lebron, Dylan Carleton Loucks, Nicholas William Louie, Maximino Andres Luciano, Dylan Hieu Luong, Sophia Mackley, Mason Lee MacLaren, Saurav Mali, Chase Matthew Malick, Jam Marcos Mancebo, Emily Catherine Mann, Ryan Michael Mann, Abigail Marie Marino, Geoffrey Allen Martin, Isaiah Eomer Martin, Tate Alexander Martin, Jonathan Alexander Martinez, Madison Mae Martinez, John Patrick McCaffrey, Siara Lynn McCain, Kobe George McCollum, Matthew John McCullough, Mason William McEvoy, Ardan Thomas McHugh, Alexis Lynn Mehaffey, Jose Javier Mendez, Rosemary Samantha Mendez, Chris Anin Mensah, Deycon Alexander Meshey, Isabelle Ava Metzler, Matthew William Miller, Layla Raine Millhouse, Lauren Elizabeth Moffatt, Alexis Danielle Mohler, Biruk M Molla, Adonis Lee Moody, Sophia Madison Mooney, Allyson Elizabeth Moore, Emily Elizabeth Moore, Michael Paul Moore, Eric Renier Morales, Julian David Morales, Mia Morales, Damon Amir Morris, Fady Samy Mosa, Ellie Rain Mosher, Ramez Medhat Mourad Fahmy, Andrew Richard Mowery, Chase Thomas Mowrer, Anthony Michael Mumma, Natalie Jeanette Munoz, Colleen Lynn Murphy, Kaitlynn Nichole Murphy, Thomas Joseph Murphy, Eleanor Grace Muskens, Caleb Matthew Mussmon, Alexa Kammryn Myers, Cayden Nathan Myers and Bailee Marie Mylan.

Also, Carly Elizabeth Nace, Nikolas Glenn Nace, Sergio Alexander Naranjo, Denver Luke Natale, Dahlia Lissette Navarro, Lisa Flora Ndungu, Carlos Juan Negron-Santiago, Tristin Alek Neiderer, Phoebe Holland Nichols, Adriana Nicole Nieves, Juliana Marie Nieves, Connor Adam Nimmon, Aliya Ninnasopha and Greta Phoenix Juliana Nixdorf.

Also, Yeselisse Olmeda, Alexis Arniel Ortiz, Carson Gregory Osborne, Kylie Marie Osborne, Janiel Louis Osorio Melendez, Kaleb Michael Oswald, Geovanni Pabon, Luke Ryan Paglia, Gavin Jay Palmer, Riley Matthew Parks, Tyler Calvin Paup, Tyler Michael Peachey, Hailey Elizabeth Pearson, Miguel Angel Pena, Ezekiel Joseph Penate Rogel, Virgen Kenisha Peralta-Vega, Jomelys Alanis Perez, Cole Jeffrey Peters, Zoe Claire Phillips, Gabriella Maria Polizzi, Sierra Marie Port, Ava Marie Potter, Isabella Nicole Quill, Jack Timothy Quinlivan, Bradynn Nicole Radtke, Riana Ashish Ramani, Camryn Lynn Ramsey, Olivia Joyce Ramsey, Carsten Fields Rankin, Neil Gregory Rapp, Landen Stephen Reed, Tony Devon Reid, Brogan Michael Reihart, Justin Teague Reinhart, Alexandre Marcel Reisig, Rodney Earl Repass, Madison Lee Resh, Bryson Andrew Rettew, Gavyn James Rhoads, Braelyn Amanda Richards, Collin James Richardson, Michael Adam Rieker, Luc Christopher Ries, Andrew Benjamin Riggs, Erin Diana Riley, Tamir Martin Rios, Darien Thomas Rivard, Derick Rivera, Leilani Mailynn Rivera, Marcus Anthony Rivera, Danielys Dayan Rivera Torres, Edgar Leonel Rivera-Rosado, Jaidan Quincey Robinson, Aiden Robert Rodenberger, Keila Rodriguez, Arianys Rodriguez Rivera, Jesus Emmanuel Rodriguez-Caraballo, Winal Yael Rodriguez-Perez, Cesar Jomar Rodriguez-Santos, Luke Aaron Roettger, Maggie Lynn Rogers, Elisdamary Rosa Otero, Miguel Angel Rosado, Matthew John Roth, Josh Alexander Rubio and William James Russell.

Also, Emily Michelle Salisbury, Andrew Tamer Samy Mansour, Nayaisha Marie Sanchez Arroyo, Scott Andrew Sauer, Elizabeth May Saylor, Devin Michael Schmitt, Avery Nicole Schroeder, Nathan Benjamin Schwarz, Kathryn Grace Schwebel, Caroline Elena Schweigert, Wilson Paul Schweigert, Jake Allen Seasock, Callie Jo Segro, Gordon McDonald Sellers, Jeremy Cole Sescilla, Elena Mae Sharp, Katelyn Elizabeth Shearer, John Fayek Shehata, Kaylee Elizabeth Shellenberger, Desean Devine Shipman, Alexis Ann Shoff, Aidan James Shorter, Mackenzie Ann Simmons, Benjamin Singizwa, Ilayda Sivri, Micah David Taylor Skaggs, Hannah Dae Skrine, Caden Jacob Slover, Heather Alexis Small, Owen James Small, Audrey Renee Smith, Brooklynne Jean Smith, Grayson Edward Smith, Jasmine Kenisha Smith, Makayla Rose Smith, Nathan David Smith, Serena L Smith, Anthony Lee Snyder, Helen Kay Snyder, David Antonio Sosa, Madison Iris Soulidis, Sophia Elizabeth Spencer, Jeremy Reese Spoo, Isaiah Ivory Devon Staples, Madelyn Corrine Stauffer, Tyler Robert Steiner, Luke Philip Stengel, LoShyne Kaire Stewart, Noah Michael Stock, David Patrick Striggle, Joseph Michael Striggle, Kyleigh Sarah Stringe, Kaylee Elizabeth Stuber, Emma Jane Stuckey, Nathan Andrew Stutzman, Andy Su, Jadyn Nathan Sumrall, Chanel Margaret Swisher, Jack Ryan Tankesley, Emily Marie Taylor, Qwan G. Taylor, Jordin Demichael Tharrett, Bianca Anay Thomas, Courtney Alexis Thomas, Shayla Marie Thomas, Dayonna Marie Thompson, Haley Grace Thompson, Jayden Anthony Thompson, Christopher Patrick Titter, Sean Michael Tollett, Maura Layne Toole, Jorge Luis Torres, Jennifer Nicole Tsang, Jonathan Michael Tsang, Ty Michael Tucker, Haley Lynn Turner, Makenzie Alyse Turner, Matthew Brady Turner, Hannah Noel Tverberg, Anya Jade Urban, Elise Laura Vaca, Alexia Jaylin Vargas, Learsie Marie Vazquez, Gabriel Velazquez-Rivera, Stefan Leonardo Ventura, Zachary Ryan Vogel, Blentor Vrella, David Lawson Ward, Charlotte Rose Warner, Dulaji Emad Wasef, Jaylin LeVon Washington-Witherspoon, Alivia Devanae Watson, Kyle Eugene Wayde, Jayvone Zeke Weaver, Taylor Nicole Webb, Megan Charlotte Wendel, Peter Daniel Wenzel, Isaac Jack White, Connor McCloy Wildin, Emma Katherine Wile, Morgan Chayse Wilfong, Brian Christopher Williams, Hunter James Lloyd Williams, Nicholas Martin Williams, Makhai Jewel Williams-Perez, Koen Michael Wimer, Johnathan Markel Winder, Hiwot Grace Wisotzkey, Vincent Baylon Wisotzkey, Kiahna Brooke Wodarcyk, Morgan Ashley Wolfe, Samuel Jeremiah Woodard, Caden Charles Woods, Stella Rae Worley, Jenna Scarlett Yaeger, Maguire Joseph Younes, Carter Joshua Zaccariello, Elsa Jasmine Zhu and Ada Gabriela Zorrilla-Genao.