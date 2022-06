Hempfield High School held its commencement May 25 in the Georgelis Law Firm Stadium.

The graduates are: Zaineb Mohammed AB Abdulghanee, Adam Xavier Acker, Camryn Jillian Ackerman, Dylan Chase Ackerman, Kapil Adhikari, Alexander Javier Aguilar Lluberesø, Paige Phillips Ahlskog, Amar Deyaa Al-Tamimi, Asra M Altufayli, Roilan Alvarez, Samuel Mehari Andemariam, Reagan Tamera Andrus, Marola Anwer Anes, Moreila Ruth Archuleta, Liana Marie Arias, Frankelin Humberto Arias Soriano, Alayna Marley Attick, Brynn Helene Axe, Rawan Mohammed Badrani, Avalynn Georgia Baer, Jenna Lynn Baney, Dylan Donald Bard, Calvin George Barden, Schylar Kai Barmore, Mitchell James Barnes, Sumina Bastola, Amia Lynne Bayman, Wesley David Beach, Alayna Catherine Beane, Liam David Beck, Sean Patrick Becker, Rhianna Lynn Beltz, Lacey Ashlyn Bender, Danny Lee Bennett, Isabella Grace Bennett, Cameron Scott Berger, Jaiden Bermudez, Julian Eric Bermudez, Anna Mary Best, Abymaella Inez Betz, Viktoriya Blyznyuk, Keira Paige Boensch, Dmytro Bolshak, Meghan Rose Bomberger, Ava Dorothy Bond, Caden Robert Bonner, Mary Emma Book-Roeder, Connor Alan Bortner, Chloe Marie Boyd, Emily Rose Brady, Mason Lucas Bramlitt, Darren Salvatore Brandt and Noraa Ann Brandt.

Also, Kaiden Patrick Braught, Noelle Reny Brenner, Kevin Thomas Breslin, Parker Steven Brown, Maurice Emanuel Bruner, Hailley Lee Buffington, Alexander Scott Buohl, Hailey Elizabeth Burdick, Colton Michael Burger, Melanie Chiffon Byczko, Blake William Byrne, Ava Nicole Campbell, Isabella Brook Carcamo, Hailey Allison Cassidy, Caroline Hailey Silmaro Casumpang, Aidan Lee Cazad, Keely Erin Champey, Cassandra Elizabeth Christoffel, Elianna Grace Clark, Sarah Bethany Clark, Jomar Abdiel Colon, Dariel Deusdennis Colon-Rodriguez, Jonah Lucas Comeaux, Corryn Nicole Comp, Olivia Conrad, Gavin Michael Constein, Maricella Cordero, Maurielle Ling Ling Courtois, Olivia Nicole Cover, Ryan Thomas Criste, Allison Rose Cummings, Kelsea Ann Dague, Jacqueline Ai-Han Dao, Quinn Isaac Davis, Chapman Robert Davison, Camille Claire De La Torre, Rebecca Elizabeth DeGeorge, Isabel Grace DeHoff, Nathanial Douglas Deibler, Jackson Antonio DeJesus, Joey DeJesus, Shane Bryant Del Villar, Sabrina Rosemarie DeLeon, Oscar Luis Delgado, Edgar Joel Delgado-Collazo, Jonah Luke Dengler, Dylan Hans Denlinger, Bimla Dhungana, Angeliz Mary Diaz, Paige Morgan Dickinson, Evan Charles Dillow, Alaina Irene DiNardi, Madeline Grace Diodato, Aaron Mark Dodson, Amy Amelia Doolam, Hannah Virginia Dow, Tyler Lloyd Doyle, Abigail Grace Dreyer, Aleigha Joelle Duffy, Austin James Dunlap, Gunnar Dean Dunlap and Xavier Omar Duprey-Diaz.

Also, Mallory Paige Eberly, Lauren Louise Edgar, Kendra Nicole Edgerton, Orianna Karie Edmond, Kevin Scott Edmunds, Jacob Samuel Eichelberger, Natalie Elizabeth Eichelman, Joanna Rose Eickholz, Faisal Leith El-Mutwalli, Mara Phoenix Elbert, Lauren Victoria Elias, Mathew Arnold Ellsworth, Kaleb Joseph Elslager, Rachel Grace Emerson, Tyler Ross Enge, Claire Rebecca Erk, Mikai Rosario Espinosa, Dalvin Estrella Santiago, Hannah Leigh Fahrney, Isaac Daniel Falcon, Stefan James Fedula, Nehem Zuriel Reas Felices, Noah David Felty, Yonatan Melkamu Firrisa, Whitney Lynn Fisher, Veronica Sage Fitting, Ashlyn Marie Flowers, Grace Susan Forry, Zachariah David Forry, Cailin Elizabeth Forsyth, Kylie Regan Forsyth, Lauren Elizabeth Forte, Jalen Brian Frank, Kaley Diana Frank, Ryan Paul French, Michael Lee Frey, Krystal Alane Fritz, Katelyn May Fruchtl, Tony Leon Fryberger, Clayton Michael Gainer, Leah Christine Gappa, Vanessa Gabriel Garcia-Ponce, Edward Juipur Gardner, Tilak Ghimire, Taurus Kenyatta Kwaimaine Gilbert, Kiersta Nicole Gilliland, Abigail Elizabeth Gingrich, DaNasia Marie Gordon, Tyler Hunter Goretzke, Thomas Jeffrey Goss, Anna Elizabeth Granger, David Galen Gross Jr., Max Andrew Grube, Christine Guichardo, Courtney Jade Guthrie, Jaden Maureen Hagelgans-Billetdeaux, Woyneshet Desalegn Haile, Alexis Ann Haldeman, Chloe Marie Haldeman, Daniel Luke Haldeman, Ayden Warren Hallit, Lydia Marie Hamer, Alan Moses Hansen, Cameron Stephen Harbaugh, Alyssa Paige Hare, Logan James Harnish, Paige Elizabeth Harrington, Samuel Toy Hartley, Olivia Grace Heim, Trent David Heiser, Shane Douglas Heiserman, Emma Jean Heisey, Jonah Matthew Heisey, Kaylee Ann Heishman, Kaya Scott Heistand, Benjamin Franklin Henderson, Omar Gabrielabram Henriquez, Elizabeth Jane Henry, Abigail Claire Herr, Caleb Wayne Herr, Micah Jonathan Hertzler, Isabel Grace Hess, Ryan Andrew Heuston, Olivia Marian Hill, Andrew William Hinkledire, Austin Francis Hinnenkamp, Elijah Mickell Hinton, Amy Hoang Ho, Janeese Anna Hochstetler, Jordan Abigail Hoffman, Landon Hunter Hoffman, Olivia O'Hara Hollenbach, Anna Marie Hooper, Gianna Maria Hoover, Sydney Grace Horn, Alexander Yevgeniy Horst, Jenavieve Noel Hottenstein, Jordan Tyler Howard, Mason Scott Howard, Caitlyn Taylor Hugney, Olivia Joan Hunt, Ryan Biagio Husted, Ajahly Lyelle Huynh, Ty Nathaniel Interrante and Twila K Isaac.

Also, Jaevonna Monae Jackson, Shekinah Monique Jackson, Nathan Daniel Jenkins, Ashanti Joaquin, Gabriella Alexis Johnson, Jordan Tyler Jones, Abigail Rose Jordan, Quinn Joseph Junco, Clara Ann Kauffman, Julia Catherine Kauffman, Skyla Michelle Kauffman, Sophia Orchid Keen, Michael Andrew Keene, Jacob Aaron Keener, Julian Dante Keener, Annette Helen Keitel, Ayden Joseph Keller, Colin James Keller, Madeleine Renee Kemmick, Aidan Patrick Kennedy, Christopher Jaden Kereczman, Theo Bernard Ketchum, Georgia Marie Kielmeyer, Jack Anthony Kirchner, Anel Kokic, Kodee Phum Kong, Scotty Kong, Luke Michael Kramer, Mauren Elizabeth Krauser, Gavin Riley Krawizcki, Khrystyna Kregenbild, Anya Gosia Kuczynski, Hailee Lynn Kurtz, Evan Michael LaBarre, Lauribel Marie Laboy, Macey Kay Lake, Elizabeth Le Lam, Faith Victoria Landis, John Calvin Landis, Sarah Elizabeth Landis, Owen Gregory Lapp, Sofia Kay Lasonio, Reagan Christopher LeFevre, Grace Margaret Lehman, Nathan Aubrey Leisure, Josheph Leonel Leon-Matos, Clayton Michael Lewis, Riley Andrew Lichvar, Ethan Gerard Long, Aimy Johana Lopez, Brady Carleton Loucks, Dylan Carleton Loucks, Theodoros Efthimios Lountzis, Diante Anthony Lowery, Outhai Latt Loy, Jerhamikiel Nehemaiah Luciano, Kristopher George Lueke, Jeremy Allan Lugo, Della Joan Maguire, James Douglas Mahala, Christian Alexander Mahan, Gunnar Harry Main, Ryan Cade Maisano, Kirolos Moheb Makar, Lilliana Celes Maldonado, Josiah Chase Manning, Andrew Ian Manuel, Marvin Jose Marin, Trey Alexander Marin, Richard Marmolejo, Sawyer Ridge Marten, Brynn Hayley Marter, Kassidy Marie Martin, Joseph Anthony Martinez, Junitza Lee Martinez-Casiano, Kira Ann Mattes, Tyler Wayne Matthews, Samantha Elizabeth Mays, Anthony Jerrin McAlpine, Claire Elyse McCarley, Gabriella Renee McCauley, Claire Hall McCowan, Jenna Rose McCoy, Ryan Matthew McGlaughlin, Gabrielle Hope McMonigal, Ryan Quinn McPhee, Owen Eugene McVey, Shyla Marie Meacham, Andrew Timothy Mentzer, Caleb James Mertz, Bridget Elise Meyer, Trent Stephen Meyers, Emily Claire Miller, James Caylon Miller, Lucas Matthew Miller, Noelle RaeAnne Miller, Rylie Nicole Miller, William Russell Miller, Delaney Elizabeth Minder, Thomas Franklin Minnich, Ayshe R Mirzayeva, Grace Elizabeth Monos, Tamyra Byling Moore, Lioneld Morales, Garrett William Morgan, Joslene Emily Morgan, Lacey Nichole Morrison, Hayden Bradley Mowery, Sierra Renee Mowrer, Logan Broderick Moyer, Logan Alexander Muhlberg, Jack Michael Mulroney, Eryn Marie Murphy, Shawn Michael Murphy, Ashley Mary Musante, Emily Marie Musser and Cole Ashton Myers.

Also, Olivia Marie Nafe, Yusur Mohammed Najawi, Kenneth Charles Nance, Bella Cole Naples, Julia Elisabeth Naumann, Connor Patrick Newkirk, Amy Nguyen, Cecelia Grace Nightingale, Gabrielle Christine Nikolaus, Ian Andrew Nissley, Jasmiel De Los Angeles Nunez, Hisnoel Johanel Nunez-Morales, Claudia Elizabeth Olan, Heinsel Olivares, Matthew Eli Olmeda, Kyle Matthew Olmo, Jordan Matthew Onkst, Mason Joseph Orth, Aaron Xavier Ortman, Cole Broderick Overbaugh, Devan Elizabeth Padua, Pettagon Tyler Panyanouvong, Mekhi Nahmeer Parker-Giebus, Kaite Rachel Parraga, Filippo Pecoraro, Aidin Chad Peel, Angel Sincere Perez Smith, Ayla Marie Perry, Chase Anthony Petrasek, Jackson Gregory Pidcock, Kamryn Ilana Pitts, Joshua Eugene Placeres, Lydia Alicia-Rain Plaza, Andrew Michael Potter, Kenna Nicole Price, Jayden Michael Quigley, Nevaeh Sahrye Quinones, Mikayla Ashlee Randolph, Piper Leighann Rathsam, Bailey Michele Ray, Benjamin David Readman, Viviann Grace Reinhart, Riley Ann Rennix, Brooke Victoria Ressler, Jaydee Marie Reveron, Gabriel J Reyes Montano, Nashaly Crystal Reyes-Melendez, Samantha Tam Rhineer, Autumn Rhoads, Bryson Jacob Richards, Olivia Elizabeth Richards, Mackenzie Taylor Ridilla, Lyshaell T'Najah Rios, Isabella Grace Rivera, Sariah Lynn Rivera, Jackson Matthew Robards, Cierra Paige Robichaud, Jaidan Quincey Robinson, Olivia Grace Robinson, Caleb Jay Robison, Alexander John Rodman, Arnaldo Noah Rodriguez, Jayson Joel Rodriguez Matos, Sophia Nicole Roedema, Meghan Oanh Rogosky, Taylor Brooke Romich, Gabriella Aerina Root, Jose Gabriel Rosa-Soto, Trinity Louise Rowe, C'Nessa Grace Rucano, Jordan Matthew Rutter, Jean Paul Sebastian Salome Rodriguez, Ryan Edward Samson, Jasaidy Guadalupe Sanchez, Zachary Antonio Sanchez, Kayla Louise Sandberg, Jordan Phillip Sands-Dixon, Josiah Seth Sanger, Julian Crispin Santiago, Gabriel Brandon Sapp, Olivia Susan-Arlene Sapp, Faith Elizabeth Sauder, Tasha Isabel Sauder, Romi Gene Schmid, Helena Jean Schnee, Sydney Rose Schopf, Kaylee Ann Schroeder, Nathan Michael Schwartz, Wilson Paul Schweigert, Emily Elizabeth See, Logan Elizabeth Sensenig, Jadan Michael Shank, Adam Dean Sharkawy, Connor John Sheckart, Mina Khaled Shehata Abdou, Mia Frances Sheldon, Alexia Lee Shelley, Haley Christine Sherrard, Abigail Jane Sherretta, Katelyn Marie Shoff, Sierra Jade Shoff, Nicholas Anthony Shoffler, Jay Shreiner, Lillyan Eve Shuman, Kyleigh MaeLisa Simmons, Morgan Taylor Simmons, Evan Cooper Sipe, Claire Suzanne Skovera, Gavin Kenzie Sload, Nyah Grace Smiley, Ethan Bennett Smith, Evan Garrett Smith, Hunter James Smith, Jacob Williams Smith, Natalia Helena Snyder, Jack Declan Sohonyay, Jonna Marie Spangler, Eliza Nicole Stahl, Alexis Ryann Stanek, Asher Jacob Stein, Aaliyah Lee Stewart, Bradley Scott Stewart, Sierra Alyse Stoltzfus, Julian Tanner Strangarity, Daniel James Street, Justin Carl Suchar, Gunnar Todd Swanger, Payton Carolyn Swinehart, Alexandra Lynn Taylor, Jordyn Rose Thompson, Jaffete William Torres, Priscilla Torres Estremera, Eian James Totten, Jeremy Minh Tran, Matthew Kirk Trasborg, Genevieve Elisabeth Tripple, Cathy Nguyen Truong, Paige Taylor Tzetzos, Iulia Alexandra Urda, Mateo DeJesus Vargas, Nathaniel Zinn Varner, Arieanna Naylise Vasquez, Julianne Linette Vazquez Arce, Alexis Vega-Romero, Nick Brian Velazquez-Rivera, Chloe Helene Wagner, Evan Michael Walschburger, Nadia Lynn Walter, Michael Gary Walters, Trae Andrew Wansley, Makenzie Ross Warfel, Marqueece Tyshawn Weaver, Ryan Daniel Webb, Aidan Matthew Webbere, Anthony Drew Wenger, Samuel Bradford Wheeling, Riley Mary-Kate White, Zerik Wynn Whitworth, Alize Mischaelle Wiegand, Matthew Scott Wiest, Amaya Giselle Wiley, Elizabeth Rose Williams, Mekkai Shaun Williams, Courtney Lynette Wilson, Dale Flanagan Winand, Aidan Robert Wingert, Ashlyn Joan Wise, Chloe Mariah Witmer, Meghan Andriana Wolf, Alexander Todd Wolfe, Parker Allen Wolfe, Ashlie Brianne Woodfill, Elijah Weaver Worley, Nicholas Alaric Wright, Jessica Erin Yeand, Ethan Scott Young, Henry David Zavalick, Brianna Isabella Zickefoose and Jordyn Elizabeth Zink.

Hempfield High School's valedictorian is Mackenzie Ridilla, and the salutatorian is William Miller.