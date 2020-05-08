Since the outbreak of the coronavirus pandemic, Governor Tom Wolf's administration has been criticized for not being more transparent with the list of non-life sustaining businesses that obtained waivers to operate.
On Friday, the state Department of Community and Economic Development released a list of businesses that had been granted waivers throughout the state.
There have been 6,104 total exemptions granted in Pennsylvania, which includes 385 exemptions in Lancaster County alone. For a list of those businesses in the county that received an exemption, see below.
- 9 TO 5 DELIVERY SERVICE
- A. K. PETERSHEIM BUILDERS, LLC
- A.S.A.P. STRATEGIES, INC. DBA ALLEGIANCE STAFFING OF LANCASTER
- ABEL & SON ROOFING
- ADVANCED VEIN & LASER CENTER LANCASTER, PLLC
- ADVANTAGE INTERIORS LLC
- ALERT ALL CORP
- AMERICANA GLOBAL INC
- AMES CONSTRUCTION, INC.
- AMES REESE INC
- ANDREW JACKSON EXCAVATING
- ANVIL INTERNATIONAL
- APEX ASSET MANAGEMENT, LLC
- APOGEE MANUFACTURING SOLUTIONS LLC
- ARBOR INDUSTRIES INC
- ARCOBALENO PASTA MACHINES, LLC
- ARCOBALENO, LLC
- ARMA CO
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC.
- ART MATTERS STUDIO
- ASTON BLACK
- ATLANTIC SPOUTING INC.
- B&B INTEGRATIONS.COM
- B&E ROOFING AND REMODELING LLC
- BAREVILLE RENOVATIONS
- BARKERS COATING SOLUTIONS, LLC
- BEARON MANUFACTURING, LLC
- BEARTOWN HYDRAULICS,INC
- BENCH DOGS
- BENJAMIN ROBERTS LTD
- BERK-TEK LLC
- BEYOND THE FORK IN THE ROAD
- BGC SEWN PRODUCTS
- BIG WASH LAUNDROMAT
- BIRD-IN-HAND FABRIC
- BIRD-IN-HAND FABRICS
- BOND CASTER AND WHEEL CORP
- BOSCH SECURITY SYSTEMS
- BRAVERMAN FINANCIAL ASSOCIATES
- BREAKAWAY SNACKS
- BRENTON BRUBAKER
- BRICKERVILLE ELECTRIC LLC
- BROOKSTONE INDUSTRIES
- BRUBACHER
- BRUBACHER EXCAVATION
- BRUBAKER DRYWALL, INC.
- BRUBAKER INC.
- BRW FLOOR SALES AND SERVICES
- BUCK COMPANY, LLC
- BUNDLE OF JOY GREETINGS LLC
- BUNTING CONSTRUCTION SERVICES INC.
- C AND F INC
- C&C INSULATION, INC.
- CAPITAL COATING INC.
- CARGILL
- CARRIAGE MACHINE SHOP
- CARVELL WELDING
- CDM SYSTEMS INC.
- CEDAR HOLLOW STONEWORKS / JOSEPH F. SIRK, III
- CENTRAL DISTRIBUTION CO. INC.
- CFF FIT
- CHARLES R. ECKERT SIGNS INC
- CHARTWELL STAFFING SERVICES, INC.
- CIMARRON CONSTRUCTION
- CLAYTON S MARTIN & SONS
- CODE ADMINISTRATORS, INC
- COLLAZO ROOFING SERVICES
- COLUMBIA ORGAN LEATHERS
- COMMERCE COATING
- COMMONWEALTH CODE INSPECTION SERVICE
- COMMONWEALTH FIRE PROTECTION COMPANY
- CORNERSTONE DRYWALL COMPANY
- COUNTRY ACRES CAMPGROUND
- COUNTRY VIEW FENCE
- CPO TECHNOLOGIES, LLC
- CRANE RENTALS, INC
- CREEKVIEW BUILDERS
- CROW & BERRY LAND MANAGEMENT
- CUSTOM DOOR DESIGN, LLC
- CUSTOMCUT MILLWORK, INC.
- D&S FLOORING LLC
- DARREL LEHMAN DUMP TRUCK SERVICES LLC
- DAVE'S LAWN GARDEN
- DAVID MILLER/ASSOCIATES INC.
- DAVID SALFRANK CUSTOM CONCRETE
- DENTECH INDUSTRIAL
- DERIVAN ELECTRICIAN
- DIAMOND ROAD RESAWING, LLC
- DMD HOME IMPROVEMENT
- DORMAKABA USA (REAMSTOWN, PA DIVISION)
- DOUG LAMB CONSTRUCTION, INC.
- DUSTIN NAGY EXCAVATING LLC
- DUTCH CLIPS
- E H BEILER INDUSTRIAL SERVICES
- EASTERN AIR BALANCE CORPORATION
- EASTERN LANCASTER, LLC
- ECOTECH HYDRO EXCAVATION INC
- E-IMPACT MARKETING LLC
- EISENHAUER CUSTOM CARPENTRY, INC.
- EK PAINTING SERVICES
- ELAM B. KING, JR. D/B/A JR KING EXCAVATING
- ELDEN E. WEAVER
- ELIZABETH PRESTON - SOLE PROPRIETOR
- ENERGY MAT ALLIANCE LLC
- EPIIC CONTRACTING LLC
- ESH ELECTRICAL ENTERPRISE LLC
- EWBN LLC
- FARM AND HOME CENTER OF LANCASTER COUNTY
- FESSENDEN HALL OF PA. INC.
- FIXMYCOMPUTER LLC.
- FLUID CONDITIONING
- FLURY FOUNDRY CO.
- FLURY FOUNDRY COMPANY
- FOREST RIDGE BUILDERS INC
- FOX CONSTRUCTION
- FOX ELECTRIC, LLC
- GALLAGHER & SONS CONSTRUCTION
- GAM PRECISION
- GARMAN PROPERTIES
- GENERGY LLC
- GGC AND GGC LLC
- GKM ELECTRIC
- GLICK FENCE
- GN MANAGEMENT, INC.
- GOOD ELECTRIC LLC
- GOOD'S MULCH
- GOODVILLE MUTUAL INSURANCE
- GOODVILLE NOTARY
- GRAUER'S PAINT
- GRAYBILL'S TOOL & DIE, INC
- GROFFDALE BARNS
- GROUNDBREAKERS EXCAVATING, LLC
- GROUNDWORK CONSTRUCTION, LLC
- GSM INDUSTRIAL
- GYPSUM AGRI-CYCLE
- H&S ELECTRONICS ? RADIOSHACK DEALER
- H.L. WIKER, INC
- H2,LLC
- HAGER PARKING
- HAMMEL INSTALLS, LLC
- HANDRAIL DESIGN INC
- HEALTHCARE MANAGEMENT
- HELM CONSTRUCTION COMPANY
- HENRY'S WELDING, INC.
- HERNLEY?S POLARIS
- HERR INDUSTRIAL INC
- HERSHEY EXCAVATING LLC
- HERSHEY SURVEYING INC
- HIGH ASSOCIATES LTD.
- HIGH ASSOCIATES, LTD
- HIGH'S QUALITY CUSTOM WOODWORKING
- HILTZ PROPANE SYSTEMS, INC
- HIRST SYSTEMS
- HOFFMAN COMPUTER ASSOC
- HOLTWOOD MACHINE
- HOPE?S VISION
- HORST EXTERIORS, LLC
- HORST OUTDOOR POWER EQUIPMENT LLC
- HOSTETTER INDUSTRIAL MACHINING
- HUTTIG BUILDING PRODUCTS
- I.K. STOLTZFUS SERVICE CORP.
- IBACH TREE SERVICE
- IBACHS ELECTRICAL SERVICES
- INDUSTRIAL ENERGY PRODUCTS, INC.
- INOEX, LLC
- INSIGHT CONTRACTORS LLC.
- INTRICATE EDM LLC
- IRONSTRONG METAL FABRIACTION DBA IRONFAMOUS
- J & A MANUFACTURING LLC
- J & J MATERIAL HANDLING SYSTEMS
- J & J SERVICE SOLUTIONS, LLC
- J & N STRUCTURES LLC
- J HUBLER LANDSCAPING INC
- J R METAL PRODUCTS LLC
- J&S MACHINING CORPORATION
- J. WALTER MILLER CO
- JACKSON'S WINDOW SHOPPE
- JAKCISS ORIENTAL RUGS INC. DBA BUNYAAD
- JAMES CRAFT & SON, INC.
- JAY R. REYNOLDS, INC.
- JJ'S CUSTOM BUILDERS LLC
- JOCELYN MARTIN
- JOHN CAPUTO LAWN CARE
- JOHN E FULLERTON, INC.
- KALAS
- KEENEN LANDSCAPING & CONTRACTING, LLC.
- KELLER WILLIAMS ELITE
- KEYSTONE CAP COMPANY
- KEYSTONE GUN-KRETE LLC
- KEYSTONE KOATING LLC
- KFG TRUCKING, LLC
- KING ASSOCIATES DBA KORD KING COMPANY
- KING CONSTRUCTION COMPANY, LLC
- KITCHEN ENCOUNTERS
- KORD KING
- KROESEN TOOL CO
- KROESEN TOOL CO. INC.
- LANCASTER COUNTY MARINE INC
- LANCASTER FINANCIAL GROUP, LLC
- LANCASTER SEWING COMPANY
- LANCO TACTICAL LLC
- LEACOCK PAVING LLC
- LEAKWAY DOOR COMPANY
- LEINBACH ELECTRIC
- LEZZER LUMBER
- LH BRUBAKER APPLIANCES INC.
- LH CONSTRUCTION
- LIFT-ALL CO
- LITTLE WASHINGTON FABRICATORS, INC.
- LUMSDEN CORPORATION
- LUSK AND ASSOCIATES SOTHEBY?S INTERNATIONAL REALTY
- LYDALL PERFORMANCE MATERIALS, INC
- M. H. EBY, INC
- MAKE717 INNOVATION CENTER
- MANHEIM SPECIALTY MACHINE, INC.
- MARIETTA NOTARY & MESSENGER SERVICE
- MARINE PLUS LLC
- MARTINS BIKE SHOP INC
- MAUGUS MANUFACTURING INC / DBA NATIONAL NOVELTY BRUSH CO
- MELLINGER MFG. CO.
- MICHAEL'S SHOE REPAIR
- MICHEL SIGN COMPANY
- MICHENER'S ENGRAVING, INC.
- MIKE RHINEER EXCAVATING LLC
- MILESTONE CONSTRUCTION, LLC
- MILLCREEK FENCE & DECKS
- MILLER PIPELINE LLC
- MIRACLE-EAR
- MODERN AESTHETIC SOLUTIONS
- MONSTER TREE SERVICE OF LANCASTER
- MOORE ENGINEERING COMPANY
- MORGAN RUN BUILDERS
- MORPHY FIREARMS LLC AND DAN MORPHY AUCTIONS LLC
- MORR RANGE LLC
- MOUNT JOY ROOFING
- MUMFORD BJORKMAN ASSOCIATES
- MVP SPORTS & GAMES CO
- MY FAMILY ELECTRIC
- N MOUNTAIN MASONRY INC
- NATIONAL NOVELTY BRUSH CO
- NEWPORT BLACKSMITH SHOP
- NIMBLE THIMBLE
- NOOKSIDE STABLES
- NORMANDEAU ASSOCIATES, INC.
- NORTHEAST AGRI SYSTEMS, INC.
- NR WEAVER MASONRY
- NYE MACHINE & DESIGN, INC.
- ORRSTOWN BANK
- PAR ELECTRCIAL CONTRACTORS
- PARADISE BUILDING COMPANY LLC
- PATTERN DESIGN UNLIMITED
- PAVLIK'S CARPET CLEANING
- PENCROFT, LLC
- PENDU MFG. INC.
- PENN WIRE PRODUCTS CORPORATION
- PENNCOAT INC
- PINE GROVE BUILDERS
- PRECISION COATING TECHNOLOGY & MFG., INC.
- PRECISION FIRE PROTECTION, INC.
- PRIMARY STAFFING SERVICES, INC.
- PRIVATE DRIVER
- PRO LOOK UNIFORM, LLC
- PROLOGISITIX
- PROPERTY LEAD INSPECTIONS LLC
- PURE SOUND HEARING AIDS
- QUATSE MACHINE
- R REMODEL
- R S WEAVER ELECTRIC
- RAY'S PAGER SALES - ADVANCED PAGING SOLUTIONS
- RAYTEC LLC
- R-DUBB CONSTRUCTION
- RED WING SHOE STORE
- REDBUD INVESTMENTS LLC
- REIST PRECISION MACHINE, INC.
- RENOVATIONS BY GARMAN LLC
- RICHTER PRECISION INC
- RIEHL QUALITY STORAGE BARNS LLC
- RITCHIE BUILDERS
- RON LEIK DESIGN
- ROSTOLSKY RECYCLING
- RUFUS BRUBAKER REFRIGERATION LLC
- RUSSELL SHARPENING SERVICE
- RUTTER ELECTRIC INC
- RUTT'S MACHINE INC.
- S.E.K CONSTRUCTION
- SA ALLOYS
- SANCTUARY FINANCIAL GROUP LLC
- SAUDER & COMPANY PAINTING
- SCENIC VIEW FABRIC
- SCENIC VIEW ROOFING LLC
- SCENIC VIEW ROOFING, LLC
- SCHENKE TOOL COMPANY
- SCOPOS HOSPITALITY GROUP
- SEAMWORKS
- SENSENIG SERVICES LLC
- SENSENIGS REPAIR & SALES
- SEQUINOX
- SERVPRO OF WESTERN LANCASTER
- SHADY LANE CURTAINS
- SHROCK FABRICATION LLC
- SIGN MEDIX, INC
- SIGNAL MACHINE COMPANY
- SIMMONTOWN DEMOLITION LLC
- SLAYMAKER ELECTRIC MOTOR & SUPPLY CO.
- SMOKER DOOR SALES
- SMUCKER COMPANY
- SMUCKER FENCING LLC
- SOLANCO LAWN CARE, LLC
- SPARTAN EMERGENCY RESPONSE
- SPARTAN MOTORS USA INC
- SPECIALIZED CONSTRUCTION, INC.
- STAUFFER CONCRETE LLC
- STEFFY'S PATTERN SHOP
- STEVE'S AFFORDABLE ELECTRIC AND PLUMBING
- STOLTZFUS BUILDERS
- STONER INDUSTRIAL SERVICES INC.
- STRASBURG PALLET CO
- SUPERIOR TRUSSES LLC
- SURGERY CENTER OF LANCASTER
- T&D EXCAVATING AND PAVING INC
- TAIT
- TEAMAG INC.
- TECH SUPPORT ONE LLC
- TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
- TEKRINS INC
- TEDDYBEAR SPORTSWEAR & PROMOTIONS LLC
- THE AKRON GROUP, LLC
- THE SCARLET RUNNER
- THE SHINGLELING BROTHERS INC
- THERAPEUTIC MASSAGE WORKS
- TIM BARNHART HOME IMPROVEMENTS
- TLS CARPENTRY INC
- TOM JONES LANDSCAPE AND LAWN CARE LLC
- TREASURES MARKET
- TRINITY DRILLING & BLASTING
- TRINITY DRILLING AND BLASTING
- TRIODE MEDIA GROUP LTD
- TRIPLE M CONSTRUCTION
- TWO TOYS INC DBA FASTSIGNS
- US TANK PAINTING, INC.
- VARNER SYSTEMS INC
- VELROSE/SHADOWLINE LINGERIE
- VINYL WINDOW WELLS LLC
- VORTEX ENVIRONMENTAL, INC.
- WALLER TAX AND FINANCIAL
- WALZ GROUP
- WARFEL CONSTRUCTION COMPANY
- WARREN REIFF EXCAVATING
- WARWICK MACHINE AND TOOL CO. INC.
- WATERFRONT FINANCIAL
- WEAVER INDUSTRIES, INC.
- WEAVER MEMORIALS, INC.
- WEAVER METAL FAB LLC
- WEAVER'S COMMUNICATION SERVICES
- WEIR SOLUTIONS LLC
- WILLIAM H. MORRISON EXCAVATING
- WILLIAM SPRECHER
- WINDY HILL FARM
- WM MACHINE, LLC
- WORKHORSE AUTOMATION INC.
- YOUR CHOICE HOLDINGS INC
- ZEISET EQUIPMENT LLC
- ZENO CREATIVE ENTERTAINMENT AND PRODUCTION SERVICE GROUP,
- ZEPHYR ALUMINUM LLC
- ZIMMERMANS SLATE ROOFING SPECIALISTS
- ZOOKBROS