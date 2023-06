Donegal High School held its commencement June 6.

The graduates are: Mikayla Cherie Achey, Jose DeJesus Aguilar Corona, Alessio Pietro Amato, Alessia Marie Archer, Madison Jadyn Arroyo, Daniel Baez Segarra, Marleigh Catherine Ballard, McKyla Anne Bantum, Pieridae Barbach, Landen James Baughman, Nathan Richard Beck, Dylan Kole Becker, Emiliano Bernaldez Santos, Cara Makenzie Biesecker, Zsanett Bilibok, Braden Seth Currin Bistline, Gabrielle Elizabeth Blake, Zoe Skylar Bleacher, Landon Isaiah Boll, Brody Shull Bonham, Austin Jeffrey Chester Bowers, Bryson Cole Brackbill, Alexander Owen Brandt, Mileena Elayn Brasile, Delton Vincent Brixius, Hope Elizabeth Bronokoski, Jaiden Lore Brooks, Nicholai Wilbert Brotzman, Drew Ellis Brouse, Aaron Edward Brown, Anna Kate Brubaker, Sydney Elizabeth Brubaker, Hailey Deborah Burns, Alysa May Bury, Aaliyah Geneva Cannon, Ivan Cardenas, Ryley Thomas Carroll, Skylar Erik Cochran, Sean James Cooper, Keaghan Parker Cote, Jesse Crump, Jennifer Allison Day, Andrew Stephen Delich, Grace Michaela Dickinson, Elissa Lynn Dommel, Dakota Michael Dupler, Eric Thomas Edgin, Kensington Moriah Edmond, Robert Peter Eichman VI, Alexander Lee Eisenberger, Kenneth Allen Engel, Gavin Paul Eshleman, Caden Russell Evans, Jaden Gregory Fabian, Emily Claire Fasig, Jazmin Feria, Lauren Grace Fernald, Rae Ferree, Noah Benjamin Fitz, Sophia Elizabeth Floyd, Patrick Douglas Ford, Landon Brock Ford, Brianna Nichole Taylor Fortson, Jahmai Amir Franco, Gannon Mark Frank, Aiden Riley Fray, Allison Renee Fry and Emily Ann Fuhrman.

Also, Emily Mae Galeschewski, Faith Hannah Garber, Zoe Garber, Scott David Garcia Jr., Xavier Giron, Dutch Coelho Good, Natalie Anne Greiner, Eden Linnae Grosh, Tyler Lee Grove, Nathan Steven Guiseppe, Peyton Christian Gumbert, Malakai Lei Gutshall, Jade Alexandra Haines, Sarah Michael Hamm, Olivia Grace Harmes,Sarah Mae Harner, Taylor Marie Harrison, Kara Elizabeth Heidlauf, Hannah Christina Helfrick, Alexia Paige Henry, Holly Rhea Herbert, Andrea Michelle Hess, Cole Anderson Hess, Courtney Marie Hess, Callie Elizabeth Hoffer, Jonathan David Holmes, Madison Ruth Hornbaker, Sierra Grace Houck, Brianna Rose Hughes, Dalton Michael Hulse, Mario Joseph Ippoliti, Hannah Sarah Jenney, Jordell Elijah Jonas, Anthony Michael Jones, Eliezer Mbulu Kabamba, Ashton Christopher Kaley, Zachary Ian Karpel, Ryan Anthony Kauffman, Parker Adams Kehr, Landon Scott Keller, Caleb Vincent Kendig, Janelle Marie Kingsboro, Cameron Kinslow, Edward James Klinedinst, Kylie Anne Koenig, Reagan Elizabeth Kramer, Erin Ashlee Kready, Kinsey Martin Morgan Kriner, Aiden Krodel, Liam Jared Laffey, Samantha Jean Laudermilch, Marissa Lynn Lawrence, Tate Cordell Lefever, Joshua Cameron Leidich, Dylan Miles Lenhart, Gabriella S Lewis, Alice Lumia, Jered Robert Mackison, Carol Atef Noshy Malty, Brandon Reed Marcelo, Jeremiah Anthony Scott Marland, Ryan Allen Matthews, Cole Reh McCabe, Justin Tyler McCartan, Elizabeth Grace McCarty, Nathan Phillip McKnight, Morgan Emory McLaughlin, Sean Michael McMillion, Laken Victoria Merchant, Aaron Patrick Miller, Caleb Matthew Miller, Christiana Beth Miller, Cooper Mykel Miller, Elycia Kaleen Montano, Isabelle Ann Morrison, Brianna Lakeland Moyer, Molly Mabel Marion Mildred Mummau, Akilan Murugesan, Andrew Michael Myers, Emma Paige Myers, Cameron John Lucas Nauman,Chloe Renee Newlin and Nevaeh Kaylynn Newman.

Also, Makayla Lynn Ober, Julianna Clair Oberholtzer, Darren James Ortman Jr., Logan Spencer Ortman, Hailey Madison Parmer, Trinity M Patrick, Mason William Pavelik, Alyssa Hope Payne, Noah Mark Peiffer, Gina Marie Phillips, Morgan Grace Pickle, Hayden Jacob Piper, Ashton Gary Platt, Samantha Jo Redinger, Katelynne Ann Richards, Aaliyah Janae Rivera, Landon Jack Elijah Robertson, Isaiah Rodriguez, Noah Ross Rohrer, Nathan Robert Rugh, Nathan Emmett Rux, Jr., Kai Allen Sauder, Joselyn Rose Schlinkman-Minnucci, Isabela Ainsley Scordo, Shyann Summer Sensenig, Kylee Rayne Settle, Kylee Grace Shane, Gavin Matthew Shaub, Aliyah Nicole Shelley, Hunter Price Shreve, Isabella Denise Sillitti, Dominic Andrew Smith, William Joseph Smith III, Sydney Caroline Snyder, Hunter John Soders, John James Spackman, Benjamin Daniel Steck, Jacob Michael Suter, Taylor Grace Terch, Estelle Lorraine Thom, Casey James Tippett, Cassidy Ann Tomlinson, Kevin Micheal Toms, Ayden Daniel Umholtz, Brynn Elizabeth Updegraff, Keirstyn Irene Vanpelt, Sanaa Vasquez, Destiny Walker, Melanie Sue Wallace, Aiden Walsh, Bryce Meko Weaver, Aidan Joseph Weber, Wesley Michael Weymers III, Cole Garnet Wheaton, Edward Bruce Whitcraft, Tye Jacob White, Kylie Grace Wilkinson, Logan Lee Winters, Riley Tayte Witmer, Kaiya Ann Wright, Sydney Anne York, Colin Lee Yost, Jasmyn Mya Younger, Olivia Robin Zell,Travis Scott Zimmerman, and Brianna Emily Zuch.

Donegal High School senior awards

Donegal High School Senior Academic and Athletic Award ceremony was held May 22.

The award recipients are:

Mount Joy Lions Club Valedictorian Award: Emma Myers.

Marietta Charitable Trust Salutatorian Award: Sierra Houck.

Mount Joy Lions Club Career & Technology Technical Valedictorian Award: Kylie Koenig.

Madelyn G. McDaniel Memorial Award: Syndey Snyder.

Donegal Education Association Scholarships Kensington Edmond, Emily Fasig, Caleb Kendig and Jered Mackison.

MaryAnn Keesey Memorial Scholarship: Zachary Karpel.

Donegal School District Medal Awards: Madison Arroyo, Marliegh Ballard, Sydney Brubaker, Kensington Edmond, Caden Evans, Lauren Fernald, Scott Garcia, Taylor Harrison, Sierra Houck, Zarchary Karpel, Caleb Kendig, Alice Lumia, Dylan Lenhart, Caleb Miller, Isabelle Morrison, Emma Myers, Makayla Ober, Noah Rohrer, Sydney Snyder, Benjamin Steeck, Casey Tippett and Brianna Zuck .

American Legion Auxiliary Unit 185 Mount Joy Americanism Award: Caleb Miller and Sydney Brubaker.

American Legion Walter S. Ebersole Post 185 Mount Joy Scholarship: Sarah Hamm and Jered Mackison.

Bobby F. Carroll Memorial Scholarship: Aiden Walsh.

Columbia Healthcare Foundation Scholarship: Emily Galeschewski.

Delta Mu Sigma Mathematics Awards: Zachary Karpel, Syndey Snyder, Dylan Lenhart, Caleb Kendig, Sophia Watson, Brianna Zuch, Sierra Houck, Scott Garcia, Kensington Edmond and Emma Myers.

Donegal Insurance Group Mathematics Award in memory of J. Edward Charles: Emma Myers.

It's Cool to be Kind Student Award: Noah Fitz, Lauren Fernald, Dylan Lenhart and Akilan Murugean.

Lancaster History.org Achievement in History Award: Sydney Snyder.

Senate of Pennsylvania Good Citizenship Award Sponsored by the Office of Senator Ryan Aument: Makayla Ober and Jose Aguilar-Corona.

Abby Rebecca Winters Memorial Scholarship: Zachary Karpel.

Donegal Performing Arts On-Stage Award: Erin Kready.

Donegal Performing Arts Backstage Award: Katelynn Richards.

Donegal Performing Arts Technical Award: Samantha Redinger.

Donegal Performing Arts Wardrobe Award: Sarah Hamm.

Donegal Foundation Healthcare Scholarship: Dylan Lenhart.

Donegal Foundation STEM Scholarship: Zachary Karpel, Sierra Houck, Caden Evans, Caleb Kendig, Karah Heidlauf and Aliyah Cannon.

Donegal Foundation Community Service Scholarship: Caleb Miller, Makayla Ober and Kensington Edmonds.

Donegal Foundation Trade Education Scholarship: Caleb Miller.

M. Susan Folly Anderson Scholarship: Jered Mackison.

Jay M. Kaylor Memorial Scholarship: Janelle Kingsboro.

Grey Scholarship: Syndey Snyder.

Donegal Music Association Scholarships: Callie Hoffer, Jered Mackison and Samantha Redinger.

Louis Armstrong Jazz Award: Lauren Fernald.

Director’s Award for Band: Aidyn Zell.

Patrick S. Gilmore Band Award: Lauren Fernald.

John Philip Sousa Award: Callie Hoffer.

U.S. Marine Corps Semper Fidelis Music Award: Callie Hoffer.

American Legion William Brenner Post 466 Scholarship: Ryley Carroll.

Ashara-Cashiphia Lodge #551 F & AM Scholarship Award: Allison Fry, Caleb Miller, Jered Mackison and Sarah Hamm.

East Donegal Twp. Board of Supervisors Scholarship: Makayla Ober and Caleb Kendig.

GlaxoSmithKline Marietta Vaccines Scholarship: Emma Myers.

Marietta Lions Club Walter Ickes Memorial School Citizenship Award: Faith Garber.

Mount Joy Chamber of Commerce Business Education Award: Noah Fitz.

Mount Joy Chamber of Commerce Joseph Schaeffer Memorial Scholarship: Zachary Karpel.

Mount Joy Rotary Club Student of the Year Scholarship: Emma Myers and Caleb Miller.

Norlanco-Rheems Kiwanis Key Club Scholarship: Eden Gosh.

Seth Andrew Nornhold Memorial Scholarship: Callie Hoffer.

Northwest EMS Scholarship: McKyla Bantum.

Dr. Thomas W. and Mrs. Mary Ellen O'Connor, Sr. Memorial Scholarship: Emma Myers and Marleigh Ballard.

Carol Smith Reed Memorial Mathematics Scholarship: Zachary Karpel.

Rivertownes PA USA Scholarship: Delton Brixius.

Marietta American Legion Auxiliary Unit 466

Nicole E. Styer Elem. Education Memorial Scholarship: Jered Mackison.

U.S. Marine Corps Awards Distinguished Athlete Award: Cara Biessecker and Eliezer Kabamba.

U.S. Marine Corps Scholastic Excellence Award: Sydney Snyder and Dylan Lenhart.

Veterans of Foreign Wars of Mount Joy Post 5752 Founders Award: Isabelle Morrison, Austin Bowers and Gabrielle Blake.

Veterans of Foreign Wars of Mount Joy Post 5752 Voice of Democracy Award: (1st) Claudia Taylor, (2nd) Grace Madara, and (3rd) Addisyn Brown.

Kemp Zangari Humanitarian Award: Jered Mackison.

A. Landis Brackbill Award: Landen Baughman and Emma Myers.

Al Brooks Excellence in Athletics Award: Noah Rohrer.

E. Jerry Brooks Academic Excellence Awards: Marleigh Ballard, Lauren Fernald,Sophia Floyd, Kara Heidlauf, Emma Myers, Sydney Snyder, Landen Baughman, Zachary Karpel, Caleb Kendig,Dylan Lenhart and Noah Rohrer.

Donegal Boys Soccer Booster Club Scholarship: Keaghan Cote, Josh Leidich and Andrew Myers.

Fackler-Hower Sportsmanship Awards: Lauren Fernald and Caleb Kendig.

Brenda Overlander Memorial Scholarship for Athletics: Sydney Sndyer and Kylie Wilkinson.

Donald S. Staley Memorial Award: Caden Evans.

Senior Athletic Plaques: Marleigh Ballard, Sophia Floyd, Kara Heidlauf, Emma Myers

Landen Baughman, Braden Bistline, Brandon Marcelo and Noah Rohrer.

Donegal Outstanding Female Athlete Award: Sophia Floyd.

Donegal Outstanding Male Athlete Award: Noah Rohrer.

Lancaster-Lebanon Quiz Bowl League All-Star Award: Delton Brixius, Sydney Snyder.

Lancaster County Young Artists Silver Award: Anna Brubaker, Olivia Harmes and Brianna Moyer.

Lancaster County Young Artists Honorable Mention: Madison Arroy, Anna Brubaker, Noah Fitz, Carol Malty, Aaron Miller, Isabelle Morrison, Sydney Snyder, Benjamin Steck and Cassidy Tomlinson.

Scholastic Art Awards Gold Key and Honorable Mention: Marie Gehman.

Lenfest Scholars Award Finalists: Maddison Arroyo, Scott Garcia and Noah Fitz.

Mount Joy Rotary Donegal HS Students of the Month: Madison Arroyo, Anna Brubaker, Sydney Brubaker, Ryley Carroll, Lauren Fernald, Noah Fitz, Kara Heidlauf, Sierra Houck, Zachary Karpel, Caleb Kendig, Dylan Lenhart, Jered Mackison, Caleb Miller, Akilan Murguesan, Emma Myers, Makayla Ober, Noah Rohrer and Sydney Snyder.