Conestoga Valley High School held its commencement June 4 at Calvary Church.

The graduates are: Juan Carlos Junior Acosta, Noah E. Admassu, Fozi Ibrahim Al Badawi, Evan James Alexander, Cameron Mitchell Aller, Jomayra Ivelisse Alvarez, Davide Amato, Nayelis Judith Anaya Colon, Kailey Lynn Anderson, Marta Isabella Arroyo, Norbelandis Arzuaga Bles, Jabari Arron Kobe Aspilaire, Jeffrey J. Ator, Teresa Nicole Aviles, Keyshla Baez, Sarah Catherine Baker, Jayden Richard Barber, Benjamin Rylee Bates, Miaya Lyn Bauza, Hanna Marie Bechtel, Malachi Jesse Beiler, Joseph Marco Benedict, Keyron Yariel Bernier Martinez, Remington James Bivins, Megan Elizabeth Bixler, Camille Reese Blackwell, Dylan Parker Blantz, Braxton Xavier Blessing, Natayhja Nibia Bond, Ryan Jahir Bonilla Justiniano, Annika Rose Bredeman, Kevin Andrew Brooks, Matthew Charles Buch, Lillian Ann Buckwalter, William Jaelen Burgess, Savannah Morgan Burkholder, Michael Kelly Burnett, Julicia Mercedez Cabral, Nazari Eve Candelaria, Emma Nicole Canfield, Ahmet Mert Canleblebici, Delaney Mikenna Castagna, Cate Elizabeth Chadwick, Jared Charles-Cirilo, Devin Chea, Dayanara Cisneros, Camden David Clapper, Lance Davion Conaway, Josiangelly Nicole Cosme Negron, Natalie Anne Crouse, Marissa Jo Crumlich, Malekhai Manuel Cruz, Gabriella Rene Cuesta, Emily Dang, Marianna Lilia Dariychuk, Mark David, Dechristopher Guisieppi Luis Diaz, Joshua Thomas Dieffenbach, Josiah Curtis Dillman, Keller Grant Dillman, Skylar Brianne Douglas, Trinity Sage Dundore Shovlin, Ana Isabel Eckert, Brayden Acobe Timothy Egerter, Ali M. Elgarhy, Connor Mitchell Esbenshade, Manousos Fasarakis, Mckenzie Lynn Feeser, Abdiel Josse Fernandez Colon, Nicole Morgan Fidler, Keaton John Fischer, Paul Martin Fischetto, Haileigh Brielle Flaud, Liligrace Celeste Foulk, Kylynn Rose Frankford, Gavin Austin Friday, Jayden Trey Fryberger, Jose Luis Fuentes, Dolores Jaqueline Garcia Mejia, Christopher Ryan Gauert, Saba Kusahun Gebrewahid, Marina Kristiana Wageeh Gerges, Colin Charles Gilger, Emmanuel Nguku Gitonga, Ian Carter Glick, Megan Olivia Glick, David Gonzalez, Oscar Andres Gonzalez, Cody Douglas Good, Charlotte Marie Grasa, Tyler Brianne Griffith, Aileesha Marie Guerra, Mahelet Wolde Yohanes Habtegiorgis, Sage Gabrielle Haldeman, Riley Nikol Hall, Elizabeth Grace Hammond, Ashtyn Storm Harris, Jayden Marie Hartlaub, Alexandria Jordan Mckenzie Hartranft, Tucker William Hastings, Taylor Ryan Hehnly, Ashtyn Mckenna Heisey, Ashton Michael Herr, Joshua Dylan Herr, John Jay Hershey, Marshall Brandt Hershey, Olivia Jade Hess, Philip Dean High, Mark Detterline Hilton, Bezawit Mathewos Hirgo, Dylan Michael Hock, Carolyn Grace Hollister, Jahziel Azariyah Holmes, Jordan Ashley Holmes, Natalie Lynn Hoover, Kassandra Grace Horning and Kyle Matthew Hutchinson.

Also, Luke Ryan Jankowski, Margaret Sara Janvrin, Brittney Rose Johns, Aiden Randall Johnson, Cree Daytona Johnson, Tia Bajae Johnson, Jared Daniel Jones, Joeffrey Jahvid Jules, Shea Danielle Justiniano, Mukhammed Akhmedovich Karayev, Adam Wael Kashaba, Lexie Noel Kauffman, Casey Lynn Kaufhold, Liam Sean Kenny, Riley Ann Kiel, Jared Thomas Kime, Ryland Miles King, Nathaniel Edward Kirchner, Skylar Jade Kleckner, Tyler James Klopp, Sviatoslav Mikhailovich Koval, Makayla Eden Kremer, Curtis Lee Kunjappu, Grace Melissa Lapp, Tianna Alexis Laurie, Chloe Rhys Leaman, Cylie Lynn Leidy, Emily Jade Lemke, Hunter Michael Lewis, Jarvis Li, Jenet Lo, Arianna Grace Long and Jonathan Alexander Lopez.

Also, Karen Gicella Lopez Lopez, Luisa Ana Maciel Sanchez, Amaya Kaitlyn Mackend, Emma Rose Macnamara, Davida Hope Maines, Solymar Maldonado Rosario, Cassandra Louise Malles, Abraham Marente, Josue Daniel Marente, Isabella Loretta Marsico, Christopher Burton Marston, Hannah Justina Martin, Karissa Ann Martin, Lowalla Idris B. Martin, Michael David Martin, Jaylynn Jade Martin Ramos, Sebastian Martinez Gomez, Tianna Mercedes Martz, Carter Stafford May, Finn David McFalls, Adriana Patricia McFarland, Kyle Matthew McGallicher, Rami Faiz Mehdi, John Arcadio Mendez, Rahwa Afewerki Mengisteab, Germani Khadijah Merchant, William Robert Mikus, Kyair Sayvon Milburn, Jeremiah Tate Miller, Jillian Kimberly Miller, Anthony Minnich, Kayla Renee Mongiovi, Kyle Matthew Moore, Milani Ilaya Morales, Lauren Ashley Murray, Nicholas Anthony Nabozny, Samuel Maingi Ndegwa, Christopher Thomas Needham, Jordan Thomas Neff, Benjamin Tighe Nevling, Danny Tran Ngo, Han Chanh Nguyen, Lan Xuan Ngoc Nguyen, Nolan Khoi Nguyen Nguyen, Van Hong Nguyen, Leslie Ann Nickel, Benjamin Riley Nolt, Owen Michael Nolt, Sarah Genovefa Nolt, Ella Obioma, Nicole Emma Ochoa, Grace Elizabeth Offidani, Destiny Love Oliver, Daniel Aiden O’Sullivan, Joel Omar Pagan Gracia, Yasir Mahmood Patel, Joshua Francis Pattison, Daniel Lucas Paulin, Amaris Enid Perez, Jaelynn Marie Perez, Angellica Perez Aguirre, Robert Jae Perry, Giovanni Charles Petruzzelli, Kenji Hmoov Zoo Pha, Jaiyell Cincere Plowden, Bailey Linette Post Raeburn, Ethan Michael Proch and Danielle Marie Przywara.

Also, Gabrielle Rose Rappa, Grady Allen Ray, Kaeden Edward Reed, Jacien Alejandro Reyes, Jayden Daniel Rice, Halie A. Rich, Cody Allen Richardson, Paige Noelle Riehl, Isabella Hannah Rios, Thomas Hunter Ripson, Angel Ismael Rivera, Nickolas Michael Rivera, Angel Gravriel Sebastian Rivera Garcia, Laela Simone Robinson, Leana Marie Rodriguez, Olivia Ann Rodriguez, Carlos Mariano Romero Sanchez, Naomi Paige Rooney, Maricelis Marie Rosa, Kiara Marlyn Rosario, Kevin Rosario Placencio, Brooke Lynn Roschel, Dylan Michael Rosso, Hailey Elizabeth Rowland, Trenton Thomas Ruble, Xiomara Ruesta, Xiomara Pattrin Ruiz, Colson George Rushlow, Emily Romae Russell, Jenna Christine Rychener, Megan Elizabeth Rychener, Amir Naser Saif, Reghan Leigh Sampson, Shamir Jadon Israel Sandoval, Ryan Thomas Schaller, Tyler Adam Scheetz, Jason Nathaniel Schlegelmilch, Matthew Joseph Scholly, Kassidy Lynne Sedler, Mason Sensenig, Mckenna Paige Sensenig, Anthony Serrano, Erik Alexander Severein, Dustin Micheal Shaffner, Owen Layne Shetter, Ivan John Shrom, Adam James Skelton, Zachary Christian Slezak, Andrew Kole Smith, Jasleen Marie Smith, Laken Rylee Smith, Treyvone Lamar Smoker, Luke Benjamin Snader, Belytha Marie Snyder, Brenden Lee Souders, Morgan Elizabeth Spencer, Emilia Irene Spina, Logan Mark Spurrier, Racer Kamiron Kadin Stacey, Ayden Riley Stasium, Allyson Jeannette Stauffer, Harrison Joseph Stein, Jayden Sarah Stokes, Jack Beck Stoltzfus, Jeremy Lane Stoltzfus, Zachary Nathan Stoudt, Cauyer Antonio Stricker, Julia Rose Strohm, Jeremy Michael Sutton, Jenna Hoak Sweitzer, Cameron Nahir Swinton, Jonathan Cromwell Talley, Matthew Allen Tenbrink, Samuel Joseph Thompson, Larissa Torreulla, Avery W. Tran, Paige Lauren Travis, Andrea Tu, Olivia Raine Tuno, Ella Marie Turoczi, Christiana Chigozirim Uzoije, Delainey Kiko Varela Keen, Veronica Davido Vazquez, Dante Ricardo Velasco, Michael Lorson Vergenes, Michael Salama Wahba, Jaden Matthew Walker, Mckenzie Amberly Walling, Caden Travis Wanger, Noel Marie Watson, Camille Grace Weaver, Sydney Frances Weaver, Logan Anthony Weder, Sophie Grace Welch, Amalie Lola Wendt, Kyle Andrew Wenger, Austin John Wertz, Austin Lee Wiker, Joel Dimaggio Wilkerson, Braden Marcus Williams, Olivia Payton Yoder, Titus Owen York, Kathryn Elizabeth Zane, Adam Vaughn Zook, Mackenzie Faith Zuschmidt and Cristian Colon Oyola.

Conestoga Valley High School held its senior award ceremony May 24.

The recipients are:

Rill Medal of Honor: Idette Groff (community member), Delaney Castagna and Christopher Needham.

CVEA Scholarship: Jayden Hartlaub, Jarvis Li and Halie Rich.