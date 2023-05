The Coalition of Homeschoolers Across Lancaster County held its 28th annual homeschool graduation ceremony on Friday, May 26, at Lancaster Evangelical Free Church, 1051 Landis Valley Road, Lititz.

The graduates are: Bethany Andrews, Daniel Artale, Ethan Birmingham, Logan Bughman, Naomi Grace Byers, Finley Clough, Bryan Cress, Adam Eaby, Sarah Fellenbaum, Asher Fogie, Kaylor Fogie, Erika Gerlach, Ben Greve, Joshua Griffitts, Tavia Harthcock, Peter Hasse, Marybeth L. Herr, Mya Higgins, Annie Hoffman, Alina Hofstetter, Ethan Horst, Brennan Hurst, Abigail Ingram, Abigail Jackson, Corrin James, Season Jarvis, Ada King, Serena Lanford, Joel Maclaren and Karis MacLean.

Also, Anica Maier, Chanel Martin, Annabell McLennan, Anthony Meo, Liana Minnich, Abbie Mohler, Torance Moore, Brooke Moser, Jaden Munro, Jonathan Osman, Lily Patota, Ty Renno, Grace Richey, Marcos Rodriguez, Nicholas Romanoff, Breanna Ross, Maxim Sauder, Mark Scheidel, Jacob Smoker, Sarah Snavely, Kaelie Stahl, Elijah Steiner, Wayne Trostle, Jonah Trubey, Faith VanHanxleden, Cyrus Walker, Chloe Weaver, Tanna Witmer and Abigail Zook.