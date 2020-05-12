385 Lancaster County businesses granted COVID-19 waivers, third-most in state [map]

Governor Tom Wolf on Friday released a list of businesses that had been granted waivers to operate during the state shutdown. The total number of waivers granted, as of Monday, was 6,123.
Lancaster County had the third highest number of waivers granted in the state; Allegheny County had 675 waivers, Montgomery 461, Lancaster 385, Bucks 348, Chester 267, York 257 and Philadelphia businesses were granted 237 waivers.
You can use the interactive map above to see how many waivers were granted in each county. Click here for the list of waivers from the governor's office.
List of businesses granted a waiver in Lancaster County:
- 9 TO 5 DELIVERY SERVICE
- A. K. PETERSHEIM BUILDERS, LLC
- A.S.A.P. STRATEGIES, INC. DBA ALLEGIANCE STAFFING OF LANCASTER
- ABEL & SON ROOFING
- ADVANCED VEIN & LASER CENTER LANCASTER, PLLC
- ADVANTAGE INTERIORS LLC
- ALERT ALL CORP
- AMERICANA GLOBAL INC
- AMES CONSTRUCTION, INC.
- AMES REESE INC
- ANDREW JACKSON EXCAVATING
- ANVIL INTERNATIONAL
- APEX ASSET MANAGEMENT, LLC
- APOGEE MANUFACTURING SOLUTIONS LLC
- ARBOR INDUSTRIES INC
- ARCOBALENO PASTA MACHINES, LLC
- ARCOBALENO, LLC
- ARMA CO
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC.
- ART MATTERS STUDIO
- ASTON BLACK
- ATLANTIC SPOUTING INC.
- B&B INTEGRATIONS.COM
- B&E ROOFING AND REMODELING LLC
- BAREVILLE RENOVATIONS
- BARKERS COATING SOLUTIONS, LLC
- BEARON MANUFACTURING, LLC
- BEARTOWN HYDRAULICS,INC
- BENCH DOGS
- BENJAMIN ROBERTS LTD
- BERK-TEK LLC
- BEYOND THE FORK IN THE ROAD
- BGC SEWN PRODUCTS
- BIG WASH LAUNDROMAT
- BIRD-IN-HAND FABRIC
- BIRD-IN-HAND FABRICS
- BOND CASTER AND WHEEL CORP
- BOSCH SECURITY SYSTEMS
- BRAVERMAN FINANCIAL ASSOCIATES
- BREAKAWAY SNACKS
- BRENTON BRUBAKER
- BRICKERVILLE ELECTRIC LLC
- BROOKSTONE INDUSTRIES
- BRUBACHER
- BRUBACHER EXCAVATION
- BRUBAKER DRYWALL, INC.
- BRUBAKER INC.
- BRW FLOOR SALES AND SERVICES
- BUCK COMPANY, LLC
- BUNDLE OF JOY GREETINGS LLC
- BUNTING CONSTRUCTION SERVICES INC.
- C AND F INC
- C&C INSULATION, INC.
- CAPITAL COATING INC.
- CARGILL
- CARRIAGE MACHINE SHOP
- CARVELL WELDING
- CDM SYSTEMS INC.
- CEDAR HOLLOW STONEWORKS / JOSEPH F. SIRK, III
- CENTRAL DISTRIBUTION CO. INC.
- CFF FIT
- CHARLES R. ECKERT SIGNS INC
- CHARTWELL STAFFING SERVICES, INC.
- CIMARRON CONSTRUCTION
- CLAYTON S MARTIN & SONS
- CODE ADMINISTRATORS, INC
- COLLAZO ROOFING SERVICES
- COLUMBIA ORGAN LEATHERS
- COMMERCE COATING
- COMMONWEALTH CODE INSPECTION SERVICE
- COMMONWEALTH FIRE PROTECTION COMPANY
- CORNERSTONE DRYWALL COMPANY
- COUNTRY ACRES CAMPGROUND
- COUNTRY VIEW FENCE
- CPO TECHNOLOGIES, LLC
- CRANE RENTALS, INC
- CREEKVIEW BUILDERS
- CROW & BERRY LAND MANAGEMENT
- CUSTOM DOOR DESIGN, LLC
- CUSTOMCUT MILLWORK, INC.
- D&S FLOORING LLC
- DARREL LEHMAN DUMP TRUCK SERVICES LLC
- DAVE'S LAWN GARDEN
- DAVID MILLER/ASSOCIATES INC.
- DAVID SALFRANK CUSTOM CONCRETE
- DENTECH INDUSTRIAL
- DERIVAN ELECTRICIAN
- DIAMOND ROAD RESAWING, LLC
- DMD HOME IMPROVEMENT
- DORMAKABA USA (REAMSTOWN, PA DIVISION)
- DOUG LAMB CONSTRUCTION, INC.
- DUSTIN NAGY EXCAVATING LLC
- DUTCH CLIPS
- E H BEILER INDUSTRIAL SERVICES
- EASTERN AIR BALANCE CORPORATION
- EASTERN LANCASTER, LLC
- ECOTECH HYDRO EXCAVATION INC
- E-IMPACT MARKETING LLC
- EISENHAUER CUSTOM CARPENTRY, INC.
- EK PAINTING SERVICES
- ELAM B. KING, JR. D/B/A JR KING EXCAVATING
- ELDEN E. WEAVER
- ELIZABETH PRESTON - SOLE PROPRIETOR
- ENERGY MAT ALLIANCE LLC
- EPIIC CONTRACTING LLC
- ESH ELECTRICAL ENTERPRISE LLC
- EWBN LLC
- FARM AND HOME CENTER OF LANCASTER COUNTY
- FESSENDEN HALL OF PA. INC.
- FIXMYCOMPUTER LLC.
- FLUID CONDITIONING
- FLURY FOUNDRY CO.
- FLURY FOUNDRY COMPANY
- FOREST RIDGE BUILDERS INC
- FOX CONSTRUCTION
- FOX ELECTRIC, LLC
- GALLAGHER & SONS CONSTRUCTION
- GAM PRECISION
- GARMAN PROPERTIES
- GENERGY LLC
- GGC AND GGC LLC
- GKM ELECTRIC
- GLICK FENCE
- GN MANAGEMENT, INC.
- GOOD ELECTRIC LLC
- GOOD'S MULCH
- GOODVILLE MUTUAL INSURANCE
- GOODVILLE NOTARY
- GRAUER'S PAINT
- GRAYBILL'S TOOL & DIE, INC
- GROFFDALE BARNS
- GROUNDBREAKERS EXCAVATING, LLC
- GROUNDWORK CONSTRUCTION, LLC
- GSM INDUSTRIAL
- GYPSUM AGRI-CYCLE
- H&S ELECTRONICS ? RADIOSHACK DEALER
- H.L. WIKER, INC
- H2,LLC
- HAGER PARKING
- HAMMEL INSTALLS, LLC
- HANDRAIL DESIGN INC
- HEALTHCARE MANAGEMENT
- HELM CONSTRUCTION COMPANY
- HENRY'S WELDING, INC.
- HERNLEY?S POLARIS
- HERR INDUSTRIAL INC
- HERSHEY EXCAVATING LLC
- HERSHEY SURVEYING INC
- HIGH ASSOCIATES LTD.
- HIGH ASSOCIATES, LTD
- HIGH'S QUALITY CUSTOM WOODWORKING
- HILTZ PROPANE SYSTEMS, INC
- HIRST SYSTEMS
- HOFFMAN COMPUTER ASSOC
- HOLTWOOD MACHINE
- HOPE?S VISION
- HORST EXTERIORS, LLC
- HORST OUTDOOR POWER EQUIPMENT LLC
- HOSTETTER INDUSTRIAL MACHINING
- HUTTIG BUILDING PRODUCTS
- I.K. STOLTZFUS SERVICE CORP.
- IBACH TREE SERVICE
- IBACHS ELECTRICAL SERVICES
- INDUSTRIAL ENERGY PRODUCTS, INC.
- INOEX, LLC
- INSIGHT CONTRACTORS LLC.
- INTRICATE EDM LLC
- IRONSTRONG METAL FABRIACTION DBA IRONFAMOUS
- J & A MANUFACTURING LLC
- J & J MATERIAL HANDLING SYSTEMS
- J & J SERVICE SOLUTIONS, LLC
- J & N STRUCTURES LLC
- J HUBLER LANDSCAPING INC
- J R METAL PRODUCTS LLC
- J&S MACHINING CORPORATION
- J. WALTER MILLER CO
- JACKSON'S WINDOW SHOPPE
- JAKCISS ORIENTAL RUGS INC. DBA BUNYAAD
- JAMES CRAFT & SON, INC.
- JAY R. REYNOLDS, INC.
- JJ'S CUSTOM BUILDERS LLC
- JOCELYN MARTIN
- JOHN CAPUTO LAWN CARE
- JOHN E FULLERTON, INC.
- KALAS
- KEENEN LANDSCAPING & CONTRACTING, LLC.
- KELLER WILLIAMS ELITE
- KEYSTONE CAP COMPANY
- KEYSTONE GUN-KRETE LLC
- KEYSTONE KOATING LLC
- KFG TRUCKING, LLC
- KING ASSOCIATES DBA KORD KING COMPANY
- KING CONSTRUCTION COMPANY, LLC
- KITCHEN ENCOUNTERS
- KORD KING
- KROESEN TOOL CO
- KROESEN TOOL CO. INC.
- LANCASTER COUNTY MARINE INC
- LANCASTER FINANCIAL GROUP, LLC
- LANCASTER SEWING COMPANY
- LANCO TACTICAL LLC
- LEACOCK PAVING LLC
- LEAKWAY DOOR COMPANY
- LEINBACH ELECTRIC
- LEZZER LUMBER
- LH BRUBAKER APPLIANCES INC.
- LH CONSTRUCTION
- LIFT-ALL CO
- LITTLE WASHINGTON FABRICATORS, INC.
- LUMSDEN CORPORATION
- LUSK AND ASSOCIATES SOTHEBY?S INTERNATIONAL REALTY
- LYDALL PERFORMANCE MATERIALS, INC
- M. H. EBY, INC
- MAKE717 INNOVATION CENTER
- MANHEIM SPECIALTY MACHINE, INC.
- MARIETTA NOTARY & MESSENGER SERVICE
- MARINE PLUS LLC
- MARTINS BIKE SHOP INC
- MAUGUS MANUFACTURING INC / DBA NATIONAL NOVELTY BRUSH CO
- MELLINGER MFG. CO.
- MICHAEL'S SHOE REPAIR
- MICHEL SIGN COMPANY
- MICHENER'S ENGRAVING, INC.
- MIKE RHINEER EXCAVATING LLC
- MILESTONE CONSTRUCTION, LLC
- MILLCREEK FENCE & DECKS
- MILLER PIPELINE LLC
- MIRACLE-EAR
- MODERN AESTHETIC SOLUTIONS
- MONSTER TREE SERVICE OF LANCASTER
- MOORE ENGINEERING COMPANY
- MORGAN RUN BUILDERS
- MORPHY FIREARMS LLC AND DAN MORPHY AUCTIONS LLC
- MORR RANGE LLC
- MOUNT JOY ROOFING
- MUMFORD BJORKMAN ASSOCIATES
- MVP SPORTS & GAMES CO
- MY FAMILY ELECTRIC
- N MOUNTAIN MASONRY INC
- NATIONAL NOVELTY BRUSH CO
- NEWPORT BLACKSMITH SHOP
- NIMBLE THIMBLE
- NOOKSIDE STABLES
- NORMANDEAU ASSOCIATES, INC.
- NORTHEAST AGRI SYSTEMS, INC.
- NR WEAVER MASONRY
- NYE MACHINE & DESIGN, INC.
- ORRSTOWN BANK
- PAR ELECTRCIAL CONTRACTORS
- PARADISE BUILDING COMPANY LLC
- PATTERN DESIGN UNLIMITED
- PAVLIK'S CARPET CLEANING
- PENCROFT, LLC
- PENDU MFG. INC.
- PENN WIRE PRODUCTS CORPORATION
- PENNCOAT INC
- PINE GROVE BUILDERS
- PRECISION COATING TECHNOLOGY & MFG., INC.
- PRECISION FIRE PROTECTION, INC.
- PRIMARY STAFFING SERVICES, INC.
- PRIVATE DRIVER
- PRO LOOK UNIFORM, LLC
- PROLOGISITIX
- PROPERTY LEAD INSPECTIONS LLC
- PURE SOUND HEARING AIDS
- QUATSE MACHINE
- R REMODEL
- R S WEAVER ELECTRIC
- RAY'S PAGER SALES - ADVANCED PAGING SOLUTIONS
- RAYTEC LLC
- R-DUBB CONSTRUCTION
- RED WING SHOE STORE
- REDBUD INVESTMENTS LLC
- REIST PRECISION MACHINE, INC.
- RENOVATIONS BY GARMAN LLC
- RICHTER PRECISION INC
- RIEHL QUALITY STORAGE BARNS LLC
- RITCHIE BUILDERS
- RON LEIK DESIGN
- ROSTOLSKY RECYCLING
- RUFUS BRUBAKER REFRIGERATION LLC
- RUSSELL SHARPENING SERVICE
- RUTTER ELECTRIC INC
- RUTT'S MACHINE INC.
- S.E.K CONSTRUCTION
- SA ALLOYS
- SANCTUARY FINANCIAL GROUP LLC
- SAUDER & COMPANY PAINTING
- SCENIC VIEW FABRIC
- SCENIC VIEW ROOFING LLC
- SCENIC VIEW ROOFING, LLC
- SCHENKE TOOL COMPANY
- SCOPOS HOSPITALITY GROUP
- SEAMWORKS
- SENSENIG SERVICES LLC
- SENSENIGS REPAIR & SALES
- SEQUINOX
- SERVPRO OF WESTERN LANCASTER
- SHADY LANE CURTAINS
- SHROCK FABRICATION LLC
- SIGN MEDIX, INC
- SIGNAL MACHINE COMPANY
- SIMMONTOWN DEMOLITION LLC
- SLAYMAKER ELECTRIC MOTOR & SUPPLY CO.
- SMOKER DOOR SALES
- SMUCKER COMPANY
- SMUCKER FENCING LLC
- SOLANCO LAWN CARE, LLC
- SPARTAN EMERGENCY RESPONSE
- SPARTAN MOTORS USA INC
- SPECIALIZED CONSTRUCTION, INC.
- STAUFFER CONCRETE LLC
- STEFFY'S PATTERN SHOP
- STEVE'S AFFORDABLE ELECTRIC AND PLUMBING
- STOLTZFUS BUILDERS
- STONER INDUSTRIAL SERVICES INC.
- STRASBURG PALLET CO
- SUPERIOR TRUSSES LLC
- SURGERY CENTER OF LANCASTER
- T&D EXCAVATING AND PAVING INC
- TAIT
- TEAMAG INC.
- TECH SUPPORT ONE LLC
- TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
- TEKRINS INC
- TEDDYBEAR SPORTSWEAR & PROMOTIONS LLC
- THE AKRON GROUP, LLC
- THE SCARLET RUNNER
- THE SHINGLELING BROTHERS INC
- THERAPEUTIC MASSAGE WORKS
- TIM BARNHART HOME IMPROVEMENTS
- TLS CARPENTRY INC
- TOM JONES LANDSCAPE AND LAWN CARE LLC
- TREASURES MARKET
- TRINITY DRILLING & BLASTING
- TRINITY DRILLING AND BLASTING
- TRIODE MEDIA GROUP LTD
- TRIPLE M CONSTRUCTION
- TWO TOYS INC DBA FASTSIGNS
- US TANK PAINTING, INC.
- VARNER SYSTEMS INC
- VELROSE/SHADOWLINE LINGERIE
- VINYL WINDOW WELLS LLC
- VORTEX ENVIRONMENTAL, INC.
- WALLER TAX AND FINANCIAL
- WALZ GROUP
- WARFEL CONSTRUCTION COMPANY
- WARREN REIFF EXCAVATING
- WARWICK MACHINE AND TOOL CO. INC.
- WATERFRONT FINANCIAL
- WEAVER INDUSTRIES, INC.
- WEAVER MEMORIALS, INC.
- WEAVER METAL FAB LLC
- WEAVER'S COMMUNICATION SERVICES
- WEIR SOLUTIONS LLC
- WILLIAM H. MORRISON EXCAVATING
- WILLIAM SPRECHER
- WINDY HILL FARM
- WM MACHINE, LLC
- WORKHORSE AUTOMATION INC.
- YOUR CHOICE HOLDINGS INC
- ZEISET EQUIPMENT LLC
- ZENO CREATIVE ENTERTAINMENT AND PRODUCTION SERVICE GROUP,
- ZEPHYR ALUMINUM LLC
- ZIMMERMANS SLATE ROOFING SPECIALISTS
- ZOOKBROS