College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2020 semester at York College of Pennsylvania. They are listed with their hometowns. Atglen — Samantha Vespe. Bainbridge — Jacey Kauffman. Bird-in-Hand — Justin Walton. Christiana — Myra Eckman, Kelsey Sheets. Columbia — Sherin Ashraf-Hanna, Jacob Ayala, Courtnie Betteley, Jordan Haberstroh, Kimberly Horst, Olivia Tucker. Conestoga — Jacob Herr. Denver — Veronica Burke, Sydney Fitzwater, Timothy Jefferson, Julia Milligan, Michael Wagaman. East Petersburg — Adrian Hain, Samuel Schiffman. Elizabethtown — Austin Denlinger, Noah Kready, Emily Louie, Evan Schneider, Kaitlyn Smith. Ephrata — Collin Brandt, Grant Deguzman, Tsveta Doncheva, Makenzie Feyerherm, Joshua Harple, Julea Truskey. Gap — Brenna Perring. Honey Brook — Tate Miller. Lancaster — Alexis Alleman, Herbert Bryner, Emma Rose Cawood, Carol Donahue, Samantha Garcia, Victoria Good, Jenna Groff, Sarah Hill, Casey Long, Desiree Marquez, Madelina Marquez, Janna Oyola, Emma Quigley, Jacob Rutland, Kami Schober, Stephen Strausser, Melissa Upton. Leola — Megan Stoltzfus. Lititz — Peter Carrigan, Adam Deckard, Sarah Deckard, Erin Hirtzel, Disha Kapur, Pooja Kapur, Alexa Landis, Salem Longer, Brendan Martin, Tyler McWilliams, Grant Nelson, Mitchell Weaver. Manheim — Saige Wolgemuth. Marietta — Emily Overmeyer, Sydney Skirboll. Millersville — Megan Shultz. Morgantown — Emily Netterville. Mount Joy — Ryan Rupp. Mountville — Kaitlin Sites. New Holland — Alayna Henry. New Providence — Georgia Ewing. Nottingham — Montana Lockhart. Oxford — Quinn Burton, Jordyn Reith, Anastasia Rzucidlo, Elena Stoleriu. Reinholds — Mackenzie Gilroy.

