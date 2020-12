College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring semester at Thaddeus Stevens College of Technology. They are listed with their hometowns.

Atglen — Gavin Camerote.

Bird-in-Hand — Dylan Ulishney, Jasmine Yachasz.

Brownstown — Justin Boyer.

Christiana — Kenneth Miller, Josiah Smith.

Columbia — Nicholas Jordan, Kevin Lueke, Thomas Mondeaux.

Conestoga — Seretta Kelly.

Denver — Ivan Belousov, Ethan Kane, Stuart Kopenhaver, Karina Teleguz, Carson Wanner.

Drumore — James Gleason.

East Earl — Shane Esbenshade, Cody Martin, Jonathan Witman.

East Petersburg — Ryan Boulanger, Nelson DeJesus, Zachary Lehman, Mannie Rivera, Justin Steager.

Elverson — Aaron Crum.

Elizabethtown — Nathan Bucks, Jacob Clouser, Jared Forney, Curt Goodman, Jackson Hornbrook, Jared Houze, Samuel Mauray, Charles Miller, Collin Peachey, Dane Peachey, Samuel Prestidge, Regan Thomason, Jordan Wolf.

Ephrata — Filip Borisov, Tyler Lountzis, Ethan Midgley, Enzo Stofela, Kaitlyn Zuziak.

Gap — Luke McGinnis, Kyle Mowday, Connor Walsh.

Gordonville — Jackson Eby.

Holtwood — Thomas Forrest, Coty Pike.

Honey Brook — Travis Zwiebel.

Kirkwood — Alex Bressler, Zachary Wiker.

Lancaster — Brittney Aguasvivas, Calista Alicea, Alaa Ayyash, Scott Bachman, Benjamin Barnhart, Isaac Berkey, Colin Boltz, Xavier Camacho, Claire Carter, Tyler Coder, Ian Cooper, Dylan Crook, Luke De Bruin, Sophia Deibert, Benjamin Dennis, John Deslippe, Alessander Duarte, Kevin Eagleson, Steven Eckles, Cody Edmunds, Benjamin Esch, Mireya Fland, Dalton Fleisher, Jared Goldy, Brian Gomez, Andrew Goshaw, Justin Gracia, Jordae Grove, Catherine Gruber, Christian Hackman, Michael Harrison, Kevin Hen, Jack Hershey, Serenity Hershey, Sheldon Hertzler, Cole Hiles, Wesley Hiller, Janna Hilliard, John Hoffman, Reagan Hollenbaugh, Everett Honert, James Hook, Jonah Horst, Brendan Horst, Jordan Jaquez, Alex Kuhn, Sean Lafferty, Elvis Laguerre, Kyle Lapp, Michael Mancini, Joseph Mangini, Mitchell Martin, Alvaro Martinez Diaz, Carolina Marquez, Davis Mattox, Stephen McDevitt, Jordan McLain, Nicholas Mease, Reichard Romeero Melendez, Gaige Miller, Joshua Montanez, Emily Morales, Katherine Mundale, Micah Munn, Adrian Nieves, Colton Noel, Jennifer Nogueras, Luke Olshefsky, Alexander Ortiz, Jonathan Osuna, Joseph Pacheco, Tyler Peters, Emmanuel Pierre, Bryan Plaza, Edmead Julio Pochet, Cory Quigley, Joseph Regitz, Jackson Richards, Frank Rizzo, Ivan Rodriguez, Katira Rodriguez, Erik Rosa-Martinez, Connor Rothwell, Joseph Salaki, Allan Sanchez Rios, Cameron Sauder, Traeden Schatz, Tanner Schwilk, Leif Scott, Kyle Shahan, Joan Shakoor, Vanessa Shonk, Gary Slesinski, Timothy Story, Eugene Sweigart, Bryce Templin, Edwin Torres, Nathanael Tran, Brailyn Vasquez, Dean Viray, Jordan Wagaman, Andrew Wagner, Dennis Wanga, Amaya Warren, Tyler Weiss, Rebecca Williams, Nathan Wilson, Ohwop Wilson, Dean Yancoskie, Garret Yoder, Tyler Zook.

Landisville — Brandon Husted, Glenn Miller, Matthew Schnupp.

Leola — Andrew Dariychuk, David Dariychuk, Robert Diem, Nicholas Higgins, Raelynn Hockenbrocht, Christopher Neuman, Dietmar Solbrig, James Starer.

Lincoln University — Ryan Arrell, Daniel Kovatch, Darcy Lea, David Smiley.

Lititz — Ethan Balmer, Zachary Beale, Jaden Bollinger, Martin Bunting, Michelle Daugherty, Miranda Dorosz, Stephen Fahringer, Foster Fellenbaum, Marcus Forney, Madeline Gehman, Victoria Gelatt, Madison Ginder, Juliette Hollingsworth, Corbin Kilgore, Brett Martin, Alexander Matteson, Malik Millner, Spencer Nauman, Lucas Nauman, Amy Sears, Alisa Sholly, Ethan Snavely, Andrew Stevenson, Baird Thompson, Josiah Zimmerman.

Manheim — Titus Brandt, Hoang Bui, Riley Fahnestock, Nickolas Futty, Denton Geib, Jarod Hauser, Mitchell Himelright, Isabella Pagano, Colin Townrow, Peter Vu.

Marietta — Jesse Bensinger, Clayton Dorsey, Matthew Kruschinsky, Dylan Martin, Justin Popp.

Middletown — Yeich Noah.

Millersville — Mark Remick.

Mohnton — Tyler Davis, Parker Reinoehl.

Mount Joy — Nicholas Card, Chase Caterbone, Andrew Harris, Allen Hebbe, Rebekah Mang, Jesse Thomas, Damien Young.

Mountville — Trevon Feliciano, Zachary Jones, Kenneth Katelan, Anthony Tentromono.

Narvon — George DeTore, Tyler Hillard, Zane Waite, Toby Zook.

New Holland — Drew Colby, Joshua Morris, Skylar Stoltzfus.

New Providence — Alex Bond, Carson Kilgore, Matthew Kreider, Lyric Welk.

Nottingham — Cole Lewis, Easton Hendrickson, Dylon Sturgill, Reyse Taylor.

Oxford — Alycia Torello, Ethan Wooding.

Paradise — Evan Johns.

Parkesburg — Bryce Hanaway.

Peach Bottom — Eric Moyer.

Quarryville — Joseph Gote, Marcus Hart, Joshua Herr, Alexander Hindman, Jason Lane, Dallas Sheldon, Cameron Workman, Alexander Wright, Joshua Zimmerman.

Reinholds — Ty Combs, Mason Getz, Nichole Reid, Ian Schlotterer.

Robesonia — Austin Sonon.

Ronks — Evan Landis, Owen Miller.

Smoketown — Daniel Monville, Joseph Weder.

Stevens — Kaleigh Betz, Alyssa Fasnacht, Landon Graybill, Lucas Hurst, Evan Trowbridge.

Strasburg — Andrea Adams, Chase Broderick, Dylan DiCandilo, Aidan Geiger, Scott Johnson, Nicholas Krantz, Nevin Millar, Hannah Swarr.

Terre Hill — Caleb Good.

Willow Street — David Bailey, Chad Buffenmyer, Aaron Wright, Joseph Zimmerman.

Wrightsville — Jason Lusk, Benjamin McWilliams, Zachary Race, Jeff Stipe.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.

