College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at Thaddeus Stevens College of Technology. They are listed with their hometowns.

Akron — Nelson Anderton, Lee Enck.

Bainbridge — Joseph Sauder.

Bird-in-Hand — Derek Ulishney, Jasmine Yachasz.

Christiana — Josiah Smith.

Cochranville — Timothy Mullen.

Columbia — Kevin Lueke, Elizabeth Miles, Myah Mojica, Thomas Mondeaux, Nathan Resch, Ian Young.

Conestoga — Daniel Adams, Joshua Hicks.

Denver — Ivan Belousov, Luke Gehlert, Stuart Kopenhaver, Trevor Lambert, Adam Lesniara, Sydney Vreeland.

Drumore — Caleb Shorts.

East Earl — Shane Esbenshade, Cody Martin.

East Peterburg — Justin Steager, Ryan Boulanger.

Elizabethtown — Jacob Clouser, Jared Forney, Curt Goodman, Samuel Mauray, Alexander Miller, Collin Peachey, Dane Peachey, Michael Polizzi.

Ephrata — Chad Alshouse, Filip Borisov, Jordan Buch, Tyler Lountzis, Daniel Mantsevich, Jared Martin, Kaitlyn Zuziak.

Gap — Luke McGinnis, Kyle Mowday.

Gordonville — Ryan Smith.

Holtwood — Norman Brooks, Thomas Forrest, Dylan Mclimans, Coty Pike.

Honey Brook — Austin Esh, Griffin Goetz, Travis Zwiebel.

Lancaster — Jibril Abuadra, Diannia Armolt, Remi Asso-Gonzalez, Briana Ayala, Scott Bachman, Derek Brill, Oliver Butz, Ian Cooper, Dylan Crook, Cesar DeJesus, Xandielix Delacruz-Dejesus, Benjamin Dennis, Zennenia Djadjou, Jonathon Donough, Jaden Douangsouri, James Duong, Steven Eckles, Cody Edmunds, Brayden Emmerling, Mitchell Foley, Madison Fuller, Andrew Goshaw, Mustafa Hameed, Kaung Hann, Michael Harrison, David Herr, John Hoffman, Reagan Hollenbaugh, Brendan Horst, Aliza Howe, Trinh Huynh, Jordan Jaquez, Seretta Kelly, Carson Kennedy, Jordan Kibler, Cullen Koser, Adam Lueders, Michael Mancini, Joseph Mangini, Ashlinbabie Marti, Mitchell Martin, Alvaro Martinez Diaz, Davis Mattox, Stephen McDevitt, Alebachew Melaku, Joshua Mendoza, Luke Miller, Ashly Monclus Mejia, Logan Monroe, Katherine Mundale, James Myers, Miguel Nieves, Colton Noel, Qui Pham, Emmanuel Pierre, Bryan Plaza, Esther Prestidge, Safiya Purcell, Alexa Quick, Jackson Richards, Frank Rizzo, Kyler Rodriguez, Eshton Sauder, Traeden Schatz, Elizabeth Schell, Emory Smith, Nikolaus Stauffer, Timothy Story, Kevin Tuszl, Timothy Verkouw, Sean Wenger, Nathan Wilson, Daniel Yates, Garret Yoder, Matthew Zeamer, Tyler Zook.

Landisville — Brandon Husted, Glenn Miller, Matthew Schnupp, Eric Shannon.

Leola — Ryan Allen, Andrew Dariychuk, David Dariychuk, Matthew Hoy, Azaria Rivera, Renford Sterling, Emily Zimmerman.

Lincoln University — Antonio Barretta, Liam Cook, Gabriel Curran, David Smiley, Jeremy Weaver.

Lititz — Zachary Beale, Jeffrey Bragg, Alexis Buch, Martin Bunting, Michelle Daugherty, Andrew Davidson, Miranda Dorosz, Foster Fellenbaum, Madeline Gehman, Madison Ginder, Samuel Hash, Spencer Heffley, Juliette Hollingsworth, Brett Martin, James Martin, Wesley Martin, Andrew Matt, Colin Miller, Nicholas Miller, Quintin Rohrer, Amy Sears, Anthony Shaffer, Ethan Snavely.

Manheim — Jason Bosch, Titus Brandt, Hoang Bui, Riley Fahnestock, Nickolas Futty, Seth Haldeman, Mitchell Himelright, Reese Martin, Sarah Paetz, Mikayla Regan, Deisten Rittle, Peter Vu, Hunter Winters.

Marietta — Christopher Dacenzo, Tristan Flory, Ian Marcelo, Dylan Martin, Justin Popp.

Middletown — Dylan Bakaric, Hayden Crick, Noah Yeich.

Millersville — Evan Hostetter, Ripley Lefever, Cameron Strosser, Benjamin Witmer.

Mount Joy — Aaron Bailey, Nicholas Card, Iain Cox, Adam Dagostino, Andrew Harris, Allen Hebbe, Zachary Leid, Benjamin McCane, Thomas Rothermel, Steven Spackman, Josiah Ware.

Mountville — Yosef Girisa, Conner Harbaugh, Colleen Ross.

New Holland — Aracely Santiago, Skylar Stoltzfus, Dylan Wagner.

New Providence — Alex Bond, Joel Brenchley.

Newmanstown — Matthew Bentz.

Nottingham — Liam Donahue, Willem Greer, Cole Lewis, Reyse Taylor.

Oxford — William Dempsey, Alycia Torello.

Paradise — Jackson Hazell.

Parkesburg — Bryce Hanaway, Michael Rudisill.

Peach Bottom — Daniel Althoff, Andrew Lau, Eric Moyer.

Quarryville — Alyson Eldridge, Joshua Herr, Jason Lane, Harry Mulrooney, Joshua Sample.

Reinholds — Dylan Becker, Michael Butz, Mason Getz, Karina Teleguz.

Robesonia — Austin Sonon.

Salunga — James Renick.

Smoketown — Joseph Weder.

Stevens — Kaleigh Betz, Landon Graybill.

Strasburg — Andrea Adams, Chase Broderick, Aidan Geiger, Grace Hess, Scott Johnson, Ethan Sauder, Gwenn Spotts.

Washington Boro — Jared Musser.

Willow Street — Jared Harvey, Mark Hudson, Tyler Schwebel, Joseph Zimmerman.

Wrightsville — Shane Carberry, Braden Flinchbaugh, Edward McKinney, Zachary Race.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.