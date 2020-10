College news

Dean’s list

Lancaster County students were among those named to the honors lists for the spring 202 semester at Pennsylvania College of Health Sciences.

Named to the president’s list are the following students: Marie Albertoli, Claudia Reid Baluskie, Crystal Marie Barr, Charity Bechtol, Ronna Rae Beiler, Kassidy Noel Breneman, Seth Brommer, Bailey Nicole Brubaker, James Burkhalter, Ellie Marie Clauss, Louella P. Cook, Alex D. Dennis, Serena Nicole Derosa, Julia Derus, Jessica L. Dieffenbach, Emily J. Dingel, Ajla Dzino, Lorelei Ruth Gile Ferre, Kevin Fritz, Jessica Higgins Galante, Jill A. Garber, Hayley E. George, Hayley E. George, Robyn Gill, Gretchen Noel Good, Donna L. Good, Jordan Nichole Graybill, Abigail Marie Groff, Tiffany Ann Heim, Leah Michelle Heisey, Megan Helsel, Pasher Her, Mikayla Horst, Cate M. Huxtable, April Dawn Iverson, Alexis Jennifer Jackson, Samantha Marie Johnson, Andrea I. Jones, Madeline Christine Jones, Morgan Paige Kauffman, Justina Ann Keller, Kianna King, Ann M. Kuhn, Micah David Lantz, Kaylina Anne Law, Rachel Tsui-Ling Liew, Morgan Taylor Mahute, Calvin Martin, Ashley Lynne McClune, Olivia McCurnin, Allyson McDaniel, Kayla McEvoy, Jennifer Murphy, Elijah Myers, Jennifer M. Patterson, Sarah E. Pick, Jonathan David Porter, Samantha Morgan Procter, Lauren R. Rabenstine, Michael Raush, Kristi Rineer, Alexis Hyland Rogers, Alexis Hyland Rogers, Gabriella Rose Rogozin, Brianna Nichole Rosario, Mark Andrew Sadler, Cherith Ann Shaffer, Ashley Shepherd, Jennifer Lin Simmons, Andrew Paul Simonelli, Ashley Paige Spangler, Sharon D. Stoltzfoos, Jessica Marie Swisher, Jordan Taylor Trout, Ashley I. Turzai, Nichole Wagner, Lindsey Walborn, Paige E. Warner, Amanda Weibel, Amanda Weibel, Jenna Marie Weinman, Michael Wenger, Aubrey D. Wenger, Abbie Paige Wiegand, Kaela Marie Witmer, Cassandra Ranae Zeiger.

Named to the dean’s list are the following students: Elsie Esinam Adaletey, Bridget Kristen Allen, Fatimah Hussain Alsultan, Ashley N. Anders, Bailee M. Armold, Kelly Anne Arnold, Alexa Leigh Axmacher, Hannah Chun Baldauf, Bethany Balmer, Hannah Marie Bare, Howard Barker, Abigail Lianna Beatty, Arianna Beck, Tara Louise Benner, Melody Darlynn Benner, Kristy Blasick, Whitney Blouch, Katelyn Rebecca Bollinger, Mark Bowermaster, Janelle Emily Bradford, Allison Brenneman, Maggie Breslin, Victoria A. Brown, Kelli Bryant, Sara Buck, Taylor Kathleen Burk, Rachel Elaine Burkhart, Sean D. Byrne, Julissa Carvajal, Ykatherina Alyeska Lucin, Catalan, Joel German Chachapoya, Sarah Chehab, Ashley KangHee Cho, Jonathan Choi, Madhap Chuwan, Radhika Chuwan, Haleigh Clise, Laura Rose Cochran, Alex D. Colon, Morgan Taylor Combs, Felicia Conway, Justin R. Cook, Tina Renee Copenhaver, Olivia Noelle Crowell, Zavier Cuevas, Nicole Marie Damino, David Danilyuk, Maggie Danneker, Alyssa Michele Davis, Ryleigh Marie Del Biondo, Danica Louis Destine, Marissa Diaz, Katherine Faye DiCiano, Jennifer M. Diller, Florence Dini, Markiah Ajanae Dixon, Tamra Sherene Douglas, Angela Kay Edwards, Tara K. Ember, Nicholas Peter Ercoli, Samantha L. Ernst, McKenna Catherine Eshelman, Meghan Faria, Jolene N. Fetterolf, Kaitlyn Marie Fisher, Samantha Dae Flick, Kaitlyn Forrester, Abigail Elizabeth Fosnot, Sarai Frick, Brianna Fritsch, Lorraine Garcia, Dontrenece Antrenette Gause, Olivia Gilda Gbur, Ribka Gebreselassie, Megan George, Lisa Micaela German, J'aime Giaccone, Nikita Spencer Glass, Nicholas Globig, Melanie Shalom Gonzalez, Glorymer Gonzalez, Juan Gonzalez Salazar, Kimberly Good, Olivia V. Good, Emma Nicole Grande, Denise L. Gregory, Marissa Ann Grimasuckas, Kristalyn Groff, Cathryn Grace Grove, Janelle Grow, Isaiah Gual, Kelsie Lynn Haberstroh, Kara Jane Hahnlen, Robert Hamilton, Dustin Harris, Ashley Hauck, Kyle Anthony Hehnly, Samantha Leigh Heindel, Alexa Hellein, Renee Heller, Erin Antoinette Henry, Andrew C. Hershey, Alex Michael Hess, Megan M. Hoffman, Madison A. Hollinger, Alison Hollis, Rebekah Allen Holmes, Christy Hood, Andrea Lynn Hostetter, Christa Lauren Hotchkiss, Lauren Nicole Hottenstein, Corie Hynicker, Hildah Kamau, Alexis Ruth Kanuha, Victoria Rose Keefer, Amanda Marie Kenning, Amie Lynn Kile, Renee Kirchner, Rachel Loraine Knighton, Diana Tanya Korablin, Leah E. Kossove, Makenzie Nicole Kramer, Makenzie Nicole Kramer, Kiersten Elizabeth Kready, Elisabeth Brianne Kreider, Keith Allen Krider, Brianna Leann Kroplesky, Lindsey Alexis Lane, Madison E. Leakway, Allison Legenstein, Markie Leidy, Irimar Leon-Rivera, Desiree Leonard, Katherine Liegeot, Joseph Charles Lippart, Alyssa C. Luis, Zachary Lukehart, Ian M. Lynam, Marilyn Lynas, Jennifer Marcello, Kristina Michelle Martin, Mary Ann Martin, Adin Dougray Martin, Shannon Joy Maulfair, Taylor Maxwell, Travis May, Vanessa McCachren, Caitlin Julia McGlinchey, Sirenda L. McNece, Jennifer Rachael Meck, Rachel Elizabeth Mellinger, Hope N. Metzger, Nguyen Thi Thao Metzler, Amanda Miller, Melissa R. Miller, Morgan Miller, Ashlea J. Minnich, Amber Lynn Mitchell, Patrick Morrison, Elizabeth Mowrer, Debra Dawn Moyer, Sydney Moyer, Autumn R. Mullins, Eleanor J. Mulvenna, Brad Murphy, Tristin Lynn Musser, Carley Jane Nash, Katie M. Ness, Jessica R. Nolt, Karlie Ellen Nolt, Omobolanle Odusoga, Jennifer Lynn Opinaldo, Rachel Osman, Madison Palmer, Mary Elizabeth Patterson, Debora Rebeca Perez, Rachel N. Pergolese, Ashley Peters, Ashlyn Phillips, Angela M. Poli, Magdalena Mae Pontz, Carol D. Potteiger, Brei Powers, Audriana Quezada, Jonatan Quintino Juarez, Brooke Rathman, Lauren Nicole Raupp, Brenda Giovanna Regalado, Shannon L. Reiff, Jasmynne Hart Rennix, Kiara Marie Reyes Melendez, Gozal M. Rezhalova, Nicole M. Rice, Erica Richardson, Marla R. Riehl, Katherine J. Ritzman, Victor E. Rodriguez, Kalyna B. Rodriguez, Nitza L. Rodriguez, Jocelyn Rodriguez-Bello, Kayla Mariah Rohrbach, Abrielle Rohrer, Lydia Rohrer, Maria I. Rosas, Brent Ryan Rothermel, Pamela Ryan, Lauren Elizabeth Sabol, Kelsey Michelle Sanchez, Eulalia Sanchez-Lutchkus, Megan Lynn Sangrey, Marisa Kay Sauder, Oksana Marie Schademan, Lisa Rae Schaefer, Kerri B. Schlicher, Taylor Renae Seeley, Laura Marie Sensenig, Hannah Alexis Shue, Jana Siegrist, Christine Siko, Frankellys Silva-Pochet, Sophia Anna Sinyagin, Jena Skoda, Kailey A. Smith, Claudia Nichole Smith, Kelly J. Stankovic, Alison Elizabeth Stauffer, Jessica Renee Stern, Melissa K. Stevenson, Darren Edward Stoltzfus, Heidi Stoltzfus, Ada Stoltzfus, Simon Avery Stull, Adison Nicole Swisher, Autumn Victoria Swope, Crystal Tallierchio, Brooke Thomas, Andrew Trey Thomas, Timothy Tlumach, Jazlyn Marie Torres, Madeleine Ruth Trompeter, Catie Ann Troutman, Mary Q. Turner, Haley Paige Usner, Jacob Andrew Vizzi, Julia Elizabeth Wade, Morgan Elizabeth Wagner, Kelsie Walborn, Lauryn Walton, Marissa Carol Warfel, Catherine R. Weaver, Alyssa Jane Weaver, Preston Ray Weaver, Ezra Keith Wenger, Lauren West, Gretta Williams, Kirsten Lee Williams, Savannah Williams, Amanda Nichole Wilson, Maggie Xiong, Ashley N. Yurista, Elsie Alina Zaborskiy, Gabrielle Lynn Zangari, Joshua Paul Zimmerman, Zachary Ryan Zook.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.