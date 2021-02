College news

Dean’s list

Area students were among those named to the honors lists for the fall 2020 semester at Pennsylvania College of Health Sciences. They are listed in alphabetical order, as only the county of residence was provided.

Named to the president’s list with a 3.95 GPA or higher are Marie Albertoli, Jessica Marie Baer, Claudia Reid Baluskie, Bailey Nicole Brubaker, Moriah Carroll, Terri L. Clair, Ellie Marie Clauss, Felicia Conway, Alex D. Dennis, Amanda Faye Detwiler, Katherine Faye DiCiano, Jessica L. Dieffenbach, Ajla Dzino, Lorelei Ruth Gile Ferre, Lauren A. Fox, Robyn Gill, Hannah Elisabeth Good, Abigail Marie Groff, Cathryn Grace Grove, Samantha Leigh Heindel, Danielle Heisey, Megan Helsel, Allison Marie High, Lillian Grace Hoke, Mikayla Horst, Breanna N. Ingram, April Dawn Iverson, Samantha Marie Johnson, Kylie Kautz, Chandler Grace Kurtz, Elisha Marie Latkovich, Mary Elise Lehman, Rachel Tsui-Ling Liew, Kayla McEvoy, Victoria L. Mendez, Nishmarie Mercado, Nickea Chanelle Metzler, Eleanor J. Mulvenna, Kimberly Parsons, Marissa Peticca, Sarah E. Pick, Sarah Popdan, Brei Powers, Ashley Darlene Quillin, Alyssa Christine Raftovich, Jocelyn Rodriguez-Bello, Brianna Nichole Rosario, Andrew Ross, Pamela Ryan, Mark Andrew Sadler, Eulalia Sanchez-Lutchkus, Oksana Marie Schademan, Emma Nicole Sheets, Jessica Brooke Shipkowski, Banita Subedi Poudel, Adison Nicole Swisher, Jessica Marie Swisher, Brianna Thomas, Mary Q. Turner, Rachael N. Vazquez-Colon, Kaknika Viset, Morgan Elizabeth Wagner, Nichole Wagner, Preston Ray Weaver, Tiffany Weinsheimer, Maria Buckwalter Wright.

Named to the dean’s list with at least a 3.5 GPA are Bridget Kristen Allen, Vanessa Dampare Ampaw, Heather Anderson, Diana Luz Arce, Eunice Armer, Bailee M. Armold, Kelly Anne Arnold, Nancy Bachelder, Megan Badovinac, Howard Barker, Marissa Carol Baylor, Abigail Lianna Beatty, Charity Bechtol, Olivia A. Beiler, Julia Marie Bidlespacher, Alison Marie Binderup, Kristy Blasick, Marychelly-Ann Hinon Blose, Whitney Blouch, Zachary Bogner, Julie Kay Bolton, Lauren Elizabeth Breneman, Tara R. Brenner, Stephanie Rose Bujno, Taylor Kathleen Burk, Coby Q. Bushong, Sean D. Byrne, Kama Lee Caldwell, Tairah Casher, Nancy Chahilu, Amber Louise Chozas, Kelly Chuquimia, Brittany Clark, Brittany Clark, Lexi Rae Clark, Laura Rose Cochran, Realina Marie Colon, Bailey James Coon, Tina Renee Copenhaver, Nicole Marie Damino, Maggie Danneker, Serena Nicole Derosa, Danica Louis Destine, Jordan Devlin, Florence Dini, Tamra Sherene Douglas, Angela Kay Edwards, Michelle Joy Engle, Nicholas Peter Ercoli, Kaitlyn Marie Fisher, Katrina Fortuna, Amber Lee Fox, Alexis J. Franklin, Sarai Frick, Kevin Fritz, Maryjane Funk, Lorraine Garcia, Ashley L. Garner, Kimberly Gates, Olivia Gilda Gbur, Ribka Gebreselassie, Elysia L. Geib, Megan George, Sara-Jane L. Getz, Tewfik Ghazli, J'aime Giaccone, Doretta M. Giersch, Natali Giourtis, Nicholas Globig, Donna L. Good, Katelyn Rebecca Good, Emma Nicole Grande, Jordan Nichole Graybill, Kirsten Anne Green, Toby Griggs, Carly Elizabeth Groff, Kristalyn Groff, Janelle Grow, Kara Jane Hahnlen, Caroline Fayez Hanna, Dustin Harris, Rachel Genevieve Hash, Ashley Hauck, Leah Michelle Heisey, Erin Antoinette Henry, Kaylani A. Hernandez, Kelsea Marie Hershey, Alexander Michael Hess, Madison Higgins, Madison A. Hollinger, Alison Hollis, Jennifer Ann Huffman, Cate M. Huxtable, Alexis Jennifer Jackson, Ashleigh Nycole Jarema, Renee Lauren Johnson, Alayna Kauffman, Gwen Kauffman, Erin Victoria Kelly, Leah E. Knepper, Rachel Loraine Knighton, Kiersten Elizabeth Kready, Elisabeth Brianne Kreider, Keith Allen Krider, Brianna Leann Kroplesky, Michelle Lynn Laverty, Kaylina Anne Law, Victoria Lawson, Sheila Laymon, Madison E. Leakway, Johanna Marie Lefever, Sumer M. Lefever, Kay Marie Liebl, Joseph Charles Lippart, Milimirka Lojpur, Ian M. Lynam, Marilyn Lynas, Jessica Lynch, Michael Andres Maradiaga, Idriss Adoum Mariam, Kristina Michelle Martin, Logan Duane Martin, Mary Ann Martin, Esther Martinez, Travis May, Ashley Lynne McClune, Caitlin Julia McGlinchey, Morgan McLucas, Rachel Elizabeth Mellinger, Nguyen Thi Thao Metzler, Tenaya Laurenne Metzler, Amanda Miller, Morgan Miller, Baraka K. Milonde, Sarah Moore, Madeline Theresa Moyer, Brad Murphy, Caleb Dean Musser, Jaden Myers, Nicole E.. Myers, Carley Jane Nash, Katie Neiss, Shelby Nguyen, Morgan Ashley Nuse, Sable Nye, Andrew Michael Ogilvie, Hannah Louise Ogilvie, Ashley Orlando, Rachel Osman, Gabrielle Leigh Patterson, Jennifer M. Patterson, Debora Rebeca Perez, Joarlyn M. Perez, Ashley Peters, Taylor Pompili, Samantha Morgan Procter, Jessica Marie Radabaugh, Brooke Rathman, Michael Raush, Grady K. Reicker, Shannon L. Reiff, Lexie Rae Reinhold, Jasmynne Hart Rennix, Kiara Marie Reyes Melendez, Katie Riddle, Kristi Rineer, Daryl Dontieuz Roberts, Ivelisse Rodriguez, Nitza L. Rodriguez, Kayla Mariah Rohrbach, Kate Elizabeth Rohrer, Lydia Rohrer, Kyra Marie Roof, Juliana Rotelle, Sabrina Marie Rovenolt, Joshua Saez, John Scheitrum, Rebecca A. Schumacher, Taylor Renae Seeley, Neysa Semanchick, Ruth Diana Severino Lopez, Braedyn Nicole Sheaffer, Madison Claire Shondelmyer, Jana Siegrist, Christine Siko, Riley Anne Simmons, Sophia Anna Sinyagin, Jena Skoda, Erin Rose Slattery, Aubrey Smith, Claudia Nichole Smith, Kristin Suzette Spilker, Alexis Stauffer, Logan J. Stevenson, Hali Sara Stoeckl, Heidi Stoltzfus, Stephanie Nichole Sweigart, Meggan Lynn Tekely, Austin C. Thomas, Catie Ann Troutman, Aristotelis Vaziri, Lisa Micaela Vizzi, Kelsie Walborn, Lindsey Walborn, Devin Scott Wallace, Lauryn Walton, Yue Wang, Elizabeth Alexandra Warner, Elizabeth Rhoda Weaver, Bethany L. Weber, Candice Webster, Jenna Marie Weinman, Ezra Keith Wenger, Amy Whiteford, Amanda Nichole Wilson, Kaela Marie Witmer, Rhonda Yoder, Elsie Alina Zaborskiy, Jenna R. Zahm, Cassandra Ranae Zeiger, Taylor Renee Zimmerman.

