College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at Millersville University. They are listed with their hometowns.

Adamstown — Alexander S. Heisler, Emily A. Heisler, Lucas J. Ilgenfritz.

Akron — Gavin R. Grove, Jennifer A. Sherk, Katelyn A. Wenger.

Bainbridge — Gracie A. Mummau.

Columbia — Matthew S. Baker, Allison A. Barshinger, Brian R. Fritz, David L. Gaines, Robert G. Gambler, Hope E. Howry, John P. Landis, Hannah B. Miller, Lynsey S. Musser, Halle N. Reisinger, Grace E. Rhine, Dario Santa Cruz Sanchez, Rachel M. Slough, Breauna M. Strausbaugh, Olivia P. Warner, Naima N. Winder.

Conestoga — Samantha R. Adelman, Katie L. Gingerich, Victoria L. Malpica, Morgan R. Smoker, Summer J. Stone.

Denver — Ian D. Blankley, Kira R. Denlinger, Katelyn A. Ebersol, Hollyn Fertig, Connor J. Field, Danielle J. Field, Braxton O. Lippold, Misty N. Matesig, Shelby P. Robb, Addison M. Styer, Tania L. Turner.

Drumore — Nicole L. Taylor.

East Earl — Megan D. Roskow, Tierra L. Zimmerman.

East Petersburg — Madelin L. Eck, Kayli J. Hamilton, Raynelda G. Mondesir, Matthew D. Moseman, Yongyu Ou, Madelyn E. Rohrer, Madison T. Stumpf, Odette Wakefield.

Elizabethtown — Sydney L. Eelman, Lilith M. Fichtmueller, Alexandria G. Frantz, Talia M. Grynkewicz, Jessica L. Lloyd, Hunter C. Lohmann, Sarah E. Martin, Kevin M. Nix, Alyssa K. Olweiler, Teresa M. Ramsey, Sierra R. Reed, Rachel N. Szivos, Malayna S. Van Winkle, Erik J. Webb, Nicholas A. Weidman, Hannah J. Zeiset.

Elverson — Nicholas R. Brosius.

Ephrata — Isaiah C. Boyer, Elizabeth M. Duchesneau, Serena J. Eberly, Meredith G. Fagan, Victoria J. Fitzwater, Hannah A. Gehman, Freddie Gomez-Garcia, Jordan Groff, Maria A. Guevara, Bridgette A. Hanna, Johanna E. Hoffer, Nicholas R. Hoopes, Julia H. Longenecker, Tyler M. Martin, Brianna N. Nelson, Josue Perez-Crespo, Payton E. Roberts, Kevin Singh, Danika L. Weaver, Drew E. Wolf.

Gap — Joseph M. Kennedy, Daniel J. Poole.

Goodville — Katie L. Myers.

Holtwood — Jessica N. Smith, Sarah Sweda.

Honey Brook — Kayla Shoemaker Haywood.

Kirkwood — Grace Mathews, Amber L. Shoemaker.

Lancaster — Leila M. Abbas, Aubry E. Adams, Matteo Adiletta, Arpan A. Akbar, Zahra Aldaif, Alyssa K. Ames, Isabella C. Anders, Demetrius P. Archer, Allegra D. Banks, Tabitha S. Bartley, Abigail K. Beiler, Abenezer Belamo, Mei Li Bernstein, Eshika Bhanot, Trinity R. Bouman, Arianna N. Bowers, Thea L. Buckwalter, Maria I. Bueno-Marquez, Robert Bunning, Peyton L. Burgess, Tracy Chau, Amy K. Chura, Adam J. Clark, Eason A. Clark, Ashley N. Coblentz, Aiyana I. Colon, Jonas R. Commero, Anthony J. Del Grande, Juliana E. Diehl, Joe L. Diller, Thomas Augusto dos Santos Claro, Joseph D. Doutrich, Delanie G. Dugan, Charles M. Duvall, Thomas E. Eby, Micah K. Emig, Madison R. Eshbach, Angelica M. Fajardo, John-Michael R. Fallatik, Stephanie L. Fessler, Brittney T. Fisher, Justine K. Fry, Mari J. Gangl, Madeline E. Garrett, Timothy J. Geyer, Isabel C. Gleason, Philip D. Gomba, Lissette E. Gonzalez, Joshua M. Greineder, Estir H. Gries, Katherine I. Grohotolski, Jordon D. Harsh, Kathyrn T. Hernquist, Logan J. Herr, Janet T. Hershey, Jodi Hillard, Heather A. Hilles, Emily M. Hohenwarter, Samantha L. Holmes, Chandler E. Horn, Amanda J. Horst, Ana C. Huber, Cameron N. Hukill, Sarah E. Hunsiker, Isabella J. Hurdle, John J. Hynes, Daniel J. Irwin, Nicholas Istvanic, Cecelia E. Jinks, Shane P. Kennedy, Colin A. Kerr, Joshua R. Kirchner, Kiera A. Kirchner, Justin T. Koh-Swineford, Anastasios Kovack, Ioanni Kovack, Jacob Kraybill, Raymond D. Lanas, Elizabeth A. Landis, Kent R. Landis, Allison M. Leonard, Lauren E. Lesher, Janneris A. Liranzo, Elizabeth J. Lobeck, Noah A. Loch, Taylor M. Long, Ethan M. Ly, Samuel V. Martello, Jasmine L. McClintock, Shiloh M. McGaha, Veronica C. McLean, Olivia H. Medina, Christian S. Michel, Josue E. Millan, Eden E. Miller, Fayra Molina Navia, Alexis R. Mongeau, Anne C. Morris, Gavin J. Morris, Bryan Z. Nelson, Luke T. Netherton, Danielle C. Newswanger, Joanna E. Newton, Maria T. Nguyen, Lydia Nhkum, Katherine R. Nichols, Lizmarie D. Nieves, Danaliexys Ossorio Barreras, Anna Marie Page, Angel L. Pena-Pabon, Benjamin J. Perlis, Autumn N. Peters, Katherine D. Pheysey, Caitlyn E. Pinchorski, Sarah I. Qundes, Mitchell G. Rankin-Wise, Nathan A. Remlinger, Matthew Rich, Gabriella M. Rodriguez, Celeste Rodriguez Lopez, Elizabeth G. Rohrback, Alejandro R. Rosario, Payton D. Royer, Joshua C. Rushlow, Maria F. Russoniello, Cindy S. Sanchez, Luis R. Sanchez, Ileana Santiago, Abigail M. Saurbaugh, Caleb T. Schoettlin, Marli Schreiner, Hannah E. Shenk, Kyle E. Shoff, William V. Shulski, Nicholas A. Smith, Rosaura Soriano-Rosario, Daniel M. Sowers, Bronte A. Spidaliere, Leah R. Stannard, Sara P. Stinchcomb, Sierra F. Stoltzfus, Abagail V. Stone, Aliyah Striver, Megan E. Stump, Nayan Sunuwar, Henok Teklu, Luke A. Tsoflias, Apsara Uprety, Greta B. Van Arman, Kayla K. VanNostrand, Madison L. Vaughen, Maylin S. Vazquez, Esperansa M. Vidal, Taylor M. Vulgaris, Owen P. Wallace, Amber M. Warren, Lauren A. Weaver, Tyler P. Wegert, Naomi S. Wenger, Hannah G. Westerman, Emma K. Williams, Nina G. Williamson, Abigail N. Wise, Daniel Xentaras, Martin Zavadan, Todd W. Zettlemoyer, Tyler J. Ziegler.

Landisville — Jackson D. Fogel, Zachary A. Gehman, Taylor N. Glass, Rachel N. Hess, Isabella G. Merced, Abigail B. Savicky.

Leola — Ashly N. Dodd, Abigail Forney, Anna R. Haldeman, Sarah E. Koch, Nicholas J. Loser, Ian J. Miller, Kayleigh J. Ragland, Alexandria M. Stambaugh, Noah C. Zollner.

Lincoln University — Madison R. Gill, Tyler N. Keenan, Evan C. Miller, Chloe P. Snader, Kristen F. Sweet, Zachary J. Todd.

Lititz — Conor R. Adams, Robert J. Alvarez, Olivia Bernardini, Carolyn E. Bertrand, Hermenegildo Blanco, Justin J. Bradley, Nicole L. Brady, Howard L. Brosnan, Carissa R. Collins, Courtney A. Cook, Hunter S. Dillman, Alyssa S. Ehrhart, William J. Eichorst, Jeffrey Espenshade, Kathryn G. Espenshade, Morgan N. Firestone, Natalie G. Flory, Kylie M. Funk, Kaylee R. Garman, Caleb W. Himmele, Gabriela J. Himmele, Alexis E. Kellogg, Kayla M. Ketchum, Ryan J. King, John T. Knecht, David R. Krak, Peter M. Krimmel, Megan E. Kurtz, Morgan K. Leakway, Zachary J. Lucia, Emily L. MacNair, Caitlin M. Meehan, Mary G. Miller, Connor J. Nissley, Kiarelys P. Ortega-Balbuena, Jenna K. Raezer, Camille J. Rohr, Michael L. Ruchalski, Grace L. Taylor, Marissa R. Treibley, Kierstin H. Weaver, Natile M. Wilczak, Chloe E. Wood, Hannah M. Wood.

Manheim — Rebecca E. Breinich, Maggie K. Dunagan, Nicholas S. Elzer, Tomas J. Faulkner, Timothy R. Garner, Leah E. Hoffman, Destiny F. Lebron, Gabriel M. Lukas, Olivia D. Oxenrider, Grant M. Patrick, Amy L. Rieg, Gabrielle W. Rudig, Nina Saengdara, Stephanie R. Sauder, Luke A. Schwanger, Marjorie Shaffer, Ashley L. Smith, Anthony B. Stoltzfus, Megan R. Stoltzfus, Alexander V. Tayts, Paige M. Weaver.

Marietta — Sierra B. Bedwell, Kasey M. Buchmoyer, Stephen Cretella, Michael Z. Shinkus, Emily M. Shreve, Alyssa R. Tascione, Michael I. Zettlemoyer.

Middletown — Kathryn E. Billman, Maeve N. Corrigan, Kathleen H. Fitzpatrick, Alexis N. Harmon, Bethany E. Keyser, Eduardo A. Ortiz, Caleb B. Springer, Kendall R. Stiffler, Rebecca E. Yeager.

Millersville — Alyssa J. Atkins, Katelyn A. Bader, Tyler L. Bennett, Grace E. Bibus, Dylan J. Boas, Hannah E. Brown, Sarah E. Chang, Emily J. Dalessandro, Tomi Rose DeLallo, Kylee P. Derrickson, Lindsey N. Diamond, Lindsey R. Fair, Callie J. Fisher, Gabrielle R. Frey, Josephine A. Frisco, Kayla R. Hansen, Charlotte R. Jennings, Malcolm X. Jones, Devon A. Keene, Breauna K. King, Kataryn E. LaBar, Mya R. Lefever, Taylor A. Lefever, Dane K. Leong, Alyssa C. Matchett, Oscar L. McDonah, Karina M. Morales, Amanda J. Peters, Santiago Ramos, Brianna J. Reitnauer, Rebecca N. Ressel, Jocelyn I. Santiago, Morgan T. Schronce, Kathryn E. Smith, Matthew J. Strosser, Hannah E. Sweda, Wanli Wang, Jennifer L. West, Sophia Wolf, Anthony Yacovetti, Daniel A. Yost, Fei Yu, Victoria Ziegler.

Mohnton — Lindsey E. Bachman, Quinn N. Schmidle, Joel C. Wenger, Alissa A. Wenrich.

Morgantown — Emily E. Angelo, Kenneth A. Miller, Holly L. Rutherford.

Mount Joy — Allyson L. Anderson, Bryan T. Buckius, Jose A. De La Cruz, Bryce E. Eaby, Jacqueline I. Flick, Jarrett S. Gretz, Ashlyn D. Lanza, Brian Mutterspaugh, Pearl R. Ramos, Victoria A. Simmons, Gabriela A. Turner, Trinity S. Young.

Mountville — Cayla M. Adams, Nicole E. Carpenter, Betel Erkalo, Elizabeth R. Forrester, Sanela Gunic, Ethan F. Howell, Noor B. Idrees, Ruhama M. Lamure, Zachary P. Nikolaus, Maria C. Riggi, Juan Lucas G. Rizo-Patron, Briana N. Shyver, Josiah D. Snyder, Brooke L. Troutman, Lyric A. Williams.

Narvon — Jonathan P. Wilkins.

New Holland — Stefan Gligorevic, Kelly M. Trego, Amanda N. Weaver, Cody J. Zook.

New Providence — Kaitlyn M. Duncan, Ian R. Kirk, Cole A. Mellinger, Kara J. Moyer.

Nottingham — Alexander Buitron-Zavala, Morgan C. Chapman, Adam C. Stay.

Oxford — Virginia E. Bradbury, Connor J. Dwyer, Katherine L. Fausnaught, Rodrigo Olvera.

Paradise — Caroline G. Bragg, Stephen E. Frank, Brandon Morrow, Robert J. Murphy.

Parkesburg — Luke F. Misciagna, Simren R. Shah, Lee H. Tarter.

Peach Bottom — Erin N. Spangler, Madison N. Williams.

Pequea — Micah H. Francis, Dana M. Rankin, Nathaniel J. Shenk, Nolan H. Shenk, Jeffrey D. Taylor.

Quarryville — Jenna M. Coleman, Christina R. Cylc, Jewelya D. Harper, Dylan C. O’Neill, Ilynd N. Rapant, Brynn K. Raub, Anna E. Shoemaker, Gregory P. Sinclair.

Reinholds — Emma M. Mohlenhoff.

Robesonia — Kaitlyn E. Leister.

Ronks — Quinn D. Beitzel, Aubrey J. Garman, Haley Peachey, Alexis P. Spencer.

Salunga — Dylan T. Mulroney.

Stevens — Preston M. Gaines, Kaitlyn R. Myer, Austin M. Sauder.

Strasburg — Logan L. Callithen, Colin N. Fry, Hunter F. Hornig, Hunter A. Kieley, Allyson N. Lindsley, Rebecca E. Patches, Kristofer B. Pirozzi, Christopher Reuling.

Terre Hill — Daniel C. Styer.

Washington Boro — Lianna Y. Wakefield.

Willow Street — Michele E. Bollinger, Alayna N. Brown, Desiree M. Landis, Madison N. Lehr, Jakob A. Manubay, Abigael R. Martin, Braeden K. Weaver.

Wrightsville — Jessica L. Beaghan, Amber N. Bowman, Nicholas R. Diggins, Analise R. Fenwick, Jonathan V. Fenwick, Nicole E. Frantz, Kira E. Heaps, Ashley E. Krueger.

