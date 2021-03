College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at Lebanon Valley College. They are listed with their hometowns.

Akron — Victoria Bondarenko, Keegan Simmons.

Bainbridge — Adam Peifer.

Brownstown — Kelsey Bouder.

Columbia — Haley Lutz, Faith Roberts, Brian Tran.

Conestoga — Gavin Neuman.

Denver — Michael Borkert, Mitchell Bowers, Daryn Ebersol, Ashlyn Frederick, Alexandra Gonzalez, Alissa Martin, Hunter Nash, Ashley Shay, Angela Strock.

East Earl — Travis Fischer.

East Petersburg — Megan Smith.

Elizabethtown — Kimberly Bailey, Ryan Dennehy, Brianna Eberly, Alyssa Hamilton, Elizabeth Henriques, Karlee James, Dylan Keeports, Adam Kimball, Braydon Shuck, Kaitlyn Welch.

Ephrata — Parker Heberlig, Eric Hummel, Dawsen Miller, Isabella Sickafus, Halle Snyder, Jerel Straley, Jocelyn Umana, Tiffany Updike.

Gap — Jonathan Bolton.

Holtwood — Jordan Stum.

Kirkwood — Patrick Hodgson.

Lancaster — Madeleine Brown, Jeffrey Campagna, Mia Deibert, Morgan Ernst, Christian Garver, Maia Ginder, Maya Horst, Amanda Keller, Cole Lehman, Emily Mackey, Julia Mitchell, Victoria Petrillo, Rachel Pfennig, Alyssa Richards, Chase Richards, Kyra Sangrey, Petra Stanavage, Savannah Toth, Lauren Weaver, Emily Wilczek, Morgan Witman-Bradley.

Landisville — Caitlyn Snavely, Megan Strodoski.

Leola — Jacquelyn McBride, Alexandra McEvoy, Kate Snader, Madeleine Weaver.

Lititz — Jamison Appel, Jayna Class, Evan Crawford, Joshua Croyle, Julia Forsythe, Olivia Gregory, Autumn Greiner, Madeline Grisbacher, Louise Nicole Honrade, Tyler Hoover, Dakota Johnson-Ortiz, Elizabeth Lucas, Lindsey Mousch, Margaret Parsons, Madeline Reider, Hannah Reitz, Blair Shaffer, Lauren Sprague, Alice Thorsen, Joshua Varner, Anna Weaver, Joshua Weaver, Liliana Weidman, Benjamin White, Yatong Zhang.

Manheim — Samantha Bolotine, Madison Carper, Bryce Eberly, Erin Hoffman, Trevor Hosler, Dana Hostetter, Caitlin Howett, Livia Jackson, Kody Kegarise, Zachary Reed, Heather Schroll, Samuel Tobias, Mary Weaver.

Millersville — Allison Hege, Mikiah Sangrey.

Mohnton — Adrian Glasmyre, Justin Schuetz, Brooke Showalter.

Mount Joy — Kodee Bair, Morgan Harner, Katherine Kimbark, Sarah Leidich, Morgan Menges, Madalyn Nelson, Erika Schell, Maryam Volpe, Celia Yost.

Mountville — Quinn Hoffer.

Narvon — Alyssa Yoder.

New Holland — Ethan Horning, Joshua Houck.

Newmanstown — Sarah Simion.

Oxford — Evan Hartman, Abigail Jordan.

Paradise — Hope Fisher.

Pequea — Kyle Echterling.

Quarryville — Bailey Willis.

Reamstown — Benjamin Tressler.

Reinholds — Kendall Halsey.

Robesonia — Kendall Lu, Bailey Thumm.

Ronks — Isabella Calderone.

Stevens — Dustin Fisher, Mason Klaus, Tatyana Opalko, Derek Sauder, Amy Winger.

Strasburg — Joseph Underwood.

Willow Street — Elizabeth Lyter, Abigail Nagle, Kaitlyn Reed, Jillian Stief.

