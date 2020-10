College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2020 semester at Lebanon Valley College. They are listed with their hometowns.

Akron — Victoria Bondarenko.

Atglen — Christian Lantz.

Brownstown — Kelsey Bouder, Kali Helmick.

Columbia — Natalie Bourne.

Denver — Daryn Ebersol, Ashlyn Frederick, Alexandra Gonzalez, Dominic Johns, Alissa Martin, Hunter Nash, Sierra Painter, Ashley Shay, Angela Strock, Dominic Stumpo, Lauren Walters.

East Earl — Travis Fischer, Caroline Scarff.

East Petersburg — Ethan Tirado.

Elizabethtown — Brianna Eberly, Caleb Gaumer, Brody Johnston, Dylan Keeports, Adam Kimball, Erin Marshall, Alexander Mora, Braydon Shuck, Kaitlyn Welch.

Ephrata — Breana Friday, Eric Hummel, Alyssa Matheus, Dawsen Miller, Rebekah Pauley, Rachel Schulz, Halle Snyder, Jerel Straley.

Gap — Jonathan Bolton, Gabrielle Leaman. Gordonville — Malia Waltman.

Kirkwood — Patrick Hodgson.

Lancaster — Madeleine Brown, Jeffrey Campagna, Peter Campagna, Kate Clipman, Khanh Phuong Do, Morgan Ernst, Michael Fisher, Maia Ginder, Jamar Gordon, Samuel Grillo, Benjamin Hoffman, Maya Horst, Emily Mackey, Lucy McGloshen, Julia Mitchell, Brianna Mumma, Rachel Pfennig, Alyssa Richards, Kurtis Rineer, Maggie Root, Kyra Sangrey, Keyri Sierra, Calista Stabley, Matthew Weinstock-Collins.

Landisville — Van Hostetler, Caitlyn Snavely, Lindsey Zulkosky.

Leola — Kate Snader, Madeleine Weaver.

Lititz — Jamison Appel, Jensen Burnheimer, Jayna Class, Evan Crawford, Joshua Croyle, Henry Devorick, Julia Forsythe, Molly Galvin, Olivia Gregory, Madeline Grisbacher, Louise Nicole Honrade, Faith Ishler, Noah Kauffman, Madelyn Kuhns, Elizabeth Lucas, Samantha Machin, Erin Martin, Amber Nissley, Rachel Sangrey, Keri Snyder, Lauren Suydam, Joshua Weaver, Benjamin White, Hannah Reitz, Lauren Sprague, Alice Thorsen, Anna Weaver, Lois Yeater, Yatong Zhang.

Manheim — Samantha Bolotine, Madison Carper, Bryce Eberly, Kayla Heiserman, Dana Hostetter, Caitlin Howett, Livia Jackson, Kody Kegarise, Emily Leibley, Tyler Lutz, Zachary Reed, Tyler Suessmuth, Samuel Tobias.

Millersville — Allison Hege, Mikiah Sangrey, Mark Yoder, Emma Young.

Mohnton — Adrian Glasmyre, Alyssa Lahoda, Johnny Schlouch, Justin Schuetz.

Mount Joy — Kodee Bair, Morgan Harner, Katherine Kimbark, Morgan Menges, Amanda Peters, Ashley Steiner, Maryam Volpe.

Mountville — Michaela May, Reily Shelly.

Narvon — Sierra Force, Alyssa Yoder.

New Holland — Ethan Horning, Joshua Houck.

Newmanstown — Kristie Houck, Sarah Simion.

Oxford — Robert Miller.

Pequea — Kyle Echterling.

Reamstown — Benjamin Tressler.

Reinholds — Mitchell Bowers, Allyson Butz, Alexandra Harrington.

Robesonia — Kendall Lu, Bailey Thumm. Ronks — Isabella Calderone.

Stevens — Dustin Fisher, Tatyana Opalko, Derek Sauder, Amy Winger.

Willow Street — Robin Feaster, Elizabeth Lyter, Kaitlyn Reed.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.