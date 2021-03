College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at Kutztown University. They are listed with their hometowns.

Akron — Matthew D. Bandy.

Atglen — Branden Michael Stanley.

Bainbridge — Mackenzie J. Hammaker.

Bird-in-Hand — Kierra Dawn Lapp.

Brownstown — Madison P. Delgado, Onanong Keldelline Phetsavan.

Columbia — Luz Elizabeth Agosto, Gabriel John Grove, Courtney Renee McClair.

Conestoga — Ethan Darin Esterly, Kingston Gearhart.

Denver — Braden M. Reel, Zebulon R. Rineer, Abigail R. Smaltz.

East Earl — Elizabeth Rheanna Dorsheimer, Savannah V. Merolillo.

Elizabethtown — Corrie Jo Baker, Rogan English, Nicholas C. Gartley, Molly E. Hill, Emily Oyler, Sydney Blake Pierson, Malina Nicole Quarry, Erin Sarah Shifflet, Seth J. Shoemaker, Cole Nathaniel Single, Alicia N. Underkoffler, Robert I. Weidler.

Ephrata — Bridgette E. Bussler, Austin H. Crowley, Natalie P. Mentzer, Gwendolyn Danae Rearich, Brandon Roth, Caroline D. Weber.

Honey Brook — Anna M. Bechtel, Elizabeth C. Bonaduce, Jessica Kane, John R. Marchese.

Lancaster — Juliesse M. Alcazar, Nina S. Aungst, Jordan Daniel Chin, Jared M. Guhl, Madelyn K. Hight, Ciara C. Long, Aaron C. Macnamara, Chloe E. Matchett, Marley A. Mcdermott, Michael Rory Mester, Areyana J. Montanez, Madison M. Powell, Holly R. Sagrestano, Michaela L. Shorter, Julivette Torres, Marleny Torres, Rachael Warshawsky, Hailey E. Wiegand.

Leola — Dana L. Wentz.

Lititz — Tyler C. Borg, Theo S. Burkholder, Madison Mackenzie Dailey, Rylee Ann Derr, Amelia C. Fair, Adrienne M. Haines, Doriannon E. Hugar, Collin Kauffman, Hannah Jo Moyer, Matthew Joseph Needelman, Zach Peters, Juliette M. Phillips, Ella Leigh Schnoor.

Manheim — Brooke B. Barnes, Paul Jacob Novak, Tyler I. Shull.

Marietta — David J. Havice.

Mohnton — Milah R. Allison, Andrea Danciu, Derek Domsicz, Kou E. Kue, Noah G. Pegler, Cheyenne Brooke Saner-Jones.

Morgantown — Wyatt D. Blizard, Ryenne Juli Carroll, Jeromy Edward Pacana, Rielie Linea Sawyer, Hannah M. Slye, Julia C. Yeomans.

Mount Joy — Ariah Mae Bucks, Kalei Elice Custer, Sydney N. Hamm, Douglas Arthur McCaskey, Sophie Morrison.

New Holland — Lillie E. Risser.

Newmanstown — Rylee Marie Burke, Kaitlynn Ashley Groff.

Nottingham — Olivia J. Kise.

Oxford — Charles D. Sisler.

Pequea — Leah Elizabeth Banzhof.

Quarryville — Rebecca Waltman.

Reinholds — Keaton Schott, Baobai K. Yang, Eric A. Young.

Robesonia — Allison Juliet Kostaras, Sarah Elizabeth Miller, David C. Nelson.

Stevens — Rachel Lynn Hackman.

Strasburg — Abigail M. Goss.

Willow Street — Lindsey C. Brown, Colleen R. Gilbert, Trevor E. King, Mackenzie L. Lewis.

Email college news items to collegenews@lnpnews.com.