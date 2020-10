College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2020 semester at Kutztown University. They are listed with their hometowns. Students who have requested privacy have not been listed. Akron — Matthew D. Bandy. Cochranville — Sanna N. Wooten. Columbia — Gabriel John Grove, Sophie R. Hinkle, Allyson E. Rhoads. Denver — Solana Rae Mummert, Zebulon R. Rineer, Emily Ethel Showalter, Abigail R. Smaltz, Moses J. Ulysse. East Earl — Savannah V. Merolillo. Elizabethtown — Corrie Jo Baker, Katherine Bomboy, Mackenzie Catherine Fuhrman, Nicholas C. Gartley, Molly E. Hill, Madison Lynn Mohr, Katie Rose Neece, Anna Grace Nissley, Emily Oyler, Malina Nicole Quarry, Lukas P. Rebman, Cole Nathaniel Single, Jordyn E. Stoner. Ephrata — Bridgette E. Bussler, Dylan M. Embiscuso, Gwendolyn Danae Rearich, Kasey L. Umana, Beatrice Merced Zorrilla. Gap — Eirene R. Hoover. Gordonville — Benjamin P. Good. Honey Brook — Brianna Carrie Bonaduce. Kirkwood — Mariah Kaltenstein. Lancaster — Juliesse M. Alcazar, Nina S. Aungst, Jordan Daniel Chin, Kayla Marie Dean, Ethan M. Eisenhart, Claudia Geiger, Shalaika Gonzalez, Madelyn K. Hight, Hunter R. Hudson, Devon Parker Hurst, Benjamin Thomas Jones, Heather Rose Leiby, Ciara C. Long, Marley A. McDermott, Leon Ngo, Emily Elizabeth Preston, Aaron Joseph Raff, Sophia Lane Russo, Holly R. Sagrestano, Marlena Saylor, Michaela L. Shorter, Rebecca L. Snyder, Julivette Torres, Marleny Torres, Margaret Theresa Vergenes, Rachael Warshawsky. Leola — Isaiah M. Paulin, Jonathan James Wolosyn. Lincoln University — Keshia Havelow, Zachary A. Herring, Alyssa Lytle. Lititz — Morgan Cargas, Llana Walker Clauss, Madison Mackenzie Dailey, Rylee Ann Derr, Amelia C. Fair, Emily Judith Fisher, Adrienne M. Haines, John Austin Hollis, Collin Kauffman, Joseph R. Knecht, Jamie Lynn Kolp, Georgia B. Lobb, Hannah Jo Moyer, Matthew Joseph Needelman, Zach Peters, Ella Leigh Schnoor, Zachary L. Young. Manheim — Adam John Kline, Tanner Westyn Moyer, Paul Jacob Novak, Tyler I. Shull. Middletown — Abigail Elizabeth Gipe, Katlyn Miller. Millersville — Ryan Michael Atkinson. Mohnton — Milah R. Allison, Derek Domsicz, Kou E. Kue, Cassidy Alexis Pompei, Cecelia E. Weiler. Morgantown — Angelo Louis Antonelli, Evan Christian Boskoski, Jeromy Edward Pacana. Mount Joy — Brittany M. Brown, Ariah Mae Bucks, Dawn Lam, Douglas Arthur McCaskey, Sophie Morrison. Mountville — Schyler Shae Ackerman. Narvon — Kiersten Noel Keen. New Holland — Lillie E. Risser. Newmanstown — Kaitlynn Ashley Groff. Oxford — Morgan Elizabeth Boohar, Anthony Guzman, Charles D. Sisler, Samantha Stoneback, Katie Alexa Walton. Pequea — Hannah E. Whalen. Quarryville — Desiree Dehaven. Reinholds — Baobai K. Yang, Eric A. Young. Robesonia — Allison Juliet Kostaras, Sarah Elizabeth Miller, David C. Nelson. Willow Street — Trevor E. King, Mackenzie L. Lewis. Wrightsville — Maya Diane Stump.

