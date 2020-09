College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the spring 2020 semester at Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia. They are listed with their hometowns. Columbia — Melvin Winter. Conestoga — Abigail Buckwalter. Denver — Rachel Musselman. Elizabethtown — Benjamin Greenleaf, Sara Hoffmaster, Courtney Morse. Ephrata — Chelsea Brubaker, Suzanna Plotnyi. Gap — Fallon Wise. Gordonville — Yvonne Nyce. Holtwood — Cienna Stover. Lancaster — Kyle Amor, Keturah Beiler, Angie Evans, Maia Garber, Mary Harnish, Bartholomew Heagy, Elizabeth Hornberger, Josiah Kanagy, Wendy Kurtz, Jansen Miller, Charles Pohl, Emily Rochester, Kayla Sauder, Ruth Seyoum, Jason Shiflet, Benjamin Stutzman, Ivy Yanek. Landisville — Briana Aponte, Veronica Horst. Leola — Linda Huyard, Austin Yoder. Lititz — Coleman Briguglio, Mykenzie Davis, Dana Slocum, Janessa Zimmerman. Manheim — Emma Burkhart, Lauren Hartzler, Aden Weybright, Clara Weybright. Marietta — Brittany Kirby. Maytown — Barbara Chapman. Mount Joy — Kaitlin Austin, Jamie Walmer, Nathan Yoder. Mountville — Robin Adams. Narvon — Jessica Babich. Paradise — Alyssa Keenan. Pequea — Bernice Reynolds. Reinholds — Jacy Bernheiser. Stevens — Alyssa Martin. Strasburg — Isaac Esh.

