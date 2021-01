College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the summer 2020 term at Central Penn College, Summerdale. They are listed with their hometowns. Christiana — Holly Moats. Denver — Vivian Cummings. East Petersburg — Pedro Hernandez. Ephrata — Nicole Eberly, Sarah Long, Alyssa Sadorf, Katie Souders. Lancaster — Keyla Abreu Carrasco, Kaitlyn Aukamp, Carmen Delvillar, Felicia Delvillar, Ray Duzan, Sarah Farley, Lucas Forte, Kaitlyn Fulgenzi, Olivia Gibson, Tyler Glick, Bishal Gurung, Roxana Guzman, Candace Kendig, Alex Kuhn, Brittany Larzelere, Karen Lopez-Torres, William Magargle, Melinda McFalls, Kevin Mejia, Dionelis Mena, Anna Payonk, Sally Rivera, David To, Michael Turoczi, Katerine Urena, Kerstin Wiegand. Landisville — Arlene Diaz. Leola — Justin Oberholtzer, Kierra Santos. Lititz — Brett McCoy, Catherine Rivera. Manheim — Allison Huhn, Chelsie Ober, Jaime Yoder. Marietta — Holly Willing. Mount Joy — Amanda Ellenberger. Mountville — Angela Whiteford. New Holland — Sara Roy. Oxford — Shannon Martin. Pequea — Ericka Grumbein. Refton — Marissa Rabold.

