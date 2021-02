College news

Dean’s list

Area students were among those named to the dean’s list for the fall 2020 semester at Central Penn College, Summerdale. They are listed with their hometowns. Christiana — Holly Moats. Columbia — Brittney Fatta, Morgan Rendler. Drumore — Harleigh Church. East Earl — Jane Grafenstine. Ephrata — Nicole Eberly, Sarah Long, Alyssa Sadorf, Katie Souders. Lancaster — El-kezia Acheampong, Amy Alcantara, Kaitlyn Aukamp, Jillian Barrett, Carmen Delvillar, Felicia Delvillar, Arlene Diaz, Ray Duzan, Sarah Farley, Joseph Fittipaldi, Kaitlyn Fulgenzi, Olivia Gibson, Tyler Glick, Bishal Gurung, Talisha Guzman Burgos, Candace Kendig, Tapash Khadka, Brittany Larzelere, Casey Leon-Durkee, Brandon Mowery, Nevaeh Neal, Christopher Nguyen, Thyda Nuon, Nathan Pannebecker, Alexandra Paparo, Sally Rivera, Akisha Rodriguez, Beverly Sloan, David To, Michael Turoczi, Theresa Velez, Kerstin Wiegand. Leola — Justin Oberholtzer, Kierra Santos. Lititz — Deborah Bachman, Christina Fluegel, Shane Howell, Brett McCoy, Catherine Rivera, Kaitlyn Stahl. Manheim — Allison Huhn, James Schrecengost. Marietta— Holly Willing. Millersville — Laura Pontz. Mount Joy — Kayla Murren. New Holland — Ashley Gordon. New Providence — Pamela Whisman. Oxford — Shannon Martin. Pequea — Ericka Grumbein. Refton — Marissa Rabold. Strasburg — William Magargle. Willow Street — Brooke Morgano.

