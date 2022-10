Soy la prueba viviente de que el servicio comunitario ordenado por un tribunal puede transformar a una persona. Hace poco más de seis años, me dieron 200 horas de servicio comunitario por un cargo de delito menor. No tenía idea de cómo iba a lograr tantas horas en el tiempo que me dieron. Se sentía imposible. Sin embargo, sabía que una celda en la cárcel estaba al final de la fecha de vencimiento si no completaba el trabajo, así que rápidamente comencé a considerar mis opciones.

El Centro de Voluntarios de United Way del Condado de Lancaster ha sido un recurso de larga data para los miembros de la comunidad que buscan activamente cumplir con las horas de servicio comunitario.

Nuestro portal en línea para voluntarios Get Connected, ubicado en uwlanc.org/volunteer, alberga una lista completa de 25 organizaciones aprobadas en la primera página. Se puede compartir, enviar por correo electrónico e imprimir según sea necesario.

Muchos pensarían que los roles de servicio comunitario se limitan al trabajo manual. Ese también fue mi pensamiento inicial, cuando comencé mis horas de servicio. Lo que aprendí, sin embargo, fue que el tipo de trabajo de servicio disponible variaba desde el tipo de "levantamiento pesado" hasta el tipo "absolutamente sin levantar" (mi tipo era obviamente el último).

La lista incluye una gama de oportunidades de servicio, así como organizaciones que han dejado sus listas abiertas. Cuando se comunique con organizaciones que han sido aprobadas para horas de servicio ordenadas por la corte, es útil compartir si tiene experiencia en un campo específico o si tiene habilidades especializadas o capacitación que puedan resultarles útiles.

Las horas de servicio comunitario pueden ser reconstituyentes para aquellos que ven el trabajo como una reparación en vida por el daño y la destrucción de su comportamiento pasado. Este trabajo aporta un valor increíble a la comunidad y tiene el potencial de cambiar el corazón y la mente de la persona que realiza el trabajo.

Pasé mis últimas 40 horas programando llamadas de impuestos de VITA con PA 211. PA 211 East es el centro 211 con apoyo local y personal de United Way del condado de Lancaster.

Durante el tiempo que pasé allí, me agradecían constantemente mis contribuciones y me hacían sentir como parte del personal, temporal o no.

Cuando terminaron mis horas, la directora del 211 firmó mis horas, dejó su bolígrafo y me dio un abrazo. Ella me animó a postularme para el próximo puesto de trabajo para el 211, y así lo hice. Ahora, seis años después, acabo de recibir un ascenso a director asociado de iniciativas comunitarias.

Personalmente, invito a cualquier persona que esté navegando en el servicio comunitario ordenado por la corte a que se comunique con nuestro Centro de Voluntarios, y estaremos encantados de brindarle apoyo a medida que completa sus horas. Puede comunicarse con nosotros en getconnected@uwlanc.org.

Julie Kennedy es la gerente de iniciativas comunitarias de United Way del condado de Lancaster.