La Asociación de Educación de Lancaster, el principal de J.P. McCaskey High School y el Asistente Ejecutivo del Superintendente pidieron que la Junta Escolar del Distrito Escolar de Lancaster nombrara al Superintendente Interino Matt Przywara como Superintendente sobre su opción actual de Ricardo "Rocky" Torres el martes.

"Matt entiende que el beneficio de cualquier distrito escolar son las personas dentro de él, desde los estudiantes hasta el personal y los administradores", dijo el miembro de la Asociación de Educación de Lancaster, Toni Allen-King, en una reunión pública el martes por la noche. "Él defiende la diversidad en todas sus formas y hace que nuestros estudiantes y el personal se sientan vistos".

Allen-King se unió a los padres, otros educadores y el personal para pedir que el distrito publique los resultados de una encuesta que la comunidad había completado, diciendo que favorecería a Przywara.

Los miembros de la comunidad podrían enviar comentarios a través de una encuesta en línea publicada junto con entrevistas en video con cada candidato el 6 de febrero.

LNP | Lancasteronline presentó una solicitud de derecho a conocer los resultados de esa encuesta el martes.

La sala de reunión de Lincoln Middle School tuvo que extenderse a la cafetería para acomodar a aproximadamente 100 personas, que aplaudieron y se solidarizaron con los comentaristas que favorecían a Przywara. Przywara estuvo presente en la reunión, pero no respondió públicamente a los comentarios. Y, Torres está retrasando tener que hablar con los medios de comunicación hasta que la junta confirme su selección, según el portavoz de las Escuelas Públicas de Seattle, Tim Robinson.

Torres, superintendente asistente de servicios estudiantiles con las Escuelas Públicas de Seattle, fue seleccionado por la junta sobre Przywara y finalista Stephanie Jones, actualmente directora de la oficina de diversos apoyos y servicios de aprendices con las escuelas públicas de Chicago.

Si la junta finaliza la contratación de Torres el 7 de marzo, comenzará como superintendente el 1 de julio, concluyendo una búsqueda que comenzó en enero de 2022 cuando el entonces superintendente Damaris Rau anunció su retiro.

"No he pedido nada en mi carrera, y he estado aquí 16 años", dijo el principal de McCaskey High School, Justin Reese. "No podemos avanzar tan divisivos como lo somos esta noche".

Reese dijo que Przywara ha mejorado la asistencia escolar y en la cultura general en la escuela secundaria incluso sin credenciales de educación.

Przywara, quien se desempeñó como director financiero del distrito antes de servir como superintendente interino, actualmente está cursando una carta de calificación de MBA y superintendente.

Su falta de calificaciones superintendentes o una formación educativa, tiene antecedentes en finanzas y operaciones, fue una preocupación para un solo residente que comentó el martes.

"(Przywara) no podía ser maestro", dijo el residente Andrew Marshall. "No podía ser un entrenador de instrucción. No podía ser coordinador. No podía ser director, pero ustedes lo quieren como superintendente".

Después de la reunión, el presidente de la junta, Robin Goodson, dijo que la junta deliberará sobre los comentarios que se hicieron el martes, pero que aún no tienen una respuesta sobre si reconsiderarán o no su opción para superintendente.

"Matt es el tipo correcto", dijo el presidente de la Asociación de Educación de Lancaster, Joseph Torres. "Es la elección correcta para nuestras escuelas. Él es la elección correcta para nuestro personal. Es la elección correcta para nuestra comunidad y, lo más importante, es la elección correcta para nuestros estudiantes".