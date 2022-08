New Holland Community Park va a oler muy bien el 26 y 27 de agosto.

Esto se debe a que 48 maestros de la parrilla de siete estados intentarán ahumar la competencia de barbacoa del Campeonato Estatal de Pensilvania en el Festival de Verano de New Holland. Este es el año 22 del Festival de Verano de New Holland, que está certificado por la Sociedad de Barbacoa de Kansas City, la organización más grande del mundo de entusiastas de la barbacoa y la parrilla.

Los asadores de la competencia provienen de Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia. Los equipos de parrilladas, nombres como 50 Shades of Pork, Uncle Pig’s Barbecue Pit y Weekend Smokers, exhibirán sus habilidades para asar a la parrilla y llevarse a casa trofeos y dinero en efectivo. La inscripción para los competidores cerró el 1 de agosto.

Uno de esos competidores será Frank Tobias de Reinholds, en la municipalidad de Cocalico en el condado de Lancaster, quien se describe a sí mismo como un devoto chef de patio trasero. Este gerente de impuestos corporativos del Departamento de Ingresos de Pensilvania es un verdadero maestro de la parrilla.

Este es el segundo año que su equipo Butchie's Backyard BBQ participará en el evento. Su equipo incluye a su esposa, Karen; mejor amigo, Mark Nuding; y su nieto de 3 años, Ryker. El nombre del equipo proviene de un apodo que se le dio a Tobias.

“Realmente me encantaría ganar un trofeo”, dice con una sonrisa. Está armado con un nuevo ahumador de pellets y algunos ajustes de recetas con la esperanza de que sea la salsa especial.

Aunque competirá en las cuatro categorías requeridas (pecho de res, cerdo, pollo y costillas de cerdo), Tobias dice que las costillas de cerdo son su especialidad y las favoritas para asar.

Tobias ha competido en competencias de la Sociedad de Barbacoa de Kansas City en Delaware, Nueva Jersey y el condado de York; sus costillas obtuvieron el segundo lugar en el evento en el condado de York.

“La mejor parte de la competencia no son los premios en efectivo, sino la camaradería y el compartir con otros competidores”, dice.

Tobias tiene grandes elogios para los organizadores de eventos y para el parque comunitario, que él cree que es uno de los mejores lugares para la competencia de parrilladas.

No es barato para participantes como Tobias. Entre la tarifa de entrada de $275, el precio de la carne y los costos de viaje, un participante puede gastar fácilmente de $600 a $1,000 o más para competir.

Pero también podrían llevarse a casa un buen centavo.

Los premios en la competencia de cocina de bistec oscilan entre $50 y $1,000. Los ganadores en la categoría principal de parrilladas se llevan a casa trofeos y premios en efectivo de $60 a $500. Los ganadores del preio gran campeón y del campeón de reserva obtienen trofeos junto con pagos de premios de $1,500 y $1,000, respectivamente.

Nate Martin tenía solo 10 años cuando comenzó a competir en el Summer Fest Kids Q, donde capturó el título de gran campeón de reserva dos veces. Hoy, a los 31 años, el supervisor del DMV de la ciudad de Lancaster continúa con su pasión como aficionado a la barbacoa. Su equipo, Squeelin 'N' Wheelin, incluye a su esposa, Katie, su hijo de 11 años, Owen, su hija de 8 años, Jacey y su amigo Brendon Harnish.

Además de ser un competidor, Martin, un ex bombero del equipo de rescate de Garden Spot, actualmente forma parte del comité del evento.

El residente de New Holland compite en las categorías requeridas y en todas las demás, que incluyen salchichas, elección del chef, cerdo entero y bistec. Martin ha ganado múltiples premios a lo largo de los años, pero sus costillas de cerdo han obtenido la mayor cantidad de premios.

Como asador durante todo el año, Martin compite en otros eventos de la Sociedad de Barbacoa de Kansas City durante el año. Ha competido en Pensilvania, Maryland, Delaware, Texas y Carolina del Norte.

Al igual que Tobias, no compite por el dinero, sino por el amor a la barbacoa. Sin embargo, eso no significa que no tenga fuego en el estómago.

“Mi meta este año es ganar toda la competencia de cerdos... y divertirme”, dice Martin riendo.

El evento de dos días incluye vendedores de comida que sirven cenas de pollo asado, entretenimiento musical y una rifa para un ahumador de $1,200 de Lancaster BBQ Supply. Los boletos de la rifa cuestan $5 cada uno.

Los patrocinadores clave incluyen Lancaster BBQ Supply, Meadow Creek Barbecue Supply y New Enterprise Stone & Lime Co. Inc.

El evento comunitario gratuito beneficia a Garden Spot Fire Rescue y al parque. Para obtener más información, visite gsfr39.net/Summerfest.