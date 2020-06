En 1999, el rapero Tupac Shakur lanzó un libro de poesía titulado "The Rose That Grew From Concrete".

Escrita una década antes y compilada después de la muerte de Shakur, la colección sirvió como una mirada al lado poético del músico. En particular, la pieza titular de la colección resonó entre los lectores.

¿Has oído hablar de la rosa que creció?

de una grieta en el concreto?

Probar la ley de la naturaleza está mal

Aprendió a caminar sin tener pies.

Parece gracioso, pero manteniendo sus sueños,

aprendió a respirar aire fresco.

Larga vida a la rosa que creció del hormigón

cuando a nadie más le importaba.

Las palabras resonaron especialmente profundamente para Evita Colón.

"Encontré ese poema por primera vez cuando tenía 10 u 11 años", dice Colón por teléfono. "Mi madre me regaló el libro de poesía de Tupac, y fue un libro que realmente me inspiró a escribir como poeta y a expresarme y cuestionar las cosas que sucedían en el mundo".

Dos décadas después del lanzamiento del poema, su nombre ha inspirado un próximo negocio de Colón y su pareja, Solise White, A Concrete Rose Book Bar.

"Lo que estábamos descubriendo era que no estábamos viendo lugares en Lancaster donde nos sintiéramos cómodas expresándonos y conociendo gente que se parecía a nosotras para intercambiar ideas", dice Colón. "Entonces, la mejor opción es crear ese espacio".

El negocio se concibe como una combinación de las pasiones del dúo, tanto antiguas como nuevas, que reúnen literatura de autores negros, un pequeño espacio de actuación y vino, creado por ellas mismas.

"Originalmente planeamos un café, pero nos dimos cuenta de que el café no era nuestra pasión", dice Colón. "Estábamos bebiendo vino mientras planeábamos, y la bombilla se encendió.

"Aprendí que me apasiona el vino", agrega White. "Antes me gustaba el vino, pero ahora me estoy adentrando mucho en él, entendiendo que es un arte hermoso una vez que empiezas a aprenderlo".

Cuando abra sus puertas, A Concrete Rose Book Bar no solo será la única bodega de propiedad Negra en Lancaster, sino que será la única en el estado. Según Phil Long, de Longevity Wines de California, menos del uno por ciento de todas las bodegas en los Estados Unidos son propiedad de Negros.

Planes concretos

A principios de marzo, Colón y White estaban listos para comenzar la promoción inicial de recaudación de fondos para A Concrete Rose Book Bar con una campaña de Indiegogo y un mes de eventos para dar a conocer el proyecto. Luego, debido al coronavirus, el dúo se vio obligado a cambiar sus planes.

Sin embargo, Colón está de acuerdo en que presionar el botón de pausa les permitió a ella y a White leer más y tomar clases adicionales de vinificación en línea.

Ese desarrollo personal incluyó numerosas clases y precisó sus propios perfiles de sabor personal: Colón prefiere variedades secas, mientras que White disfruta de vinos más dulces.

"Siento que estamos muy bien informadas sobre el vino en este momento", dice Colón con una sonrisa. "Probablemente sabemos mucho más de lo que probablemente hubiéramos sabido si hubiéramos abierto en nuestra línea de tiempo original".

Los antecedentes artísticos de Colón y White, la primero, escritora y poeta, y la segundo, bailarina y coreógrafa, le dan al dúo una interesante ventaja empresarial.

En 2014, Colón creó Speak to My Soul, una organización dedicada a organizar eventos que "Ilumina, capacita y educa". Recientemente, a raíz del aumento de los disturbios sociales debido al continuo racismo sistémico y la brutalidad policial, Speak to My Soul lanzó planes para programas de liderazgo y entrenamiento, así como una publicación, "The Black Voice".

Si bien la literatura y el vino son los focos centrales del espacio, habrá un área íntima planificada para micrófonos y lecturas abiertas.

Con estos antecedentes fusionando la justicia social, los negocios y las artes, Colón cree que A Concrete Rose Book Bar está surgiendo en un momento en que Lancaster parece estar listo para ello.

"Creo que muchas empresas dicen: 'Oh, no quiero ser demasiado político, veo a todos como iguales', lo que no está bien", dice Colón. "Muchos activistas han usado la frase 'El silencio es violencia' y queremos que las empresas que ocupamos entiendan que nuestras experiencias son diferentes a las de los demás y no estamos pidiendo cosas irracionales. Queremos equidad, como todos los demás."

El 15 de junio, Colón y White crearon una campaña GoFundMe para obtener fondos adicionales para llevar A Concrete Rose Book Bar de la semilla de una idea a una flora completamente formada. Una semana después de anunciar la campaña, el dúo ya ha obtenido casi $10,500 del total de $25,000.

Aunque COVID-19 ha retrasado una apertura prevista desde 2020 hasta principios de 2021 y aún no se ha anunciado una ubicación, Colón y White creen que han sentado las bases para un eventual éxito.

"Me encanta aprender todo lo que puedo, porque quiero poder compartir e informar a la gente en el futuro ", dice White.

"The Rose That Grew From Concrete" sigue siendo un elemento poético no solo por la enorme popularidad de su autor, sino porque el mensaje es atemporal: perseverar ante la adversidad, sea cual sea la forma que tome.

"Realmente quería reflejar la idea del poema [de Shakur]", dice Colón. "Venimos de comienzos muy duros, Solise y yo tuvimos nuestras luchas mientras crecíamos. Aun así, crecimos a través de ellas y las superamos y pudimos convertirnos en pilares en nuestras comunidades, entonces quiero que eso se amplifique en este espacio."