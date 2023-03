Cuando Matt Przywara, superintendente interino del Distrito Escolar de Lancaster, se dirigió a todo el personal a principios del año escolar 2022-23, se comparó con un pez dorado.

Le dijo a la gente que, como un pez dorado, iba a participar de inmediato. Que sería activo y visible y que, aunque era un superintendente "interino", el distrito continuaría creciendo y haciendo el trabajo de apoyar a los niños.

En contraste, el personal docente de las Escuelas Públicas de Seattle comenzó el año escolar 2022-23 en huelga, una huelga arraigada en la preocupación por los más de 100 recortes en el personal de educación especial y la eliminación de las proporciones establecidas de estudiantes por maestro.

Soy presidente de la Asociación de Educación de Lancaster en uno de los distritos escolares más grandes de Pensilvania. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que el papel de Ricardo “Rocky” Torres como asistente del superintendente de servicios estudiantiles, encargado de supervisar el departamento de educación especial, en las Escuelas Públicas de Seattle estuvo lleno de desafíos que no tenían una solución fácil. Aunque nuestro distrito urbano no es tan grande, teóricamente entiendo que a veces las personas en posiciones superiores tienen que tomar decisiones difíciles.

Pero no lo entiendo en la práctica. Esto se debe a que mis colegas y yo en la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, Local 1758, que representa al personal de apoyo en el Distrito Escolar de Lancaster, hemos tenido la suerte de educar y dirigir bajo el liderazgo capaz, creativo y colaborativo de Przywara.

Cuando Matt dijo que participaría de inmediato, ninguno de nosotros dudó de su sinceridad. Ya habiendo trabajado con Matt durante la última década, conocíamos su compromiso con este personal, esta comunidad y, lo que es más importante, con nuestros niños.

Matt primero nos demostró su valor con sus incomparables habilidades financieras. Aunque hubo pasos que a veces fueron dolorosos, Matt llevó a nuestro distrito de uno que estaba constantemente en la lista de vigilancia por insolvencia fiscal a uno que funcionó de manera eficiente y puso dinero en programas que ayudaron a nuestros niños a tener éxito.

Cuanta más responsabilidad tuvo Matt, así mismo involucró a los representantes sindicales en el proceso, asegurándose de que estuviéramos a bordo. Él reconoce que un personal que es respetado es el que mejor puede educar e inspirar a nuestros niños.

Matt tiene la destreza analítica necesaria para administrar adecuadamente un distrito del tamaño del Distrito Escolar de Lancaster, combinado con el corazón de alguien que ha trabajado en esta comunidad durante más de una década.

Si bien es cierto que no tiene la experiencia en el salón de clases de un superintendente tradicional, su compromiso con la ciudad de Lancaster —y las familias que viven dentro de sus límites— ha dado forma a un líder escolar que no puede definirse con un doctorado en educación. Se ha ganado la lealtad de su personal, sus administradores y los padres de esta comunidad, algo que no se puede reducir a una línea en un currículum.

Lo que se puede incluir en un currículum es su historial de priorizar el crecimiento y los logros de los estudiantes, al mismo tiempo que fortalece el componente socioemocional necesario para ayudar a formar humanos capaces y listos para enfrentar el mundo.

Matt eliminó las barreras para actualizar y alinear el plan de estudios, asegurándose de que tanto los maestros como los estudiantes estén equipados para manejar los desafíos de aprendizaje del siglo XXI. Bajo su supervisión, nuestras oportunidades de aprendizaje profesional han mejorado y nos han preparado para manejar mejor los desafíos únicos que nuestros estudiantes nos presentan todos los días.

Matt está comprometido con la enseñanza culturalmente receptiva y ha trabajado diligentemente para asegurarse de que nuestro personal refleje la población dinámica de nuestra comunidad. Ha incluido auténticamente a las partes interesadas en este trabajo, y el trabajo en equipo ha mejorado considerablemente la capacidad de nuestro distrito para brindar el apoyo y la educación que esta comunidad exige y merece.

Apoyamos a la junta escolar cuando decidió abrir una búsqueda a nivel nacional de un nuevo superintendente. Al considerar a los tres finalistas, el 92 % de los que respondieron a una encuesta del distrito recomendaron en gran manera a Matt para el puesto. En mi opinión, seleccionar a cualquier otra persona es arriesgar el crecimiento que ha tenido este distrito escolar durante su mandato.

Matt es uno de los nuestros y lo apoyamos, sabiendo que continuará brindando las mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes.

Imploramos a la junta que escuche a la comunidad y nos acompañe.

Matt comenzó el año escolar listo para participar. En honor al trabajo que Matt ha hecho, continúa haciendo y esperamos que tenga la oportunidad de hacerlo en el futuro, hoy nos vestimos de color naranja. Y estamos usando los hashtags #TogetherWeSwim y #matt en las redes sociales para apoyarlo.

Como educadores y profesionales de apoyo, les recordamos a todos que la educación es algo humano. Y cuando ves a los adultos y niños por igual, reaccionando con este tipo de apoyo, entonces tú también estás a bordo.

O, en este caso, también te hechas a nadar.

Joseph Torres es presidente de la Asociación de Educación de Lancaster, un sindicato que representa a los maestros en el Distrito Escolar de Lancaster.