Más de 50,000 personas en el Condado de Lancaster han solicitado beneficios de desempleo desde marzo. Los cheques de estímulo están en camino, si aún no han llegado, a los residentes del condado.

Pero no hay redes de seguridad pública para potencialmente miles de personas en el estado, que no son elegibles para los beneficios estatales, así como para el alivio federal del coronavirus debido a su estado migratorio. Quedan vulnerables, dicen los defensores que intentan llenar el vacío.

Troy Mattes, un abogado de inmigración de Lancaster, dijo que muchos de sus clientes lo han contactado para averiguar si son elegibles para la ayuda de estímulo.

¿Quién es elegible para recibir ayuda del gobierno?

Dado que los estados de inmigración pueden variar significativamente dentro de una unidad unifamiliar, la elegibilidad para recibir asistencia depende de cómo esa familia presente los impuestos, dijo Mattes.

Para acceder a los beneficios de estímulo o desempleo relacionados con COVID-19, los beneficiarios deben tener un número de Seguro Social que demuestre que están autorizados para trabajar en los EE. UU. Y que están legalmente empleados, dijo Mattes. Los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia tienen números de Seguro Social y autorización de trabajo.

Alrededor de 24,000 ciudadanos o residentes legales permanentes en Pensilvania tienen cónyuges que están en el país sin permiso legal, según el Migration Policy Institute (MPI), una organización no partidista centrada en América del Norte y Europa.

Según el estudio de MPI, alrededor de 141,000 "inmigrantes no autorizados" vivían en Pensilvania en 2018. El Departamento de Seguridad Nacional define a los inmigrantes no autorizados como "todos los no ciudadanos nacidos en el extranjero que no son residentes legales".

La semana pasada, un ciudadano de Illinois demandó al presidente Donald Trump alegando que se le negó el pago de estímulo federal por coronavirus de $1,200 porque su esposa, con quien presentó una declaración conjunta, no tiene un número de Seguro Social. Su esposa presentó los impuestos utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) con el IRS.

Según un informe del IRS de 2014, los contribuyentes de ITIN pagan más de $9 mil millones en impuestos anuales sobre la nómina.

Impacto local

Claudia Llewellyn, de 31 años, de Lancaster, es una defensora de la comunidad inmigrante y una beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que permite a los jóvenes inmigrantes en el país ilegalmente que fueron traídos aquí como niños permanecer en el país. si cumplen con ciertos criterios

"Hay una gran necesidad en nuestra comunidad", dijo Llewellyn, quien es de Honduras. "El virus nos está afectando a todos".

Llewellyn es miembro del comité directivo de Lancaster Neighbour Fund, una iniciativa creada por Lancaster Stands Up, una organización de defensa de base creada en 2016, para ayudar a las familias en riesgo de deportación.

Hasta el martes, el fondo ha ayudado a 35 familias de Lancaster con subsidios de $25 por persona para asistencia con alimentos y otras necesidades, dijo Llewellyn.

Una Lancastriana dijo que la subvención que su familia de cuatro está esperando recibir será una "gran ayuda". Dos miembros de la familia son receptores de DACA, un niño es ciudadano y un miembro adulto de la familia es indocumentado, dijo.

La mujer, que solicitó el anonimato debido al estado migratorio de los miembros de su familia, dijo que su hermana también es beneficiaria de DACA. Aunque ella tiene dos trabajos, la mujer ahora tiene un solo puesto y su hermano ha perdido su empleo debido a COVID-19.

La subvención se destinará a la reparación de emergencia de la casa, comestibles y facturas, dijo.

"(Estas familias) están necesitadas como todos los demás", dijo Llewellyn. "Estos niños aún necesitan comer", independientemente del estado legal de un trabajador.

¿Quién está tomando medidas para llenar el vacío?

Sundrop Carter, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración y Ciudadanos de Pensilvania, dijo que la falta de apoyo del gobierno significa que las familias indocumentadas dependen completamente de amigos, familiares y organizaciones de asistencia directa durante este tiempo. "El Congreso está ayudando a crear una crisis de salud pública al marginar aún más a las personas", dijo Carter.

Aunque las estadísticas no están disponibles para cuántos inmigrantes no autorizados trabajan en el Condado de Lancaster, el estudio del Instituto de Política de Migración dijo que 83,000 de esas personas están empleadas en todo el estado. Las personas que no tienen un número de seguro social aún pueden pagar impuestos federales con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), pero haber pagado impuestos a través de un número ITIN no significa que una persona pueda obtener asistencia del gobierno, dijo Mattes.

PICC ya ha dispersado $500,000 a organizaciones en todo el estado para ayudar directamente a familias inmigrantes indocumentadas vulnerables, dijo Carter. La Fundación Dowdy en Filadelfia donó el dinero a la organización.

El Servicio Mundial de Iglesias Lancaster recibió $15,200 a través del fondo PICC. Ayudó a 19 familias en el condado con subvenciones de $800 cada una, dijo Carranza.