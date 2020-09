El actor de Broadway Eliseo Román, nativo de Lancaster, estará entre los muchos artistas latinos reconocidos en el escenario y la pantalla que aparecerán en el concierto digital gratuito “¡Viva Broadway! Escuche nuestras voces ”esta semana.

El concierto, una celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana y una recaudación de fondos para Broadway Cares / Equity Fights AIDS, se transmitirá de forma gratuita en un puñado de plataformas digitales a partir de las 8 p.m. El jueves 1 de octubre, según Playbill.com, estará disponible para su visualización hasta las 8 p.m. el lunes 5 de octubre, informa Playbill.

El Mes de la Herencia, también conocido como el Mes de la Herencia Latinx, se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre en coordinación con los aniversarios de independencia de varias naciones latinoamericanas. Latinx es un término de género neutro para los latinos.

El concierto incluirá selecciones de una variedad de espectáculos de Broadway pasados y futuros, incluida una actuación de miembros del elenco original del primer musical de éxito de Lin-Manuel Miranda, "In the Heights".

El debut de Román en Broadway fue como Piragua Guy, un vendedor de helados de agua en Washington Heights, en ese musical de 2008.

Miranda interpretará el papel de Román en la versión cinematográfica del musical, que se estrenará en junio de 2021.

En esta captura de pantalla de una aparición en noviembre de 2015 en "Good Morning America" de ABC, Eliseo Román y Ana Villafane, quienes interpretaron a Gloria Estefan y su padre, José Fajardo, en el elenco original de Broadway de "On Your Feet!" Ellos y otros miembros del elenco actuarán en el concierto gratuito en línea, "¡Viva Broadway! Hear Our Voices", que se estrenará el jueves 1 de octubre.

Además de "In the Heights", apareció como el padre de Gloria Estefan, José Fajardo, en "On Your Feet!" De Broadway. en 2015. El musical, que se estrenará en el Dutch Apple Dinner Theatre la próxima primavera, cuenta la historia de la vida de la estrella del pop Estefan y su esposo, Emilio.

Actuaciones previstas

En un correo electrónico, Román dice que actuará con los elencos de "In the Heights" y "On Your Feet!" durante "¡Viva Broadway!"

Sign up for our newsletter Success! An email has been sent with a link to confirm list signup. Error! There was an error processing your request.

"(Debe) ser una noche especial", dice. "Todos estamos ansiosos por vivir esa noche".

Otros miembros del elenco de "On Your Feet!" y la reciente reposición de Broadway de "West Side Story" también aparecerá en "¡Viva Broadway!" junto con los actores Anthony Ramos y Christopher Jackson del elenco original de Broadway de "Hamilton" de Miranda, según la Liga de Broadway.

Otros artistas que harán apariciones incluyen a Miranda; John Leguizamo; Chita Rivera; Lucie Arnaz; La actriz de “Smash” y “Katy Keene”, Daphne Rubin-Vega; Thalia; y la estrella de "One Day at a Time" Justina Machado, quien compite contra el nativo de Quarryville Johnny Weir en "Dancing With the Stars" de esta temporada.

Andréa Burns, quien apareció con Román tanto en "On Your Feet!" y "In the Heights", será la anfitriona del espectáculo.

También habrá un adelanto de la versión escénica en español de Antonio Banderas de "A Chorus Line".

Román también apareció en el musical "Leap of Faith" en Broadway y ha actuado durante varios años con Broadway Inspirational Voices. En 2018, repitió su papel de Piragua Guy en una versión de concierto de "In the Heights" en el Kennedy Center en Washington, DC.

También actuó a nivel regional en los elencos de los musicales "Zorro", en Atlanta; "Man in the Ring" en Boston; y “Little Miss Sunshine”, en San Diego, California, esta última coescrita y dirigida por James Lapine, ex alumno de Franklin & Marshall College.

En 2013, él y el actor de Lancaster Jonathan Groff actuaron juntos en "The Pirates of Penzance" en el Delacorte Theatre de Central Park.

“¡Viva Broadway! Hear Our Voices ” se mostrará en el canal de YouTube de Playbill, bit.ly/PlaybillYouTube; el sitio web del evento de la Broadway League, bit.ly/VivaLeague; y el sitio web de Broadway Cares, bit.ly/VivaCares.