Después de que un clima inusualmente frío retrasó la cosecha de fresas del condado de Lancaster, finalmente llegaron estas favoritas de principios de verano. Si desea recoger sus propias fresas, eche un vistazo a estas nueve granjas locales. Asegúrese de llamar con anticipación antes de emprender cualquier aventura de elección propia, ya que el horario de la granja puede variar según el clima y la disponibilidad.

Brook Lawn Farm Market

2325 Lititz Pike, Lancaster

Cuándo: de lunes a sábado, de 8 a.m. al mediodía.

Detalles: $5.00 por cuarto; 6 o más cuartos cuestan $4.75 por cuarto. Se prefiere efectivo. Se proporcionan contenedores, por favor absténgase de traer los suyos.

Para actualizaciones: 717-569-4748; facebook.com/BrookLawnFarmMarket.

Cherry Hill Orchards

400 Long Lane, Lancaster

Cuándo: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.; sábados de 9 a.m. a 4 p.m.

Detalles: $5 por cuarto; $20 por balde de 5 cuartos; 5 o más baldes cuestan $15 cada uno.

Para actualizaciones: cherryhillorchards.com; facebook.com/CherryHillOrchards; 717-872-9311.

Everfresh Produce

3145 Division Highway, New Holland

Cuándo: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.; sábado, 8:30 a.m. a 5 p.m.

Detalles: $2 por libra.

Para actualizaciones: 717-354-3922.

Farm Wagon Produce

1061 Weaverland Road, East Earl

Cuándo: de lunes a sábado, de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

Detalles: $2.25 por libra. Si elige más de 25 libras, el costo se reduce a $1.75 por libra.

Para actualizaciones: 717-354-2041.

Hoover's Farm

30 Erbs Bridge Road, Lititz

Cuándo: lunes, martes, jueves, viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.; miércoles, de 8 a.m. a 6 p.m.; sábado, 8 a.m. a 5 p.m.

Detalles: $1.95 por libra. Traiga sus propios contenedores o Hoover le proporcionará cajas de un cuarto de galón.

Para actualizaciones: 717-733-1048; hooversfarm.co cq. sin "m".

Kreider's Strawberries

169 Buch Ave., Lancaster

Cuándo: de lunes a sábado, de 8 a.m. a 5 p.m.

Detalles: $5 por cuarto. Kreider's suministrará contenedores. Anticipe una temporada corta y cantidades limitadas, y asegúrese de llamar antes de llegar para asegurarse de que haya bayas disponibles para recoger.

Para actualizaciones: 717-569-3421; lanc.news/kreiders22.

Rising Locust Farm

1339 Creek Road, Manheim

Cuándo: lunes, miércoles, viernes.

Detalles: si desea comprar fresas PYO por $ 2.75 por cuarto, envíe un correo electrónico a risenlocustfarm@gmail.com o envíe un mensaje de texto al 717-725-5138 para coordinar con anticipación. Las fresas pre-recolectadas también están disponibles y cuestan $5.50 por cuarto.

Para actualizaciones: facebook.com/RisingLocustFarm; risinglocustfarm@gmail.com; 717-725-5138.

Shenk's Berry Farm

911 Disston View Drive, Lititz

Cuándo: de lunes a viernes, de 8 a.m. a mediodía y de 4:30 p. m. a las 8:30 p.m.; sábado, 8 a.m. a 12 p.m.

Detalles: Todas las bayas se recolectan y venden por caja de un cuarto, y se le proporcionarán cajas. $3.50 por cuarto. Efectivo o cheque. El horario de PYO puede cambiar día a día, así que asegúrese de confirmar antes de su llegada.

Para actualizaciones: shenkberryfarm.com; 717-626-6194.

Weaver's Orchard

40 Fruit Lane, Morgantown

Cuándo: de lunes a jueves, de 8 a.m. a 3:30 p.m.; viernes, 8 a.m. a 5:30 p.m.; sábado, 8 a.m. a 3:30 p.m.

Detalles: Un cuarto – $7.50; uno a tres baldes de 5 cuartos – $32.00 cada uno; cuatro o más baldes de 5 cuartos – $28.00 cada uno. Las tarjetas del club Pick-your-own se pueden comprar por $10, lo que brinda un descuento del 10% para todos los cultivos durante la temporada PYO 2022.

Para actualizaciones: facebook.com/WeaversOrchard; weaversarchard.com; 610-856-7300.