Los girasoles son símbolos del verano.

Alimentan a los pájaros cantores.

Y este año, con la guerra de Ucrania, se han convertido en un símbolo de resistencia y paz.

Aquí hay algunas granjas en la región del condado de Lancaster donde puede entrar a un campo de oro.

Please Wash Me car wash,1 Yeingst Dr., Elverson tiene un campo de girasoles en flor ahora (después de un año de descanso). No hay tarifa de admisión y no hay horarios establecidos.

Verdant View Farm, 429 Strasburg Road, Paradise tendrá Sunflower Days los días 12 y 13, 19 y 20, y 26 y 27 de agosto. Los viernes, el horario es de 5 a 8 p.m. y los sábados, el horario es de 10:30 a.m. a 8 p.m. Los boletos cuestan $10 para el 12 y 13 de agosto, $15 para otros días si los compra en línea o $5 más en la puerta e incluyen un girasol. La finca tiene 50,000 girasoles. También hay disponibles flores, comida, cerveza artesanal y vino.

Harvest Lane Farm, 851 East Oregon Road, Lititz, tiene girasoles de cosecha propia hasta al menos finales de agosto. No se cobra entrada y las flores cuestan $1.50 por tallo. Las flores pre-recogidas cuestan $2 por tallo. Las actualizaciones se pueden encontrar en Facebook. El horario de elección es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. y sábado, de 8 a.m. a 5 p.m.

Weaver's Orchard, 40 Fruit Lane, Morgantown, tiene un campo de girasoles para elegir. No hay admisión a los campos. Los campos de cosecha propia de la granja están abiertos de lunes a jueves, y sábados de 8 a.m. a 4 p.m. (última entrada a las 3:30), viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (última entrada a las 5:30 p. m.) A principios de agosto, las áreas de autoservicio están cerradas los martes y jueves. Los campos también cierran a la 1 p.m. en los días en que el pronóstico es superior a 90 grados.

Cherry Crest Adventure Farm, 150 Cherry Hill Road, Ronks, tendrá un Festival del Girasol los sábados 20 y 27 de agosto y el 3 de septiembre, de 10 a.m. a 7 p.m. Explore campos de girasoles, además de campos de zinnia, música, entretenimiento para niños, vendedores de artesanías y mini sesiones de fotos. Fiesta incluida con la entrada a la finca.

Oregon Dairy, 2900 Oregon Pike, Lititz tendrá días de recolección de girasoles los viernes, sábados y domingos de septiembre, de 10 a.m. al anochecer. Además del Día del Trabajo, de 10 a.m. a 5 p.m. Los boletos ($13) incluyen la entrada al campo de girasoles, un girasol y, una vez que se abre el laberinto de maíz, la entrada al laberinto de maíz más las atracciones.

Country Barn, 211 S. Donerville Road, planea tener un Festival del Girasol en septiembre cuando los girasoles estén en plena floración y haya suficiente personal. La empresa compartirá más detalles en su sitio web y Facebook. Los boletos para edades de 3 a 64 años cuestan $13 e incluyen un girasol. Hay más opciones para agregar comida y actividades, como recorridos en carretas, un laberinto de maíz, música en vivo, carreras de cerdos y una plataforma de salto.

Cherry Hill Orchards Outlet, 400 Long Lane, Lancaster, tendrá girasoles para elegir. Se espera que las flores estén listas a principios de octubre. Las flores costarán $1 tallo o $6 la docena. Se cobra una entrada de $5 para los campos de flores sin una compra. La recolección de flores es de lunes a sábado, de 9 a.m. a 4 p.m.