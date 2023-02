Es hora de fasnachts: ¿Te gustan naturales, en polvo, con azúcar de canela o glaseadas?

El martes 21 de febrero es Martes de Carnaval, también conocido como Martes Gordo o Mardi Gras, y es el día antes de que comience la Cuaresma.

Los que se encuentran en el territorio holandés de Pensilvania pueden estar más familiarizados con la festividad temática de pastelería que lo acompaña, el Día de Fasnacht.

Tradicionalmente, las personas en las denominaciones cristianas que observan la Cuaresma celebraban con alimentos indulgentes, usando sus ingredientes como manteca de cerdo y azúcar antes de que comenzara el ayuno el Miércoles de Ceniza.

Los holandeses de Pensilvania usaban su manteca de cerdo y azúcar haciendo fasnachts, que son pasteles similares a una rosquilla, pero más densos.

Esté preparado con algunos dólares adicionales este Día de Fasnacht: la mayoría de las panaderías locales han aumentado sus precios para fasnachts.

"El costo de nuestros ingredientes aumentó considerablemente durante el año pasado", dice Brad Stoltzfus, gerente general de servicios de alimentos en Bird-in-Hand Bakery & Cafe, en un correo electrónico con LNP|LancasterOnline.

"En algunos casos, (el costo de los ingredientes) casi se ha duplicado. Nuestros productos se fabrican desde cero, y cuando se agrega el aumento del costo de la mano de obra a un producto como nuestros fasnachts, puede haber un aumento del precio para el consumidor", Stoltzfus dice.

De las empresas en la lista a continuación que aumentaron sus precios, en promedio costará 19 centavos más por fasnacht, 98 centavos más por media docena y $1.64 más por docena, en comparación con los precios en 2022.

Para garantizar fasnachts a tiempo para el Día de Fasnacht, la mayoría de las empresas recomiendan reservar por teléfono o en persona. La Iglesia Católica Holy Trinity en Columbia agotó sus pedidos anticipados el 8 de febrero y no aceptará más pedidos, según su página de Facebook.

Aquí hay 12 lugares para obtener fasnachts en el condado de Lancaster.

________________________________________

Achenbach's Pastries

- Dónde: 375 E. Main St., Leola.

- Cuándo: 20 de febrero de 5:30 a.m. a 6 p.m., 21 de febrero de 5 a m. a 6 p.m.

- Costo: $1.20 por fasnacht, $6.70 por media docena, $12.95 por docena.

- Opciones de sabor: Natural, en polvo, azúcar canela y glaseado.

- Más información: Achenbach's recomienda reservar fasnachts por teléfono para fasnachts garantizados y una recogida más fácil. Los interesados pueden reservar hasta la hora de cierre el 20 de febrero.

- Contacto: 717-656-6671; achenbachs.com.

________________________________________

Bird-in-Hand Bakery

- Dónde: Tiendas de autoservicio en Bird-in-Hand Bakery & Cafe en 2715 Old Philadelphia Pike en Bird-in-Hand, y en Firestone Complete Auto Care en 1530 Oregon Pike en Manheim Township.

- Cuándo: Firestone estará a la venta el 20 de febrero de 2 p.m. a 6 p.m. y 21 de febrero de 7 a.m. a 5 p.m.; la panadería está vendiendo a través de drive-thru el 21 de febrero de 6 a 9 a.m., y en el horario normal de atención dentro de la panadería.

- Costo: Panadería: $1.25 por fasnacht, $7 por media docena, $13.50 por docena. Firestone: $1.25 por una fasnacht, $7 por media docena, $14 por docena.

- Opciones de sabor: Natural, en polvo, glaseado y azucarado.

- Más información: Los clientes pueden reservar llamando al 717-768-1501. Fasnachts estará disponible en la panadería hasta el 4 de marzo.

- Contacto: 717-768-1501; bird-in-hand.com.

________________________________________

Byers Butterflake Bakery

- Dónde: 44 W. Main St., Leola.

- Cuándo: Disponible ahora hasta el Día de Fasnacht durante el horario comercial normal, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 5 p.m., sábado, de 7 a.m. a 2 p.m., domingo cerrado. El 21 de febrero, la panadería abrirá a las 6 a.m.

- Costo: $1.25 por fasnacht, $5.95 por media docena, $11.95 por docena.

- Opciones de sabor: Natural y en polvo.

- Más información: los clientes pueden reservar fasnachts llamando al 717-656-6803 o enviando un correo electrónico a info@byersbakery.com.

- Contacto: 717-656-6803; byersbakery.com.

________________________________________

Holy Spirit Lutheran Church

- Dónde: 3131 Columbia Ave., Lancaster.

- Cuándo: 20 de febrero de 12-7 p.m.; 21 de febrero a partir de las 6 a.m. hasta que se agote la cantidad disponible.

- Costo: $7 por media docena.

- Opciones de sabor: Natural, en polvo y glaseado.

- Más información: esta es una venta de autoservicio y las ganancias apoyan los programas del ministerio juvenil de la iglesia.

- Contacto: 717-394-6771; holyspiritlutheran.org.

________________________________________

Lafayette Fire Company

- Dónde: 63 Lafayette Way, Lancaster.

- Cuándo: 20 de febrero de 5 a 7 p.m.; 21 de febrero de 5:30 a 9 a.m.

- Costo: $15 por docena, los fasnachts provienen de la panadería Bird-in-Hand.

- Opciones de sabor: Mezcla en polvo y glaseada.

- Más información: los clientes pueden reservar en lfc63.square.site hasta el 18 de febrero. Habrá una cantidad limitada de fasnachts a la venta durante los días de recogida, hasta que se agoten. Todos los ingresos se destinan a las iniciativas de prevención del cáncer de Lafayette Fire Company.

- Contacto: Correo electrónico communityoutreach@lafayettefire.com; lafayettefire.com.

________________________________________

Marley's Country Goods

- Dónde: Mercado Central de Lancaster cerca de la entrada de North Market Street, 23 N. Market St., Lancaster.

- Cuándo: 21 de febrero de 6 a.m. a 3 p.m.

- Costo: $1.50 por fasnacht, $8.50 por media docena, $16 por docena.

- Opciones de sabor: Natural, en polvo, glaseado y azucarado con canela.

- Más información: los clientes pueden hacer pedidos por adelantado durante el horario normal de mercado o llamando al 717-224-1728. Marley's también tendrá pasteles Long Johns.

- Contacto: Visite el Mercado Central de Lancaster o llame al 717-224-1728.

________________________________________

Oregon Dairy

- Dónde: 2900 Oregon Pike, Lititz.

- Cuándo: Fasnachts estarán disponible en la tienda a partir del 17 de febrero. El servicio de autoservicio estará disponible de 5:30 a.m. a 10 a.m. el 21 de febrero y en la tienda a partir de las 7 a.m., hasta que se agoten.

- Costo: $1.25 por fasnacht, $6 por media docena, $12 por docena. Los fasnachts individuales no estarán disponibles en el drive-thru y deben comprarse en la tienda.

- Opciones de sabor: Natural, en polvo y glaseado.

- Más información: se recomienda realizar pedidos por adelantado en línea. La fecha límite para pedidos en línea es el 18 de febrero.

- Contacto: 717-656-2856; oregondairy.com.

________________________________________

Ric's Bread

- Dónde: 24 N. Queen St., Lancaster (tienda principal); 23 N. Market St. (Mercado Central de Lancaster).

- Cuándo: 21 de febrero, en la tienda de 7 a.m. a 2 p.m., en Lancaster Central Market de 6 a.m. a 3 p.m.

- Costo: $1.50 por fasnacht, $8 por media docena, $12 por docena.

- Opciones de sabor: Natural y en polvo.

- Más información: se recomienda realizar pedidos por adelantado llamando a la tienda principal de Ric's Bread. La recogida se realiza en la tienda o en el mercado.

- Contacto: 717-392-8385; lanc.news/RicsBread.

________________________________________

Robert Fulton Fire Company

- Dónde: 2271 Robert Fulton Highway, Peach Bottom.

- Cuándo: 20 de febrero de 5 a 9 p. m., 21 de febrero de 6 a 10 a. m.

- Costo: $6 por media docena, $10 por docena.

- Opciones de sabor: Natural, azúcar en polvo y azúcar con canela.

- Más información: Reserva llamando al departamento de bomberos al 717-548-8995. Los pedidos anticipados vencen el 17 de febrero. Habrá algunos fasnachts a la venta el día de la fecha, pero los organizadores recomiendan reservar. Las ganancias benefician al departamento de bomberos totalmente voluntario.

- Contacto: 717-548-8995; rffc89.com.

________________________________________

Shady Maple Farm Market

- Dónde: 1324 Main St., East Earl.

- Cuándo: 20 y 21 de febrero de 7 a.m. a 8 p.m. en el almacén; 21 de febrero a través de drive-thru en el estacionamiento techado del mercado agrícola de 6 a 10 a.m.

- Costo: $1.19 por uno, $6.49 por media docena, $11.99 por docena.

- Opciones de sabor: Natural, glaseado, azúcar canela y en polvo.

- Contacto: 717-354-4981; shady-maple.com.

________________________________________

Stauffers of Kissel Hill

- Dónde: 1050 Lititz Pike, Lititz; 301 Rohrerstown Road, municipalidad de East Hempfield; 945 E. Main St., Mount Joy.

- Cuándo: 21 de febrero de 7 a.m. a 9 p.m. Los Fasnacht ya están a la venta y lo estarán hasta el Día de Fasnacht.

- Costo: $7.99 por media docena.

- Opciones de sabores: natural, en polvo y surtido.

- Más información: Los interesados en reservar pueden llamar a cualquier departamento de panadería de Stauffers.

- Contacto: 717-627-7654 (Lititz); 717-397-4719 (Rohrerstown); 717-928-6982 (Mount Joy); skh.com.

________________________________________

Weiser's Market

- Dónde: 680 Furnace Hills Road, Lititz.

- Cuándo: 21 de febrero de 7 a.m. a 9 p.m.

- Costo: 95 centavos por fasnacht, $5.65 por media docena, $10.99 por docena.

- Opciones de sabor: Azúcar natural, en polvo y canela.

- Más información: Reserva fasnachts para recoger llamando a la tienda al 717-626-0271. La fecha límite es el 20 de febrero.

- Contacto: 717-626-0271; weisersmarket.com.