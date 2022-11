Aquí ofrecemos un listado de algunas iglesias y negocios en el condado de Lancaster que ofrecen comidas gratis para el feriado de Acción de Gracias. Verifique los detalles para saber si la comida es para cenar, para llevar o entrega a domicilio y si se recomienda una reserva.

Además, algunos proveedores buscan voluntarios y donaciones.

Si desea ser incluido en esta lista, envíe su información por correo electrónico a Stephanie Zeigler, editora gerente de contenido, a szeigler@lnpnews.com.

Lo siguiente podría requerir un aviso previo de necesidad:

Frisco’s Chicken, 454 New Holland Ave., Lancaster, regalará 87 comidas cocinadas de Acción de Gracias, que según la compañía es la misma cantidad vendida en su primer día de operaciones, de 11 a.m. a 1 p.m. el jueves 24 de noviembre. Una comida incluye un pollo entero, puré de papas, maíz, relleno, gravy y salsas. Las comidas deben recogerse en la ubicación de Lancaster. Para solicitar una comida para usted o para alguien que lo necesite, visite FriscosGivesBack.com.

Iglesia St. Phillip the Apostle, 2111 Millersville Pike, Lancaster, ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias de 11 a.m. a 1 p.m. el jueves 24 de noviembre. Solo para llevar. RSVP antes del viernes 18 de noviembre al 717-872-2166.

Iglesia Bautista Bright Side, 515 Hershey Ave., ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias de 11 a.m. a 2 p.m. en el comedor el jueves 24 de noviembre. Cena. Entrega a los enfermos y confinados en el hogar pueden ser posibles; llame para preguntar antes del viernes 18 de noviembre. Hay oportunidades de voluntariado disponibles y se aceptarán donaciones. Para obtener información, llame al 717-295-9431 o visite brightsidebc.org.

Los siguientes están buscando voluntarios y donaciones:

Iglesia Metodista Unida de Columbia, 510 Walnut St., Columbia, ofrecerá una comida gratuita de Acción de Gracias para la comunidad el jueves de 11 a.m. a 1 p.m. La comida para llevar estará disponible de 12:30 a 1p.m. ; no habrá entrega. La iglesia está buscando donaciones de pavos. Para obtener más información o para ser voluntario, comuníquese con la oficina de la iglesia al 717-684-2356 o por correo electrónico a cumc@comcast.net. Los turnos de los voluntarios (servir, lavar los platos, ser un corredor, ayudar con la mesa de postres y limpiar) están disponibles entre las 10 a.m. y las 2:30 p.m.

Las iglesias de Lititz organizarán una comida comunitaria gratuita de Acción de Gracias en Hosanna! A Fellowship of Christians, 29 Green Acre Road, Lititz, de 11 a.m. a 1:30 p.m. el jueves 24 de noviembre. Cena y comida para llevar disponible. Para más información, para cocinar o para ser voluntario, llame al 717-626-2560; Visite hosannalititz.org.

Iglesia Bautista Ebenezer, 701 N. Lime St., ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias desde el mediodía hasta las 3 p.m. el jueves 24 de noviembre. Cena o comida para llevar. Las comidas a domicilio pueden ser posibles; debe llamar a la iglesia. Se aceptan donaciones. Para obtener más información, para ser voluntario o para transporte, llame al 717-392-4292; Visite ebclancaster.org.

El pa211.org de United Way of Pennsylvania enumera las siguientes comidas:

Iglesia Metodista Unida de Colemanville, 210 Colemanville Church Road, Conestoga, ofrecerá una comida gratis desde las 11 a.m. hasta el mediodía del jueves 24 de noviembre, solo para llevar. Para obtener más información, llame al 717-872-7951.

Cena Comunitaria del Día de Acción de Gracias del Ephrata Business Center, 400 W. Main St., Ephrata, está patrocinada por las iglesias y empresas del área de Cocalico, Denver y Ephrata. Solo estará disponible para cenar en el lugar o comida para llevar de 11 a. m. a 2 p.m. Para obtener más información, llame al 717-721-5613.

Iglesia Luterana Zion, 2 South Hazel Street, Manheim, ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. el jueves 24 de noviembre. Solo comida para llevar en el estacionamiento de la iglesia. Para obtener más información, llame al 717-665-5880.

Chiques Church, 4045 Sunnyside Road, Manheim, ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias de 11 a.m. a 1 p.m. el jueves 24 de noviembre. Cena o comida para llevar. Para más información, llame al 717-799-1238.

Iglesia Metodista Unida de St. Mark, 6 Pine St., Mount Joy, ofrecerá una comida gratis de Acción de Gracias para llevar de 11:30 a.m. hasta la 1 p.m. La recogida en la acera será en The Gathering Place. No se servirá pavo; la comida será jamón con guarniciones tradicionales. Para información llame al 717-653-5493.