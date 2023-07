Si no está seguro de qué hacer este fin de semana, hicimos el trabajo pesado por usted.

Hay varios eventos que vale la pena visitar este fin de semana, desde conciertos y presentaciones en vivo hasta espectáculos dedicados a automóviles y fósiles.

O, si está buscando algo que hacer con el pequeño, eche un vistazo a un evento para conocer y saludar a un reptil.

Aquí hay siete eventos para ver en el condado de Lancaster este fin de semana.

________________________________________

Viernes de música

Más de dos docenas de músicos se presentarán en la ciudad de Lancaster este viernes como parte de la serie mensual Music Friday de la organización sin fines de lucro Music For Everyone. Los músicos incluyen a la banda celta Abigail's Garden, Red Rose Chorus, Ukulele Uprising y West End Ramblers, entre varias otras actuaciones.

Más información: viernes de 5:30-8:15 p.m. | Varios lugares en el centro de Lancaster | Costo: Entrada gratis | Más información

________________________________________

Concierto de Mutlu

El cantautor de R&B de Filadelfia, Mutlu, actuará en el West Art Community Center este fin de semana. Los favoritos locales, el guitarrista Andy Mowatt y la cantautora Hadassah Edith, abrirán el espectáculo.

Más información: viernes a las 7:30 p.m. | Centro Comunitario Oeste de Arte, 800 Buchanan Ave., Lancaster | Costo: $18 para entrada general, $9 para niños menores de 18 años | Más información

________________________________________

Espectáculo de fósiles y minerales

El Club de minerales y fósiles del condado de Lancaster regresará este fin de semana con su espectáculo anual "Extravaganza de Navidad en julio", con muchas exhibiciones diferentes y vendedores especializados en rocas, joyas, minerales, fósiles y más.

Los niños podrán disfrutar de una nueva sala llamada "Sala de actividades de aventura en geología", donde pueden minar usando linternas.

Más información: sábado de 9 a.m. to 5 p.m., domingo de 10 a.m. to 5 p.m. | Farm & Home Center, 1383 Arcadia Road, Lancaster | Costo: $4 para entrada general, $3 para personas de 62 años o más, $1 para niños de 6 a 18 años y gratis para niños menores de 6 años | Más información

________________________________________

Exhibición de autos Taste of Mount Joy

La exhibición de autos Taste of Mount Joy Cruisin' Cuisine es una exhibición de autos y un evento de degustación, repleto de autos de todo tipo y muchas opciones de comida diferentes. Este año, el evento tendrá un patio de comidas en Delta Street con vendedores como Harvey's Main Street BBQ, Frisco's Chicken, Two Cousins, Isaac's, Bube's Brewery y más.

Se entregarán alrededor de 50 premios a autos en diferentes categorías. Las personas pueden pre-registrar sus autos por $12, o registrar sus autos el día del evento por $15. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a tasteofmountjoy@gmail.com o llame al 717-951-1338.

Antes de la exhibición de autos, el Club Kiwanis servirá un desayuno de panqueques gratis de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. en la Primera Iglesia Presbiteriana, 7 Marietta Ave., Mount Joy.

Más información: Sábado de 11 a.m. to 2 p.m.| Manheim Street y Barbara Street, centro de Mount Joy | Costo: Entrada gratis| Más información

________________________________________

Conoce y saluda a los reptiles

Conozca a algunos amigos nuevos y escamosos en That Fish Place - That Pet Place en colaboración con Reptile Invasion, una organización sin fines de lucro. También habrá a la venta artículos relacionados con reptiles, como joyas de piel de serpiente y copias del libro "Athena the Fearless Bearded Dragon".

Más información: sábado de 11 a.m. to 3 p.m. | Ese lugar de pescado - That Fish Place - That Pet Place, 237 Centerville Road, Lancaster | Costo: Entrada gratis| Más información

________________________________________

Festival de loros

Tome su mejor camisa hawaiana y diríjase a Lancaster Liederkranz para su evento anual Parrot Fest, con actuaciones de la banda de rock tropical Tropical Sunz y la banda Jimmy and the Parrots, influenciada por Jimmy Buffett. Esta celebración veraniega también contará con comida y bebida. Los asistentes pueden traer sillas de jardín y carpas emergentes. Deja a los más pequeños en casa; esta celebración solo está abierta para personas mayores de 12 años.

Más información: sábado de 5-11 p.m. | Lancaster Liederkranz, 722 S. Chiques Road, Manheim | Costo: $24 por entrada general, $10 en efectivo por estacionamiento en el lugar, estacionamiento gratuito fuera del sitio | Más información

________________________________________

Inauguración de la exposición 'Brisa de Verano'

La Asociación de Arte del Condado de Lancaster presentará "Summer Breeze", la colección temática más nueva de la galería. Además, en una galería diferente en el mismo edificio, la fotógrafa Mia Curran exhibirá muchas de sus obras. Curran estará presente para la recepción de los artistas. Ambas exhibiciones estarán en exhibición hasta el 24 de agosto.

Más información: Domingo de 1-4 p.m. | Asociación de Arte del Condado de Lancaster, 149 Precision Ave., Strasburg | Costo: Entrada gratis | Más informacion