Lampeter-Strasburg High School held its commencement June 5.
The graduates are:
Austyn Matthew Adcock, Ariadne Joy Anderson, Gibson Connor Armstrong, Vincenzo Azzarelli, Lucas William Baker, Devon Alan Baldwin, Malaina Kathryn Bauzon, Benjamin Andrew Beattie, Robert John Luther Bennethum, Zachary Ryan Berger, Sarai Rose Berry, Christopher Paul Billy, Alexander John Blank, Chloe Janay Blantz, John Michael Blochberger, Wyatt Frederick Bowers, Lexie Ann Bowling, Dominic Joseph Brazzle, Noah Landis Brown, Sofia Annabel Bua, Janelle Yvonne Burd, Shayla Reese Burns, Camryn Elizabeth Byler, Courtney Lynn Cannon, Alexander Jay Cardwell, Catherine Maureen Cardwell, Elijah Clarence Carr, Elizabeth Marie Carson, Ayden Douglas Cauler, Brady Michael Cole, Cameron Jaymes Coleman, Brent Michael Cox, Amaya Zataye Creekmur-Peoples, Bradey Jackson Cunningham, Riley Marie Dawson, Elizabeth Margaret Deardorff, Anthony Luis Delgado, Elijah Manuel Detzel, Sophie Claire DiCamillo, Danielle Faith DiPace, Kamille Anne Dombrowski, Lauren Olivia Donnelly, Joseph Anthony Doolittle, Sienna Aliza Dorsey, Kelliann Leckey Drummond, Kathlein Thi Duong, Brandon Kyle Eberly, Nathan Stephen Eberly, Neil Wesley Eckman, Lauren Louise Edwards, Brayden Scott Emmerling, Logan Edward Erb, Odin Ronald Eriksson, Caden Tyler Eshbach, Emma Mary Eshleman, Julianna Margaret Evans, Owen Thomas Fikkert, Karley Suzanne Fisher, Breanna Rose Fluhr, Ethan Force Ford, Daisy Victoria Frank and Natalie Rae Fraunfelter.
Also, Joseph David Frego, Damian Michael Frey, Kristina Marie Fuller, Joshniel David Bautista Garcia, Xander Grayson Getchis, Drew Philip Gochnauer, Jaden Phoenix Guisbert, Caleb Joel Guyer, Kendall Brooke Hadesty, Lyana Sue Hall, Gabrielle Denise Harner, Emily Marie Harnish, Arik Eugene Harnish, Andrew Christopher Harris, Olivia Emma Harris, Brennan Maurice Havey, Dylan Ross Heiselman, Daniel Joseph Helms, Bai Lee Virginia Herr, Ian Ray Herr, Madison Lee Herr, Alaina Quin Herring, Jeffrey Aaron Hess, Karissa Raeanne Hirt, Anaiya Janai Hoang, Ema Nicole Hollinger, Elizabeth Mae Horner, Margaret Mae Hostetler, Liana Grace Howe, Kayla Dawn Hughes, Lauren Joy Imhof, Taylor Marie Jenkins, Trevor Quincy Jenks, Bryce Allen Johnson, Mariesha Lynn Johnson, Nathaniel Edward Jones, Jamie Michelle Kane, Braedon John Hess Karpathios, Amanda Josephine Kauffman, Luke Christopher Kelly, Jack Gregory Kendig, Rylan Michael Killian-Reed, David Kim, Jonathan Thomas Klein, Julia Carmella Klingbeil, Alexander Jeremiah Knapp, Jordan Marie Knisely, Bryce Andrew Kondras, Lane Elizabeth Kopelman, Caden Reese Kouterick, Anastasia Faith Krackow, Rowen Revell Krantz, Jeslyn Blake Krebs, Zoe Noel Krout, Emma Louise Kury, Isaiah Stewart Lamison, Sawyer Ethan Lancaster, Alexander Jeffrey Landis, Kayla Raquel Lang, Katherine Ruth Lapinsky, Jenna Grace Lapp and Josephine Guiseppe Lau.
Also, Zane Matthew Law, Hailey Nicole Leaman, Wesley Eugene Leaman, Jacob Michael Long, Jenna Nicole Manion, Megan Lynn Manion, McKenzie Elizabeth Manning, Ava Mei Martin, Jacklyn Erin Martin, Owen Michael Martin, Aliyah Paige McComsey, Colin Patrick McDonald, Ayden Kyler McKee, Finn Alexander McKinney, Sean Andrew McTaggart, Caitlyn Paige McVey, Carter Ryan Meck, Hilda Johanna Meda Paredes, Madison Lynn Metz, Hannah Michelle Miller, Nicole Rae Miller, Scott Adam Miller, Taylor Kyelyn Miller, Wren Linder Miller, Hunter Clayton Mitchell, Evan William Mize, Frank Chan Monge, Samantha Lauren Monroy, Hunter James Morgan, Fabiano Andres Moscoso Rondon, Marshall Bradon Moyer, Laureli Alexandra Newell, Addison Rose Nickle, Conner David Nolt, Eliana Jane Olinger, Grace Brandy Moraa Ongosi, Christian William Otto, Parker Charles Owens, Ellie Kate Parido, Gabriel Timothy Isaiah Parmer, Molly Maguire Patches, Fernando Enrique Perez, Melissa Marie Perez, Jimmy Pham, Emily Elizabeth Platt, Makensy Arlene Pletcher, Olivia Mae Poley, Lauren Cathleen Powell, Taya Leslie Puffenberger, Rossen Mathias Read, Austin Lee Reiff, Collin Michael Reinacher, Brendan David Reinhart, Crosby Dylane Renninger, Samantha Jan Reynolds, Cynthia Ann Rezendes, Riley Skye, Rinehard, Sydney Jade Risch, Mary Katharine Teresa Roda, Alexandra Avila Rodriguez, James Micheal Roop, Rosalind Jane and Shawnee Roth.
Also, Anthony Marco Salinas, James Gerald Sargent, Ethan Joshua Sauder, Tanner Dean Sauer, Jocelyn Elaine Saurbaugh, Daniel Paul Sauve, Evangeline Monet Schaefer, Makyah Davion Schwartz, Jacob Davis Scranton, Zachary Conner Shelley, Jacob Mark Shockey, Roman David Shreckengast, Emanuel William Shreiner, Gavin Anthony Shue, Nicholas Chase Smucker, Emily Grace Snyder, Ashton Christopher Spahr, Gwenn Marie Spotts, Carter Steven Stabinger, Julie Elizabeth Stinson, Austin Tyler Stoltzfus, Lily Faith Stoltzfus, Taylor Mackenzie Straley, Megan Kristine Stratton, Jack Arnold Swarr, Cameron Wilson Sweger, Kiana Marie Sweger, Kaden Charles Swope, Owen Ryan Taylor, Landon Blake Teeter, Kiana Marie Thedford, Haley Beth Thomann, Kira Lynay Thomas, Jasmine Momo Thompson, Kendall Marie Tidwell, Hannah Agija Tordoff, Andrea Marie Torres, Mary Suzanne Torres, Kiley Quinn Turner, Kyle Darrick Turner, Alexandros Saeed Vaziri, Ryan Raul Vidal, James Alec Wagner, Kylee Lynn Waller, Hailee Paige Walters, Nasya Leylen Warfel, Matthew Eldon Weese, Sydney Mai Weichler, Tyler Thomas Weit, Hannah Lynn Welchans, Emma Mary Westcott, Madelyn Rose Whispell, Morgan Elaine Whitaker, Elijah Timothy White, Jada Adele Willard, Caden Lance Williams, Kendall Elizabeth Winters, Alexis Elisa Faith Wise, Hannah Marshall Wenshuai Wismer, Riley Scott Witt, Kyleigh Shae Wright and Alyssa Ruth Zaepfel.