The empanada is not only a staple of Latin kitchens everywhere, but is also bountiful in bakeries, bars and seemingly every nook and cranny in Lancaster city.

In honor of National Empanada Day, here are 26 restaurants in Lancaster city (and several from throughout the county) to indulge in properly. Be sure to check hours and prices before you go.

American Bar & Grill, 1081 N. Plum St., Lancaster.

Castenadas Mexican Restaurant, 323 Main St., Denver.

Colombian Coffee Shop, 1515 Oregon Pike, Lancaster.

El Cubano Restaurant, 33 Ranck Ave., Lancaster.

El Friquitin de Villalba, 243 Green St., Lancaster.

El Jibarito Restaurant, 602 S. Lime St., Lancaster.

El Rincon Poncero, 255 N. Queen St., Lancaster.

El Tocororo Cuban Restaurant, 601 N. Queen St., Lancaster.

El Triangulo Latino, 102 Manheim Ave., Lancaster.

Empanada Gourmet, 46 N. Prince St., Lancaster.

Espino’s Pizza, 323 W. Lemon St., Lancaster.

Flora’s, 306 N. Mulberry St., Lancaster.

Frisco’s Chicken, 454 New Holland Ave., Lancaster.

Fuego Latino, 28 S. Market St., Elizabethtown.

Gran Sabor Latino Restaurant, 120 Franklin St., Lancaster.

Halo’s Kitchen, 30 W. James St., Lancaster.

J&J Mofongo Restaurant, 604 Manor St., Lancaster.

La Cocina Restaurant, 111 E. King St., Lancaster,

Maize Mexican Cantina, 605 Richmond Drive, Lancaster,

Old San Juan, 25 W. King St., Lancaster,

Pitbullz Pizza, 752 E. Ross St., Lancaster.

O&J Deli Grocery 1, 121 E. Walnut St., Lancaster.

Plaza Azteca Mexican Restaurant, 1700 Fruitville Pike, Lancaster.

Torres Family Bakery, 447 S. Prince St., Lancaster.

Tres Hermanos, 79 E. Main St., Mount Joy.